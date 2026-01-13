Mangrove Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen toisesta Naantaliin rakennettavasta vuokrakerrostalosta
4.2.2026 09:00:00 EET | Mangrove Oy | Tiedote
Mangrove Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Naantaliin Ratakatu 2:een rakennettavasta uudesta vuokrakerrostalosta. Hanke on osapuolten yhteistyön jatkumoa Naantalin keskustan alueelle marraskuussa 2025 valmistuneen Presidentinkatu 3 vuokrakerrostalokohteen jälkeen.
Ratakatu 2:een toteutetaan viisikerroksinen vuokra-asumiseen suunnattu kerrostalo, johon tulee yhteensä 35 asuntoa. Rakentaminen käynnistyy maaliskuun aikana ja kohteen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2027.
”Yhteistyömme Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa jatkuu onnistuneen Presidentinkatu 3 -hankkeen jälkeen ja kiitämme NVT:tä luottamuksesta. Ratakatu 2 on tärkeä jatko panostukselle laadukkaaseen ja energiatehokkaaseen vuokra-asumiseen Naantalissa”, kertoo Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy.
”NVT:n tehtävä on turvata naantalilaisille kohtuuhintaisia ja toimivia koteja myös tulevaisuudessa. Ratakatu 2 -hanke vahvistaa keskustan vuokra-asuntotarjontaa ja tukee samalla alueen elinvoimaa – uudet asunnot ja liiketilat tuovat monipuolisuutta ja palveluita. On hienoa jatkaa yhteistyötä Mangrove Oy:n kanssa onnistuneen Presidentinkatu 3 -hankkeen jälkeen”, kertoo Jouni Ottosson, toimitusjohtaja, Naantalin Vuokratalot Oy.
Kohteen asuntovalikoimaan sisältyy parvekkeellisia yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Asuinrakennuksen maantasokerroksissa sijaitsevat lisäksi kolme liiketilaa sekä asukkaiden käyttöön pesula-, kuivaus-, irtain- ja ulkoiluvälinevarastotilat, tekniset tilat ja väestönsuoja.
Rakennus toteutetaan energiatehokkaana A-energialuokan kerrostalona. Energiatehokkuutta täydentää aurinkovoimayksikkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mangrove Oy, Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, jouni.hamalainen@mangrove.fi, p. 0400 727 721
Naantalin Vuokratalot Oy, Jouni Ottosson, toimitusjohtaja, jouni.ottosson@nvt.fi, p. 02 433 0641
Kuvat
Mangrove on vuonna 1994 perustettu kotimainen asumiseen erikoistunut perheyritys. Yritys on keskittynyt ympäristön hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevien kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamiseen, rakentamiseen ja omistamiseen. Yritys rakentaa ja rakennuttaa omistus-, asumisoikeus- ja vuokrakoteja yksityishenkilöille sekä toimii KVR-rakennuttaja- ja hankeyhteistyökumppanina kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille. Mangrove toimii Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla sekä Länsi-Suomen alueella. Konsernin emoyhtiö on Mangrove Yhtiöt Oy. www.mangrove.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mangrove Oy
Mangrove Oy:n urakoima uusi kerrostalohanke käynnistyi Pirkkalan Turrin alueella – Pirkkalan Linnanpihaan rakentuu 63 vuokra-asuntoa13.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Pirkkalan Turrin alueella käynnistyi joulukuussa 2025 uusi viisikerroksinen kerrostalohanke, joka täydentää jo aiemmin valmistunutta Pirkkalan Turrin Torninjuuri 9 -kerrostalokokonaisuutta. Pirkkalan Linnanpiha 15:een rakennetaan 63 vuokra-asuntoa Suomen Ekokodit Oy:lle. Hankkeen arvioitu valmistuminen on tammikuussa 2027.
Mangrove rakentaa Vasolle uusia asumisoikeusasuntoja Raision Kuloistenniittyyn4.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Mangrove Oy rakentaa Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle (Vaso) Raision Kuloistenniittyyn kaksi viisikerroksista kerrostaloa nimeltään Raision Duetto. Uudiskohde Duettoon valmistuu yhteensä 54 modernia asumisoikeusasuntoa, joiden kokonaislaajuus on 2872 hum². Rakentaminen alkaa elokuussa 2025 ja kohteen arvioitu valmistuminen on vuoden 2026 lopulla. Hanke toteutetaan KVR-urakkana. Kohteen pääsuunnittelija toimii arkkitehtitoimisto Sarc + Sigge Arkkitehdit Oy.
Mangrove on aloittanut uusien laadukkaiden vuokrarivitaloasuntojen rakentamisen Liedon Loukinaisiin8.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Mangrove Oy on käynnistänyt uuden vuokrarivitalohankkeen rakentamisen Liedon Loukinaisten alueelle. Hanke toteutetaan KVR-urakkana yhteistyössä Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa, ja sen myötä alueelle nousee moderneja ja energiatehokkaita vapaarahoitteisia rivitaloasuntoja vuokrattavaksi. Rakennustyöt alkoivat toukokuun lopulla 2025, ja kohteen arvioidaan valmistuvan kesällä 2026. Loukinaisiin nousee pian uusia vuokrarivitaloja, kun Matintalonlenkille ja Hevankiolle rakennetaan viisi rivitaloa. Niihin rakentuu yhteensä 36 uutta perheasuntoa. Ne rakentuvat upealle luonnon täytteiselle alueelle, ja ne on suunniteltu erityisesti perheiden tarpeisiin, asumismukavuus ja arjen viihtyisyys edellä. Uudet kodit ovat saunallisia kolmioita ja neliöitä, joissa riittää tilaa monen kokoisille perheille. Uusien kotien yhteyteen rakennetaan yhteiset leikki- ja oleskelualueet sekä piharakennukset, joista löytyy muun muassa hyvin varastotilaa. Myös ekologisuutta on mietitt
Mangrove Oy rakentaa 32 uutta perheasuntoa Turun Kaistarniemeen – TVT Asunnot laajentaa tarjontaansa luonnonläheiselle alueelle23.6.2025 11:40:49 EEST | Tiedote
Mangrove Oy aloittaa kesäkuussa mittavan uudisrakennushankkeen Turun Hirvensaloon Kaistarniemen luonnonläheiselle asuinalueelle. TVT Asunnot Oy:lle rakennetaan yhdeksän kaksikerroksista rivitaloa, joissa on yhteensä 32 modernia perheasuntoa. Rakennusten kokonaiskerrosala on 3 600 m², ja kohteen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2026. Hanke toteutetaan kestävää ja kohtuuhintaista asumista tukevan Valtion asuntorakentamisen keskuksen rahoituksella.
Mangrove Oy aloittaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Ikurin alueelle19.12.2024 10:03:00 EET | Tiedote
Mangrove Oy aloittaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Tampereen Ikuriin osoitteeseen Raadinkatu 1. Rakennuttajana toimii Suomen Ekokodit Oy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme