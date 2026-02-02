ElinvoimakeskuksetElinvoimakeskukset

Yrityksen kehittämisavustuksen haut käynnistyvät Pohjois-Suomessa 2.2.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)

2.2.2026 10:24:25 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote

Jaa

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus avaa ensimmäiset vuoden 2026 yrityksen kehittämisavustusten haut Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Yrityksen kehittämisavustus, haut ovat avoinna Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa, Euroopan unionin osarahoittama ja elinvoimakeskus -logot.

Hakijoita pyydetään olemaan yhteydessä yritysasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä, sillä hakujen tilanne vaihtelee maakunnittain.

Kenelle 

Rahoitus on suunnattu pk-yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla, ja joilla on edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun. 

Mihin 

Rahoitettavilla hankkeilla tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, uudistumiseen, kansainvälistymiseen tai TKI-toimintaan. Kehittämisavustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Tavoitteena voi olla vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä tai investoimalla uuteen teknologiaan.  

Rahoituksessa huomioidaan erityisesti yrityksissä tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö, digitaalisuutta edistävät toimenpiteet, sekä hiilineutraalisuuden edistämiseen ja energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavat hankkeet.  

Miten 

Avustusta hakevan yrityksen on hyvä tutustua Pohjois-Suomen rahoituslinjauksiin sekä EU-ohjelman erityistavoitteisiin ennen hakemuksen jättämistä. 

Hakemus tulee jättää vireille EURA 2021 -järjestelmän kautta ennen hankkeen käynnistämistä. Ennen hakemuksen lähettämistä tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijaan


​​​​​​​POHJOIS-POHJANMAA 

KAINUU 

LAPPI 


*Määrärahatilanteen mukaan hakua voidaan tarvittaessa jatkaa. 

 
Lisätietoja 

Hakuinfotilaisuudet järjestetään maakunnittain webinaareina 10.2.2026. 

Lisätietoja yrityksen kehittämisavustuksesta on saatavilla elinvoimakeskuksen verkkosivuilla (esimerkiksi UKK-osio) sekä osoitteessa rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus.  

Hakijoiden apuna on lisäksi valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta, p. 0295 024 800 ma-pe klo 9–15. 

Myöhemmin avautuvista yrityshauista on tietoa hakuaikojen suunnitelmissa. Hakuilmoitukset valintaperusteineen löytyvät hakuajan käynnistyttyä EURA 2021 -järjestelmästä. 

Avainsanat

eurahoituspohjoisessaeakrpohjois-suomen elinvoimakeskuslappikainuupohjois-pohjanmaayrityksen kehittämisavustus

Linkit

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinvoimakeskukset

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye