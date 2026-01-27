Presidenttipari Milano–Cortina-talviolympialaisten 2026 avajaisiin
2.2.2026 09:55:47 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 5/2026
2.2.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Italian talviolympialaisten avajaisiin Milanossa perjantaina 6. helmikuuta 2026.
Presidenttiparin ohjelmassa on Italian presidentti Sergio Mattarellan isännöimä vastaanotto Milanon kuninkaallisessa palatsissa ja olympialaisten viralliset avajaiset San Siron stadionilla.
Talviolympialaiset järjestetään Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa 6.–22. helmikuuta 2026.
