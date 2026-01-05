Intera Partners sijoittaa Suvia Groupiin

Strategisena tavoitteena kasvun vauhdittaminen

Uusi omistaja tukee Suvia Groupin seuraavaa kasvuvaihetta ja mahdollistaa investoinnit kasvun vahvistamiseen. Tavoitteena on hakea kasvua myös valikoiduilla yritysostoilla sekä vahvistaa Suvia Groupin asemaa autovahinkomarkkinassa. Yhtiön toimiva johto jatkaa konsernin palveluksessa ja sitoutuu kehittämään liiketoimintaa uuden omistajakumppanin kanssa.

”Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan uuden vaiheen Suvia Groupin kehityksessä Interan kanssa. Suvia on rakentanut vahvan aseman suomalaisessa autovahinkomarkkinassa yhdistämällä vahinkotarkastuksen, vauriokorjauksen ja varaosapalvelut ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi”, sanoo Suvia Groupin toimitusjohtaja Jens Jensen.

Intera tuo Suvialle pitkäjänteistä tukea ja osaamista, joka vahvistaa yhtiön kykyä investoida palveluiden ja verkoston kehittämiseen, digitalisaatioon sekä henkilöstön osaamisen jatkuvaan vahvistamiseen.

“Tavoitteemme on kasvaa vastuullisesti ja kannattavasti, parantaa asiakaskokemusta entisestään ja rakentaa yhdessä henkilöstömme kanssa Suvialle seuraava kasvuvaihe – asiakkaidemme ja kumppaneidemme arkea helpottaen”, kommentoi Jens Jensen.

”Suvia on erinomainen esimerkki kasvavasta palveluliiketoiminnasta, joiden tukeminen on Interan sijoitusstrategian ytimessä. Arvostamme Suviassa erityisesti yrittäjälähtöistä yrityskulttuuria sekä ammattimaisuutta ja laatua, jolla yhtiö palvelee asiakkaitaan. Uskomme, että yhdistämällä Interan resurssit Suvian osaamiseen luomme edellytykset kasvun kiihdyttämiseen”, sanoo Intera Partnersin osakas Iikka Moilanen.

