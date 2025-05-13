Länsiratikat-projekti toi asukkaat mukaan kehittämään – asukaspaneeli julkaisi suosituksensa yhdenvertaisesta ja hyvinvointia edistävästä kaupungista

Asukaspaneelin koollekutsujana ja järjestäjänä toimi Länsiratikat-projekti. Paneelin toimintaa tuki apulaispormestari Johanna Laisaari. Paneeli koostui 19 helsinkiläisestä, jotka asuvat Länsiratikoiden vaikutusalueella ja edustavat eri ikäryhmiä ja asuinalueita.

Satunnaisotannalla koottu paneeli edusti helsinkiläisiä alueellisesti kattavasti

Paneelin osallistujat valittiin satunnaisotannalla projektin vaikutusalueen asukkaista. Kutsuja lähetettiin 1 000 helsinkiläiselle, ja lopullinen kokoonpano muodostettiin ilmoittautuneista siten, että ikä-, alue-, kieli- ja sukupuolijakauma vastasi mahdollisimman hyvin alueen väestörakennetta. Paneelin alueellinen edustavuus saavutettiin hyvälle tasolle, vaikka nuorten ikäryhmien edustus jäi vähäisemmäksi.

Paneeli perehtyi syvällisesti projektiin

Asukaspaneeli kokoontui viisi kertaa lokakuu 2025 – tammikuu 2026 välisenä aikana. Työskentely sisälsi asiantuntijoiden alustuksia, ennakkomateriaaleihin perehtymistä sekä pienryhmäkeskusteluja. Paneeli sai kattavan kokonaiskuvan Länsiratikoista, mukaan lukien hankkeen laajuuden, vastuullisuustavoitteet, luontoarvot, liikenteelliset muutokset sekä kaupunkitilan viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät. Asiantuntijoina kuultiin muun muassa liikenne-, maisema- ja arkkitehtisuunnittelun sekä muotoilun ja joukkoliikenteen asiantuntijoita.

Työskentelyssä tarkasteltiin eri alueiden näkökulmia koko Länsiratikoiden hankealueella Punavuoresta Kannelmäkeen. Paneelin tehtävänä oli muodostaa yhteinen tulevaisuuskuva 2030-luvulle Länsiratikoiden valmistumisen aikaan ja tunnistaa ratkaisuja, jotka tukevat kaupunkilaisten arkea, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.

Paneelin kärkiviesti - laatu ja hyvinvointi kuuluu koko suunnittelualueelle

Paneelin keskeinen viesti on, että Länsiratikoiden tulee edistää tasavertaista ja hyvinvointia lisäävää kaupunkia koko suunnittelualueen pituudelta. Paneeli korostaa, ettei kaupunkiympäristön laatu saa heikentyä siirryttäessä kantakaupungista pohjoisemmaksi, vaan laadukkaiden materiaalien, vehreyden ja viihtyisyyden tulee toteutua yhdenvertaisesti koko reitillä. Paneeli painottaa myös, että jokaisen alueen omaleimaisuutta tulee vaalia ja vahvistaa niin, että reitin varrelle muodostuu monimuotoinen kokonaisuus, jossa eri kaupunginosien identiteetit näkyvät ja tuntuvat.

Hyvinvoinnin osalta paneeli painottaa viihtyisiä aukioita, viherratkaisuja ja pysäkkejä, jotka tukevat arjen sujuvuutta ja ihmisten kohtaamisia. Erityisesti viherpysäkkien, esteettömyyden, turvallisen jalankulun ja selkeiden pyöräjärjestelyjen nähdään parantavan kaupunkiympäristön laatua ja koettua turvallisuutta. Liikkumisen yhdenvertaisuuden osalta paneeli suosittaa, että koko reitin on muodostettava turvallinen, esteetön ja sujuva kokonaisuus, jossa jalankulkijan turvallisuus, selkeät kulkureitit ja toimivat pyöräjärjestelyt ovat keskeisiä.

Julkilausuma on nähtävillä Länsiratikat-projektin osallisuussivulla. Suositukset ovat paneelin yhdessä muodostama kokonaisnäkemys, eikä niitä ole muokattu hankkeen tai muiden tahojen toimesta. Ne toimivat asukkaiden näkökulmasta laadittuna tukena Länsiratikat-projektin suunnittelutyölle.