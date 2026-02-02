Jatkuva JTF-hankehaku työllisyyteen ja osaamiseen liittyen on auki 2.2.2026–29.10.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)
2.2.2026 10:36:07 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ESR-tyyppisten toimien haku kohdistuu Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa toimintalinjan 7 erityistavoitteeseen 7.1 Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä.
Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvissä JTF-hankkeissa korostetaan työllisyyden edistämistä, osaamisen lisäämistä ja elinkeinojen monipuolistamista.
Kyseessä on jatkuva hankehaku, johon hakemuksen voi jättää milloin tahansa hakuaikana. Hakemukset otetaan kootusti käsittelyyn tietyin määräajoin. Seuraaviin päivämääriin: 11.3.2026, 7.5.2026, 18.8.2026 ja 29.10.2026 mennessä jätetyt hakemukset otetaan viranomaiskäsittelyyn määräpäivää seuraavana arkipäivänä. Kuhunkin ajankohtaan mennessä saapuneet hakemukset kilpailevat keskenään rahoituksesta.
Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin teemoihin:
- Kehitetään mahdollisuuksia uuden osaamisen hankkimiseen mm. vihreän siirtymän, kiertotalouden, uusiutuvan energian ja muiden tulevaisuuden kasvavien toimialojen ja osaamistarpeiden näkökulmasta
- Kehitetään joustavia yksilöllisiä koulutuspolkuja sekä ajasta ja paikasta riippumattomia kouluttautumismahdollisuuksia
- Edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllistymistä ja osaamista huomioiden myös yrittäjyys yhtenä työllistymisen muotona
- Tuetaan uuden liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja yrityksen perustamiseen liittyvää osaamista
- Kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä ja tuetaan yrittäjien ja henkilöstön sopeutumista muutoksiin
Tarkemmat tiedot näet EURA 2021 -hakuilmoituksesta:
Avainsanat
Linkit
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
