Mangrove Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen toisesta Naantaliin rakennettavasta vuokrakerrostalosta

Mangrove Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Naantaliin Ratakatu 2:een rakennettavasta uudesta vuokrakerrostalosta. Hanke on osapuolten yhteistyön jatkumoa Naantalin keskustan alueelle marraskuussa 2025 valmistuneen Presidentinkatu 3 vuokrakerrostalokohteen jälkeen.

Ratakatu 2:een toteutetaan viisikerroksinen vuokra-asumiseen suunnattu kerrostalo, johon tulee yhteensä 35 asuntoa. Rakentaminen käynnistyy maaliskuun aikana ja kohteen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2027.

”Yhteistyömme Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa jatkuu onnistuneen Presidentinkatu 3 -hankkeen jälkeen ja kiitämme NVT:tä luottamuksesta. Ratakatu 2 on tärkeä jatko panostukselle laadukkaaseen ja energiatehokkaaseen vuokra-asumiseen Naantalissa”, kertoo Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy.

”NVT:n tehtävä on turvata naantalilaisille kohtuuhintaisia ja toimivia koteja myös tulevaisuudessa. Ratakatu 2 -hanke vahvistaa keskustan vuokra-asuntotarjontaa ja tukee samalla alueen elinvoimaa – uudet asunnot ja liiketilat tuovat monipuolisuutta ja palveluita. On hienoa jatkaa yhteistyötä Mangrove Oy:n kanssa onnistuneen Presidentinkatu 3 -hankkeen jälkeen”, kertoo Jouni Ottosson, toimitusjohtaja, Naantalin Vuokratalot Oy.

Kohteen asuntovalikoimaan sisältyy parvekkeellisia yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Asuinrakennuksen maantasokerroksissa sijaitsevat lisäksi kolme liiketilaa sekä asukkaiden käyttöön pesula-, kuivaus-, irtain- ja ulkoiluvälinevarastotilat, tekniset tilat ja väestönsuoja.

Rakennus toteutetaan energiatehokkaana A-energialuokan kerrostalona. Energiatehokkuutta täydentää aurinkovoimayksikkö.