Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut Mustasaaren virastotalolle

Muuttajien joukossa ovat muistihoitaja, muistikoordinaattori, kaksi seniorineuvojaa, apulaisosastonhoitaja ja koordinoiva osastonhoitaja.

– Mustasaaren tiimi muuttaa yhteisiin tiloihin Vaasan tiimin kanssa yhteistyön vahvistamiseksi ja palvelun parantamiseksi. Kun työskentelemme saman katon alla, tiedon jakaminen ja toimintojen koordinointi helpottuvat. Muutto tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet joustavaan työnjakoon ja vahvempaan tiimityöhön, mikä parantaa palveluiden laatua ja jatkuvuutta, ikäihmisten terveyspalveluiden koordinoiva osastonhoitaja Annika Tetrault kertoo.

Tammikuussa samoihin tiloihin Mustasaaren virastotalolle muuttivat ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka aiemmin sijaitsivat Tammikaivontie 4:ssä Vaasassa. Nyt sekä vaasalaisten että mustasaarelaisten muistivastaanotto ja seniorineuvola sijaitsee samassa paikassa Mustasaaren virastotalolla osoitteessa Keskustie 4. Parkkipaikat ovat rakennuksen vieressä K-Market Piffin puoleisella aukiolla.

Geriatrisille poliklinikoille hakeudutaan, jos henkilöllä on oireita alkavasta muistisairaudesta

– Muistihoitaja tekee asiakkaalle laajan kartoituksen, tiiviissä yhteistyössä geriatrian erikoislääkärin kanssa. Selvitysprosessiin sisältyvät haastattelut, erilaiset testit, verikokeet sekä aivokuvantaminen joko tietokonetomografialla tai magneettitutkimuksella, selventää Tetrault.

Selvitysten ja diagnoosin jälkeen muistikoordinaattori ottaa hoitosuhteen haltuunsa ja toimii asiakkaalle tukihenkilönä puhelimitse ja kotikäyntien kautta. Hoitosuhde muistikoordinaattoriin jatkuu siihen saakka, kunnes asiakkaan hoidon tarve kasvaa niin suureksi, että hän tarvitsee säännöllistä kotihoitoa tai palveluasumispaikan.

Muistikoordinaattorit tukevat tällä hetkellä yhteensä noin 1000 kotona asuvaa muistisairasta henkilöä koko Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Seniorineuvola tarjoaa ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon palveluita 65 vuotta täyttäneille

Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille eläkeläisille, jotka eivät ole hyvinvointialueen muiden säännöllisten palveluiden piirissä tai kotihoidossa.

– Otamme seniorineuvolassa vastaan asiakkaita, jotka haluavat muuttaa elintapojaan, ylläpitää aivoterveyttään, seurata terveydentilaansa sekä vähentää riskiä muistiongelmien ja muiden kansansairauksien kehittymiselle. Tarvittaessa teemme laajan terveystarkastuksen ja käymme läpi ne osa-alueet, joilla tuen tarvetta voi olla, kertoo Tetrault.

Seniorineuvolaan kuuluvat myös omaishoitajien lakisääteiset terveystarkastukset.

Lisäksi seniorineuvolan työntekijät järjestävät senioritreffejä, käyvät luennoimassa yhdistysten tilaisuuksissa sekä osallistuvat tapahtumiin, joita esimerkiksi kunnat tai kolmas sektori järjestävät. Seniorineuvolalla on laaja yhteistyöverkosto ja sieltä voidaan ohjata asiakkaita eteenpäin muihin Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluihin sekä esimerkiksi kuntien liikuntaryhmiin tai sosiaalisiin aktiviteetteihin.

Lue lisää geriatrisista poliklinikoista ja seniorineuvolasta.