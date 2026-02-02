ElinvoimakeskuksetElinvoimakeskukset

Jatkuva JTF-hankehaku työllisyyteen ja osaamiseen liittyen on auki 2.2.2026–29.10.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)

2.2.2026 10:36:07 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ESR-tyyppisten toimien haku kohdistuu Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa toimintalinjan 7 erityistavoitteeseen 7.1 Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä.

Haku on avoinna, jatkuva JTF-hankehaku työllisyyteen ja osaamiseen liittyen Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvissä JTF-hankkeissa korostetaan työllisyyden edistämistä, osaamisen lisäämistä ja elinkeinojen monipuolistamista.

Kyseessä on jatkuva hankehaku, johon hakemuksen voi jättää milloin tahansa hakuaikana. Hakemukset otetaan kootusti käsittelyyn tietyin määräajoin. Seuraaviin päivämääriin: 11.3.2026, 7.5.2026, 18.8.2026 ja 29.10.2026 mennessä jätetyt hakemukset otetaan viranomaiskäsittelyyn määräpäivää seuraavana arkipäivänä. Kuhunkin ajankohtaan mennessä saapuneet hakemukset kilpailevat keskenään rahoituksesta.

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin teemoihin: 

  • Kehitetään mahdollisuuksia uuden osaamisen hankkimiseen mm. vihreän siirtymän, kiertotalouden, uusiutuvan energian ja muiden tulevaisuuden kasvavien toimialojen ja osaamistarpeiden näkökulmasta
  • Kehitetään joustavia yksilöllisiä koulutuspolkuja sekä ajasta ja paikasta riippumattomia kouluttautumismahdollisuuksia
  • Edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllistymistä ja osaamista huomioiden myös yrittäjyys yhtenä työllistymisen muotona 
  • Tuetaan uuden liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja yrityksen perustamiseen liittyvää osaamista
  • Kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä ja tuetaan yrittäjien ja henkilöstön sopeutumista muutoksiin

Tarkemmat tiedot näet EURA 2021 -hakuilmoituksesta:

