Fodbar inleder som måltidsproducent i Raseborg, Hangö och Ingå
2.2.2026
I början av februari inleder Fodbar Oy som måltidsproducent för Västra Nylands välfärdsområde i Raseborg, Hangö och Ingå. Fodbar valdes som serviceproducent utifrån den konkurrensutsättning av måltidsservice som genomfördes våren 2025.
Servicehelheten omfattar sju kök, inklusive tillredningsköket vid Raseborgs sjukhus. Fodbar producerar måltidsservice för sammanlagt 15 enheter inom tjänsterna för äldre och personer med funktionsnedsättning samt för Raseborgs sjukhus.
I och med överlåtelsen av rörelse övergår 29 yrkespersoner inom måltidsservice till Fodbar.
— Det är viktigt för välfärdsområdet att måltidsservicen fortsätter fungera smidigt och pålitligt för kunderna även när serviceproducenten byts. Noggranna förberedelser och ett nära samarbete med serviceproducenten säkerställer en hög kvalitet på servicen och en smidig övergång för personalen, konstaterar direktören för servicecentret Pasi Ojaniemi vid Västra Nylands välfärdsområde.
— Vårt övergripande mål är att tillhandahålla god mat och smidig service för våra kunder. Vi är glada över att ett stort antal kompetenta och engagerade yrkespersoner övergår till oss genom överlåtelsen av rörelse. Detta skapar en utmärkt grund för samarbetet med Västra Nylands välfärdsområde, säger Fodbars verkställande direktör Nina Rokkila.
Fodbar är ett 2020 grundat samföretag mellan två finländska koncerner, Fodelia och Barona. Företagets verksamhet utgår från att optimera svinn, styra personalhelheter och producera tjänster av hög kvalitet på ett ekologiskt hållbart och kostnadseffektivt sätt.
