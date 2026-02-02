Yrityksen kehittämisavustuksen haut käynnistyvät Pohjois-Suomessa 2.2.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)

Hakijoita pyydetään olemaan yhteydessä yritysasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä, sillä hakujen tilanne vaihtelee maakunnittain.

Kenelle

Rahoitus on suunnattu pk-yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla, ja joilla on edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun.

Mihin

Rahoitettavilla hankkeilla tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, uudistumiseen, kansainvälistymiseen tai TKI-toimintaan. Kehittämisavustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Tavoitteena voi olla vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä tai investoimalla uuteen teknologiaan.

Rahoituksessa huomioidaan erityisesti yrityksissä tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö, digitaalisuutta edistävät toimenpiteet, sekä hiilineutraalisuuden edistämiseen ja energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavat hankkeet.

Miten

Avustusta hakevan yrityksen on hyvä tutustua Pohjois-Suomen rahoituslinjauksiin sekä EU-ohjelman erityistavoitteisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Hakemus tulee jättää vireille EURA 2021 -järjestelmän kautta ennen hankkeen käynnistämistä. Ennen hakemuksen lähettämistä tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijaan.



​​​​​​​POHJOIS-POHJANMAA

KAINUU

LAPPI



*Määrärahatilanteen mukaan hakua voidaan tarvittaessa jatkaa.



Lisätietoja

Hakuinfotilaisuudet järjestetään maakunnittain webinaareina 10.2.2026.

Lisätietoja yrityksen kehittämisavustuksesta on saatavilla elinvoimakeskuksen verkkosivuilla (esimerkiksi UKK-osio) sekä osoitteessa rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus.

Hakijoiden apuna on lisäksi valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta, p. 0295 024 800 ma-pe klo 9–15.

Myöhemmin avautuvista yrityshauista on tietoa hakuaikojen suunnitelmissa. Hakuilmoitukset valintaperusteineen löytyvät hakuajan käynnistyttyä EURA 2021 -järjestelmästä.