Ilmatieteen laitos

Tammikuu oli kylmä, vähäsateinen ja melko pilvinen

2.2.2026 10:33:03 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää: viimeksi kylmempi tammikuu koettiin lähes 40 vuotta sitten.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuussa oli tavanomaista kylmempää koko maassa. Kuukauden keskilämpötila vaihteli lounaissaariston noin -2 asteesta Lapin reiluun 20 pakkasasteeseen. Lämpötilapoikkeama vuosien 1991‒2020 keskiarvoon nähden vaihteli Ahvenanmaan noin -2 asteen ja Länsi-Lapin noin -10 asteen välillä. Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää. Lapissa koettiin kylmempi tammikuu monin paikoin viimeksi vuonna 1987. Lapin eteläpuolella tätä kylmempi tammikuu oli laajalti kaksi vuotta sitten.

Tammikuun ylin lämpötila oli 4,3 astetta, ja se mitattiin Lemland Nyhamnissa tammikuun 17. päivänä. Kuukauden alin lämpötila oli Savukosken Tulppiossa kuukauden 9. päivänä mitattu -42,8 astetta. Lukema on kolmanneksi kylmin Suomessa 2000-luvulla.

Vähäiset sateet näkyivät lumitilanteessa

Tammikuun sademäärät jäivät monin paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen pieniksi. Kuukauden sademäärä vaihteli Utsjoen Nuorgamin 2,8 millimetristä Jomalabyn 56,4 millimetriin. Suurin vuorokausisademäärä, 16,6 millimetriä, mitattiin Lumparlandissa Långnäsin sataman havaintoasemalla 1. tammikuuta.

Suuressa osassa maata tammikuun sademäärä oli 10 millimetrin molemmin puolin, mikä on karkeasti noin neljäsosa tavanomaisesta. Erityisen vähäsateista oli maan keskiosassa, jossa usealla havaintoasemalla oli mittaushistorian vähäsateisinta. Vähäsateisia paikkoja olivat esimerkiksi Jyväskylän lentoasema, Juupajoki Hyytiälä, Vieremä Kaarakkala ja Lieksan Lampela, jossa aseman mittaushistoria ulottuu yli sadan vuoden päähän.

Vähäsateisuus näkyy myös lumensyvyyksissä. Maan keskiosassa lunta oli kuukauden päättyessä harvinaisen vähän, 10–30 senttimetriä keskiarvojen alapuolella. Vähälumisimmilla alueilla on tähän aikaan vuodesta ollut viimeksi vähemmän lunta vuonna 2014. Ainostaan Keski-Lapissa lumensyvyys oli keskiarvojen yläpuolella.

Auringonpaistetunteja kertyi koko maassa tavanomaista vähemmän.

Avainsanat

säätilastosäätilastoilmastotammikuu

Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelu, puh. 029 539 1000 (vaihde).

Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye