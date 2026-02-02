Digipostin käyttöönotto etenee: Tampereella ja Orivedellä asuvat naiset saavat kutsun rintasyövän seulontaan nyt Suomi.fi-viestinä

Hyvinvointialue siirtyy Suomi.fi-viesteihin palvelu kerrallaan – nyt vuorossa rintasyöpäseulonnat

Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy vaiheittain kirjepostista Suomi.fi-viesteihin. Helmikuun alusta alkaen Hatanpään sairaalalla tehtävien rintasyöpäseulontojen kutsut lähetetään asiakkaille Suomi.fi-viesteinä. Hatanpäällä tehdään Tampereella ja Orivedellä asuvien naisten rintasyöpä- eli mammografiaseulonnat.

Jos mammografiatutkimuksen tulos on normaali, myös vastaus lähetetään asiakkaalle Suomi.fi-viestinä. Jos kuvissa on muutoksia, kutsu jatkotutkimuksiin tulee puhelimitse tai kirjeenä postitse. Jos digitaaliset Suomi.fi-viestit eivät ole asiakkaalla käytössä, kutsu ja vastaus tulevat kirjepostina.

Kaikki pirkanmaalaiset naiset kutsutaan mammografiaan sinä vuonna, kun he täyttävät 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68 vuotta. Tutkimus on maksuton.

Asiakas voi valita digitaalisen tai paperisen kirjeen

Asiakas voi valita Suomi.fi-palvelun Viestit-osiossa, haluaako hän vastaanottaa viestit Suomi.fi-digipostilaatikkoon vai perinteisenä kirjepostina. Jos asiakas valitsee kirjepostin, Suomi.fi-palvelu toimittaa viestin Postin kautta.

Digitaalisia Suomi.fi-viestejä voi lukea selaimessa Suomi.fi-palvelusta osoitteesta www.suomi.fi/viestit tai Suomi.fi-mobiilisovelluksella.

Lisätietoa Suomi.fi-viesteistä: Mikä on Suomi.fi-viestit?