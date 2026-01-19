Huili-taukopaikka avataan Neste Helsinki Metsälän asemalle 10.2.
Huili laajenee Helsingissä, kun Neste Helsinki Metsälän asemalla avataan uusi Huili Metsälä Helsinki -taukopaikka tiistaina 10.2. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Tuusulanväylällä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.
”Olemme todella iloisia, että saamme avata jo neljännen Huilin Helsinkiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Huili Metsälä Helsinki palvelee maanantaista-perjantaihin klo 6-22, lauantaisin klo 7-22 ja sunnuntaisin klo 9-22. Huilin valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet.
” Huili-taukopaikat ovat saaneet asiakkailta hyvän vastaanoton ja on hienoa, että saamme uuden houkuttelevan Huili-taukopaikan Helsingissä myös Neste Helsinki Metsälään. Huilin laadukkaat kahvila-ravintolapalvelut ilahduttavat nyt myös Tuusulanväylän alueella. Laadukkaiden polttoaineiden ja rinnalle saamme Restelin vahvan osaamisen ja laadukkaat ravintolapalvelut, joilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Asiakkaillamme on jatkossa mahdollisuus myös vaivattomaan auton puhtaanapitoon, kun asemalla avautuu maaliskuun loppupuolella automatisoitu ja vuorokauden ympäri palveleva Neste Easy Wash –autopesupalvelu. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.
Avajaispäivänä Huili Metsälä Helsingissä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (10.2.–22.2.) Neste Helsinki Metsälän asemalla polttonestealennus -5 snt/l*.
Huili Metsälä Helsinki:
- Avautuu tiistaina 10.2. klo 11.00 osoitteessa Asesepänkuja 2, Helsinki
- Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet
- Pakettipalvelu
- Neste Futura ja Neste MY Uusiutuva Diesel – polttoaineet
- Neste Easy Wash -autopesupalvelu avautuu maaliskuussa
- KOKO3:n suunnittelema sisustus
- Myymälä
*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Helsinki Metsälä asemalla 10.12.-22.2.2026. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
