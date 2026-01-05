Intera Partners sijoittaa Suvia Groupiin
Intera Partners ja Suvia Groupin nykyomistajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka myötä Interasta tulee Suvian suurin omistaja. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.
Suvia Group on ainutlaatuinen yhdistelmä vahinkotarkastusta, vauriokorjausta ja varaosapalveluita. Yhtiö palvelee vakuutusyhtiöitä, leasing-toimijoita sekä ajoneuvojen käyttäjiä Suomessa.
Strategisena tavoitteena kasvun vauhdittaminen
Uusi omistaja tukee Suvia Groupin seuraavaa kasvuvaihetta ja mahdollistaa investoinnit kasvun vahvistamiseen. Tavoitteena on hakea kasvua myös valikoiduilla yritysostoilla sekä vahvistaa Suvia Groupin asemaa autovahinkomarkkinassa. Yhtiön toimiva johto jatkaa konsernin palveluksessa ja sitoutuu kehittämään liiketoimintaa uuden omistajakumppanin kanssa.
”Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan uuden vaiheen Suvia Groupin kehityksessä Interan kanssa. Suvia on rakentanut vahvan aseman suomalaisessa autovahinkomarkkinassa yhdistämällä vahinkotarkastuksen, vauriokorjauksen ja varaosapalvelut ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi”, sanoo Suvia Groupin toimitusjohtaja Jens Jensen.
Intera tuo Suvialle pitkäjänteistä tukea ja osaamista, joka vahvistaa yhtiön kykyä investoida palveluiden ja verkoston kehittämiseen, digitalisaatioon sekä henkilöstön osaamisen jatkuvaan vahvistamiseen.
“Tavoitteemme on kasvaa vastuullisesti ja kannattavasti, parantaa asiakaskokemusta entisestään ja rakentaa yhdessä henkilöstömme kanssa Suvialle seuraava kasvuvaihe – asiakkaidemme ja kumppaneidemme arkea helpottaen”, kommentoi Jens Jensen.
”Suvia on erinomainen esimerkki kasvavasta palveluliiketoiminnasta, joiden tukeminen on Interan sijoitusstrategian ytimessä. Arvostamme Suviassa erityisesti yrittäjälähtöistä yrityskulttuuria sekä ammattimaisuutta ja laatua, jolla yhtiö palvelee asiakkaitaan. Uskomme, että yhdistämällä Interan resurssit Suvian osaamiseen luomme edellytykset kasvun kiihdyttämiseen”, sanoo Intera Partnersin osakas Iikka Moilanen.
Taustatiedot
Suvia Group lyhyesti
- Suvia Groupiin kuuluvat InCar Oy, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy ja AutoBodyParts Oy.
- Henkilöstö: yli 600.
- Verkosto: yli 65 vauriokorjaamoa ja 29 vahinkotarkastuksen tarkastusasemaa.
- Liikevaihto 2025: 110 M€.
Yhteyshenkilöt
Jens JensenCEO, Suvia GroupPuh:+358 50 424 5114jens.jensen@suviagroup.fi
Iikka MoilanenOsakas, Intera PartnersPuh:+358 40 768 8639iikka.moilanen@interapartners.fi
Suvia Group – yritysesittely
Suvia Group on ajoneuvojen vahinkotarkastuksen, vauriokorjauksen ja varaosapalveluiden ainutlaatuinen yhdistelmä sekä Suomen johtava vahingonhoidon asiantuntija. Kolarin, tuulilasivahingon, peltivahingon tai muun liikennevahingon sattuessa Suvia Group tarjoaa kaiken tarpeellisen: vahingon haltuunotto, vahinkotarkastus ja korvauksen sopiminen sekä vaurioituneen ajoneuvon korjaus tarvittavine varaosineen.
Suvia Group palvelee vakuutusyhtiöitä ja ajoneuvojen käyttäjiä kaikkialla Suomessa, työllistää yli 600 alansa huippuosaajaa ja sillä on maan laajin vauriokorjaamoverkosto: yli 65 korjaamoa sekä 29 Suomen Vahinkotarkastuksen tarkastusasemaa.
Intera Partners – yritysesittely
Intera on pääomasijoittaja, joka keskittyy suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kahta aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 585 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 12 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä yli 5 000 henkilöä ja yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 600 miljoonaa euroa.
