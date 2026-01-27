Presidenttipari Milano–Cortina-talviolympialaisten 2026 avajaisiin

Presidentti Stubb osallistuu Maailman talousfoorumiin Davosissa 13.1.2026 12:42:00 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 3/2026 13.1.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) vuosikokoukseen Sveitsin Davosissa 19.–23. tammikuuta 2026. Foorumin aiheina ovat tänä vuonna erityisesti dialogin merkitys muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa sekä talouden murros, digitalisaatio ja kestävyys. Presidentti Stubb osallistuu kokouksen aikana useisiin keskustelutilaisuuksiin ja hänellä on kahdenvälisiä tapaamisia valtion- ja hallitusten päämiesten sekä muiden osallistujien kanssa. Presidentti osallistuu muun muassa Euroopan turvallisuutta ja puolustusta koskevaan paneelikeskusteluun sekä pitää puheenvuoron Ukrainan tulevaisuutta käsittelevässä tilaisuudessa, suomalais-sveitsiläisen kauppakamarin järjestämässä yritystilaisuudessa ja valtionpäämiesten avajaispäivällisellä. Tasavallan presidentin lisäksi kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Kokouk