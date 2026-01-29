Tammikuu oli kylmä, vähäsateinen ja melko pilvinen
2.2.2026 10:33:03 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää: viimeksi kylmempi tammikuu koettiin lähes 40 vuotta sitten.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuussa oli tavanomaista kylmempää koko maassa. Kuukauden keskilämpötila vaihteli lounaissaariston noin -2 asteesta Lapin reiluun 20 pakkasasteeseen. Lämpötilapoikkeama vuosien 1991‒2020 keskiarvoon nähden vaihteli Ahvenanmaan noin -2 asteen ja Länsi-Lapin noin -10 asteen välillä. Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää. Lapissa koettiin kylmempi tammikuu monin paikoin viimeksi vuonna 1987. Lapin eteläpuolella tätä kylmempi tammikuu oli laajalti kaksi vuotta sitten.
Tammikuun ylin lämpötila oli 4,3 astetta, ja se mitattiin Lemland Nyhamnissa tammikuun 17. päivänä. Kuukauden alin lämpötila oli Savukosken Tulppiossa kuukauden 9. päivänä mitattu -42,8 astetta. Lukema on kolmanneksi kylmin Suomessa 2000-luvulla.
Vähäiset sateet näkyivät lumitilanteessa
Tammikuun sademäärät jäivät monin paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen pieniksi. Kuukauden sademäärä vaihteli Utsjoen Nuorgamin 2,8 millimetristä Jomalabyn 56,4 millimetriin. Suurin vuorokausisademäärä, 16,6 millimetriä, mitattiin Lumparlandissa Långnäsin sataman havaintoasemalla 1. tammikuuta.
Suuressa osassa maata tammikuun sademäärä oli 10 millimetrin molemmin puolin, mikä on karkeasti noin neljäsosa tavanomaisesta. Erityisen vähäsateista oli maan keskiosassa, jossa usealla havaintoasemalla oli mittaushistorian vähäsateisinta. Vähäsateisia paikkoja olivat esimerkiksi Jyväskylän lentoasema, Juupajoki Hyytiälä, Vieremä Kaarakkala ja Lieksan Lampela, jossa aseman mittaushistoria ulottuu yli sadan vuoden päähän.
Vähäsateisuus näkyy myös lumensyvyyksissä. Maan keskiosassa lunta oli kuukauden päättyessä harvinaisen vähän, 10–30 senttimetriä keskiarvojen alapuolella. Vähälumisimmilla alueilla on tähän aikaan vuodesta ollut viimeksi vähemmän lunta vuonna 2014. Ainostaan Keski-Lapissa lumensyvyys oli keskiarvojen yläpuolella.
Auringonpaistetunteja kertyi koko maassa tavanomaista vähemmän.
