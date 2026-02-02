Digipostin käyttöönotto etenee: Tampereella ja Orivedellä asuvat naiset saavat kutsun rintasyövän seulontaan nyt Suomi.fi-viestinä
2.2.2026 10:08:06 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Vuoden 2026 aikana viranomaisposti siirtyy yhä vahvemmin digitaaliseen muotoon koko Suomessa. Myös Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy vaiheittain kirjepostista Suomi.fi-viesteihin.
Hyvinvointialue siirtyy Suomi.fi-viesteihin palvelu kerrallaan – nyt vuorossa rintasyöpäseulonnat
Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy vaiheittain kirjepostista Suomi.fi-viesteihin. Helmikuun alusta alkaen Hatanpään sairaalalla tehtävien rintasyöpäseulontojen kutsut lähetetään asiakkaille Suomi.fi-viesteinä. Hatanpäällä tehdään Tampereella ja Orivedellä asuvien naisten rintasyöpä- eli mammografiaseulonnat.
Jos mammografiatutkimuksen tulos on normaali, myös vastaus lähetetään asiakkaalle Suomi.fi-viestinä. Jos kuvissa on muutoksia, kutsu jatkotutkimuksiin tulee puhelimitse tai kirjeenä postitse. Jos digitaaliset Suomi.fi-viestit eivät ole asiakkaalla käytössä, kutsu ja vastaus tulevat kirjepostina.
Kaikki pirkanmaalaiset naiset kutsutaan mammografiaan sinä vuonna, kun he täyttävät 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68 vuotta. Tutkimus on maksuton.
Asiakas voi valita digitaalisen tai paperisen kirjeen
Asiakas voi valita Suomi.fi-palvelun Viestit-osiossa, haluaako hän vastaanottaa viestit Suomi.fi-digipostilaatikkoon vai perinteisenä kirjepostina. Jos asiakas valitsee kirjepostin, Suomi.fi-palvelu toimittaa viestin Postin kautta.
Digitaalisia Suomi.fi-viestejä voi lukea selaimessa Suomi.fi-palvelusta osoitteesta www.suomi.fi/viestit tai Suomi.fi-mobiilisovelluksella.
Lisätietoa Suomi.fi-viesteistä: Mikä on Suomi.fi-viestit?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Manner TaruHankepäällikkö, digitalisaatioPuh:044 422 2019taru.manner@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Taysissa aloitettiin aivokasvaimen laserablaatiohoidot – uusi hoito tavoittaa myös vaikeat kasvaimet2.2.2026 08:57:06 EET | Tiedote
Taysissa on aloitettu tammikuussa aivokasvainten laserablaatiohoidot ensimmäisenä Suomessa. Laserablaatio mahdollistaa hoidon niihinkin kasvaimiin, joita ei voida hoitaa turvallisesti perinteisellä avoleikkauksella. Hoito on myös potilaalle avoleikkausta kevyempi vaihtoehto.
Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui usean eri toimijan voimin: Toivon vuosi on alkanut!30.1.2026 12:45:28 EET | Tiedote
Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 30. tammikuuta. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa oli keskeisenä aiheena vuoden 2026 teema toivo.
Aluehallitus nimeää nuorisovaltuuston ja käsittelee vastaustaan tarkastuslautakunnan väliarviointiin28.1.2026 16:32:25 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus nimeää nuorisovaltuuston kokouksessaan 2.2. Aluehallitus käsittelee myös evakuointisuunnitelmaa ja vastaustaan tarkastuslautakunnan väliarviointiin.
Yhteistoimintaneuvottelut suunnitteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa – ei henkilöstön vähentämistavoitteita28.1.2026 15:20:47 EET | Tiedote
Aluehallitukselle esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialueella aloitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen taustalla ovat hyvinvointialueen toiminnan muutokset ja toiminnan yhdenmukaistaminen. Neuvottelujen tavoitteena ei ole vähentää henkilöstöä.
Aluevaltuusto hyväksyi Pirhan uudistuneen strategian26.1.2026 20:35:53 EET | Tiedote
Hyvinvointialueen uusi strategia vuosille 2026–2029 korostaa etenkin asiakaslähtöisyyttä, luottamusta ja yhteistyötä. Aluevaltuusto hyväksyi strategiaan muun muassa ponnen toimeenpanosuunnitelman lähetekeskustelusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme