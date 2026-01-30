Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Toimeentulotuen leikkaaminen on julmaa, kylmää ja hävytöntä

2.2.2026 10:06:06 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo Orpon hallituksen tekemien sosiaaliturvaleikkauksien olevan köyhien ihmisten kiusaamista. Hallituksen tekemät noin 70 miljoonan euron leikkaukset toimeentulotukeen tulivat voimaan helmikuun alusta alkaen.

Kansanedustaja Minja Koskela
Kuva: Antti Yrjönen

– Nyt voimaan astuneet toimeentulotuen heikennykset ovat pelkkää köyhien kiusaamista. Jos pitäisi kuvailla leikkauksia kolmella sanalla, ne olisivat: julma, kylmä ja hävytön, Koskela sanoo. 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu kattamaan sellaiset välttämättömät menot, kuten ruoka, vuokra ja vaatteet. Koskela muistuttaa, että hallitus on omalla politiikallaan lisännyt merkittävästi toimeentulotuen tarvetta. Ensisijaisia etuuksia on heikennetty ja työttömyys on kasvanut. 

– Orpon hallitus aloitti tekemällä politiikkaa, joka kasvatti toimeentulotuen menoja ja pudotti ennätysmäärän ihmisiä toimeentulotuen varaan. Luulisi, että hallitus keskittyisi köyhien kiusaamisen sijaan tekemään töitä työllisyystilanteen parantamiseksi, Koskela sanoo.

