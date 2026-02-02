Fodbar aloittaa ateriapalvelutuottajana Raaseporissa, Hangossa ja Inkoossa

Palvelukokonaisuuteen sisältyy seitsemän keittiötä, mukaan lukien Raaseporin sairaalan valmistuskeittiö. Fodbar tuottaa ateriapalvelut yhteensä 15 kohteeseen ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä Raaseporin sairaalassa.

Liikkeenluovutuksen myötä Fodbarille siirtyy 29 ateriapalvelualan ammattilaista.

– Hyvinvointialueelle on tärkeää, että ateriapalvelut jatkuvat asiakkaille sujuvasti ja luotettavasti myös palveluntuottajan vaihtuessa. Huolellinen valmistelu ja tiivis yhteistyö palveluntuottajan kanssa varmistavat palveluiden laadun ja henkilöstön sujuvan siirtymisen, toteaa palvelukeskuksen johtaja Pasi Ojaniemi Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueelta.

– Toimintamme perimmäinen tavoite on tuottaa asiakkaille maistuvaa ruokaa ja mutkatonta palvelua. Olemme iloisia siitä, että liikkeenluovutuksen myötä meille siirtyy suuri joukko osaavia ja sitoutuneita ammattilaisia. Tämä luo erinomaisen pohjan yhteistyölle Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa, kertoo Fodbarin toimitusjohtaja Nina Rokkila.

Fodbar on vuonna 2020 perustettu kahden suomalaisen konsernin, Fodelian ja Baronan, yhteisyritys. Yrityksen toiminta perustuu hävikin optimointiin, henkilöstökokonaisuuksien hallintaan sekä laadukkaiden palveluiden tuottamiseen ekologisesti kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla.