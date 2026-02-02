Kela-taksien kilpailutus käynnistyy koko maassa
2.2.2026 10:57:46 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela on käynnistänyt sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ja -palveluiden kilpailutuksen koko maassa. Hankintailmoitukset on julkaistu 2.2.2026. Uusien sopimusten mukainen palvelu alkaa 1.1.2027.
Kela hakee jokaiselle kilpailutusalueelle kahta palveluntuottajaa, jotka vastaavat Kelan korvaamista taksimatkoista sekä suorakorvausmenettelyn kokonaisvastuullisesta hoitamisesta.
Jokainen maakunta muodostaa oman kilpailutusalueensa. Poikkeuksena Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, jotka muodostavat yhdessä yhden kilpailutusalueen. Hankinta ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.
Taksimatkojen suorakorvausmenettelyssä asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta kilpailutusalueen palveluntuottajalta Kelan korvaama matka tilataan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki siltä tilatut suorakorvausmatkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla.
Hankinnan tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenvertainen ja luotettava pääsy terveydenhuoltoon riippumatta asuinpaikasta tai varallisuudesta.
Palvelun sisältö ja aikataulu
Palvelun tuottaminen alkaa 1.1.2027. Hankinnat toteutetaan kilpailutusalueittain käyttöoikeussopimuksina.
Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa
- taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen
- kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan
- maksuliikenteen ja raportoinnin.
Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.
Palvelua on kehitetty aiemmista sopimuskausista siten, että esimerkiksi raportointiin sekä sähköisten tilaustapojen mahdollisuuksiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Tavoitteena on sujuvampi tiedonkulku ja palvelukokonaisuus, joka vastaa paremmin asiakkaiden erilaisia asiointitarpeita.
Tarjousten jättäminen
Hankintailmoituksiin voi tutustua julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 23.3.2026 klo 13.00.
Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden 2026 loppuun saakka.
Yhteyshenkilöt
Otto TalvitieErikoissunnittelijaKelaPuh:050 407 9658etunimi.sukunimi@kela.fi
Eero LiitiäSuunnittelijaKelaPuh:050 330 6293etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Korrigerat meddelande: FPA öppnar en ny utlysning om finansiering för utveckling av sjukförsäkringen och förebyggande av sjukdomar – ansökningstiden börjar 2.22.2.2026 08:56:00 EET | Pressmeddelande
Länken i meddelandet har korrigerats. FPA:s nya finansiering för utveckling av socialförsäkringen kan sökas från 2.2.2026. Finansiering kan sökas för fyra på förhand fastställda teman. Finansieringsbesluten fattas i maj och offentliggörs i juni.
Tiedote korjattu: Kela avaa uuden rahoituksen sairauksien ehkäisyn ja sairausvakuutuksen kehittämiseen – hakuaika alkaa 2.2.2.2.2026 08:56:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Tiedotteen linkki on korjattu. Kelan uusi, sosiaalivakuutuksen kehittämiseen myönnettävä rahoitus on haettavissa 2.2.2026 alkaen. Rahoitushaussa on neljä ennalta määriteltyä teemaa. Rahoituspäätökset tehdään toukokuussa ja julkistetaan kesäkuussa.
FPA öppnar en ny utlysning om finansiering för utveckling av sjukförsäkringen och förebyggande av sjukdomar – ansökningstiden börjar 2.22.2.2026 07:30:00 EET | Pressmeddelande
FPA:s nya finansiering för utveckling av socialförsäkringen kan sökas från 2.2.2026. Finansiering kan sökas för fyra på förhand fastställda teman. Finansieringsbesluten fattas i maj och offentliggörs i juni.
Kela avaa uuden rahoituksen sairauksien ehkäisyn ja sairausvakuutuksen kehittämiseen – hakuaika alkaa 2.2.2.2.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan uusi, sosiaalivakuutuksen kehittämiseen myönnettävä rahoitus on haettavissa 2.2.2026 alkaen. Rahoitushaussa on neljä ennalta määriteltyä teemaa. Rahoituspäätökset tehdään toukokuussa ja julkistetaan kesäkuussa.
MittKanta-applikationen den enda i Finland som påminner om boostervaccin2.2.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
MittKanta-applikationen påminner i fortsättningen alla finländare i åldern 25, 45 och 65 år om boostervaccinet mot stelkramp. Påminnelsen är till hjälp för många eftersom man lätt glömmer att ta sådana vaccin som förnyas sällan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme