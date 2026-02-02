Helsingin Messukeskuksessa yli miljoona kävijää vuonna 2025

Messukeskuksen itse järjestämistä yleisötapahtumista Helsingin Kirjamessut ja samaan aikaan järjestetty Viini ja Ruoka -tapahtuma ylsivät kaikkien aikojen kävijäennätykseensä tavoittaen 104 516 kävijää. Määrä on Messukeskuksen yksittäisen tapahtuman suurin kävijämäärä 35 vuoteen.

Suosiotaan kasvattivat edelliskertaan nähden myös Matkamessut, Vene Båt, MP Moottoripyörämessut, Lapsimessut, I love me ja Studia. Ammattitapahtumista uusille lukemille kirivät mm. Educa, Maxpo ja Cyber Security Nordic. Vierastapahtumista Kennelliiton World Dog Show toi Messukeskukseen yli 48 000 kävijää 73 maasta.

Vuosi 2025 oli myös vahva kongressivuosi. Messukeskuksessa järjestetyt 10 kansainvälistä kongressia toivat Helsinkiin yli 28 600 kongressivierasta. Finland Convention Bureaun delegaattitutkimuksen mukaan jokainen osallistuja jättää isäntämaahan kongressin aikana keskimäärin 2000 euroa, joten Messukeskuksessa järjestettyjen kongressien tulo- ja työllisyysvaikutus Suomelle oli yli 57 miljoonaa euroa.

”Kohtaamismedia toimii, sillä sen vetovoima perustuu ihmisten luontaiseen haluun jakaa kokemuksia. Iloitsemme ennätyksellisestä kävijämäärästä. Parasta on se, että samaan aikaan myös kävijöidemme tyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku nousi ja on nyt ennätykselliset 53. Lisäksi yrityspäättäjät valitsivat Messukeskuksen Suomen parhaaksi messu- ja tapahtumajärjestäjäksi Taloustutkimuksen Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimuksessa”, sanoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkuri.

Palvelun laadulle asetetaan korkeat tavoitteet. Päättäjät arvostavat erityisesti Messukeskuksen messu- ja näyttelytilojen toimivuutta, monipuolista palvelutarjontaa, henkilöstön ammattitaitoa, monipuolisia oheispalveluita ja uudistumiskykyä.

Messukeskus kehittää jatkuvasti tilojaan ja kasvaa kaupungin mukana. Viime syksynä otettiin käyttöön 5000 henkilön Messukeskus Areena -katsomokokonaisuus, ja nyt käynnistymässä on Messukeskus Solar -tapahtumatilan rakentaminen. Noin 20 miljoonan euron rakennushanke on Messukeskuksen viime vuosikymmenien suurimpia investointeja.