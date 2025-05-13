Länsiratikat-projekti toi asukkaat mukaan kehittämään – asukaspaneeli julkaisi suosituksensa yhdenvertaisesta ja hyvinvointia edistävästä kaupungista
10.2.2026 10:00:42 EET | Infraohjelma Helsinki | Tiedote
Länsiratikat-projektin kehitysvaiheessa on toteutettu asukaspaneeli, jossa hankkeen vaikutusalueella asuvat helsinkiläiset arvioivat projektia ja muodostivat suosituksia sen suunnitteluun. Asukaspaneelin työskentelyn tuloksena syntyi julkilausuma, joka kokoaa paneelin näkemykset ja konkreettiset ehdotukset Länsiratikoiden toteuttamiseen. Länsiratikat on kaupunkikehityshanke, jossa rakennetaan ja uusitaan läntisen Helsingin raitiotieverkkoa ja kunnallistekniikkaa sekä toteutetaan katuympäristön muutoksia ja korkealaatuisia pyöräteitä.
Asukaspaneelin koollekutsujana ja järjestäjänä toimi Länsiratikat-projekti. Paneelin toimintaa tuki apulaispormestari Johanna Laisaari. Paneeli koostui 19 helsinkiläisestä, jotka asuvat Länsiratikoiden vaikutusalueella ja edustavat eri ikäryhmiä ja asuinalueita.
Satunnaisotannalla koottu paneeli edusti helsinkiläisiä alueellisesti kattavasti
Paneelin osallistujat valittiin satunnaisotannalla projektin vaikutusalueen asukkaista. Kutsuja lähetettiin 1 000 helsinkiläiselle, ja lopullinen kokoonpano muodostettiin ilmoittautuneista siten, että ikä-, alue-, kieli- ja sukupuolijakauma vastasi mahdollisimman hyvin alueen väestörakennetta. Paneelin alueellinen edustavuus saavutettiin hyvälle tasolle, vaikka nuorten ikäryhmien edustus jäi vähäisemmäksi.
Paneeli perehtyi syvällisesti projektiin
Asukaspaneeli kokoontui viisi kertaa lokakuu 2025 – tammikuu 2026 välisenä aikana. Työskentely sisälsi asiantuntijoiden alustuksia, ennakkomateriaaleihin perehtymistä sekä pienryhmäkeskusteluja. Paneeli sai kattavan kokonaiskuvan Länsiratikoista, mukaan lukien hankkeen laajuuden, vastuullisuustavoitteet, luontoarvot, liikenteelliset muutokset sekä kaupunkitilan viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät. Asiantuntijoina kuultiin muun muassa liikenne-, maisema- ja arkkitehtisuunnittelun sekä muotoilun ja joukkoliikenteen asiantuntijoita.
Työskentelyssä tarkasteltiin eri alueiden näkökulmia koko Länsiratikoiden hankealueella Punavuoresta Kannelmäkeen. Paneelin tehtävänä oli muodostaa yhteinen tulevaisuuskuva 2030-luvulle Länsiratikoiden valmistumisen aikaan ja tunnistaa ratkaisuja, jotka tukevat kaupunkilaisten arkea, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.
Paneelin kärkiviesti - laatu ja hyvinvointi kuuluu koko suunnittelualueelle
Paneelin keskeinen viesti on, että Länsiratikoiden tulee edistää tasavertaista ja hyvinvointia lisäävää kaupunkia koko suunnittelualueen pituudelta. Paneeli korostaa, ettei kaupunkiympäristön laatu saa heikentyä siirryttäessä kantakaupungista pohjoisemmaksi, vaan laadukkaiden materiaalien, vehreyden ja viihtyisyyden tulee toteutua yhdenvertaisesti koko reitillä. Paneeli painottaa myös, että jokaisen alueen omaleimaisuutta tulee vaalia ja vahvistaa niin, että reitin varrelle muodostuu monimuotoinen kokonaisuus, jossa eri kaupunginosien identiteetit näkyvät ja tuntuvat.
Hyvinvoinnin osalta paneeli painottaa viihtyisiä aukioita, viherratkaisuja ja pysäkkejä, jotka tukevat arjen sujuvuutta ja ihmisten kohtaamisia. Erityisesti viherpysäkkien, esteettömyyden, turvallisen jalankulun ja selkeiden pyöräjärjestelyjen nähdään parantavan kaupunkiympäristön laatua ja koettua turvallisuutta. Liikkumisen yhdenvertaisuuden osalta paneeli suosittaa, että koko reitin on muodostettava turvallinen, esteetön ja sujuva kokonaisuus, jossa jalankulkijan turvallisuus, selkeät kulkureitit ja toimivat pyöräjärjestelyt ovat keskeisiä.
Julkilausuma on nähtävillä Länsiratikat-projektin osallisuussivulla. Suositukset ovat paneelin yhdessä muodostama kokonaisnäkemys, eikä niitä ole muokattu hankkeen tai muiden tahojen toimesta. Ne toimivat asukkaiden näkökulmasta laadittuna tukena Länsiratikat-projektin suunnittelutyölle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia KiialainenVuorovaikutusasiantuntijaPuh:0503626731viestinta@infraohjelmahelsinki.fi
Kuvat
Linkit
Infraohjelma Helsinki
Infraohjelma Helsinki on kolmen projektin kokonaisuus, jossa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden kaupunkiympäristöä Länsi-, Koillis- ja Pohjois-Helsingin sekä läntisen kantakaupungin alueilla.
Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan Länsiratikat-projekti. Optiona suunnitellaan ja toteutetaan myös Länsisataman pikaraitiotie ja Viikin–Malmin pikaraitiotie -projektit, mikäli kaupunginvaltuusto tekee näistä päätökset vuosien 2025–2026 aikana.
Tavoitteenamme on toteuttaa maailman parasta ja vastuullisinta kaupunkikehitystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Infraohjelma Helsinki
Länsiratikat käynnistää kaupunkikehityksen uuden aikakauden osana Infraohjelma Helsinkiä13.5.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen perustama Infraohjelma Helsinki on aloittanut toimintansa yhdessä allianssikumppanien kanssa. Kolmen raitiotie- ja kaupunkikehitysprojektin muodostaman Infraohjelman työt ovat alkaneet Länsiratikat-projektin parissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme