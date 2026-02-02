Helsingin Messukeskuksessa yli miljoona kävijää vuonna 2025
2.2.2026 10:46:46 EET | Messukeskus | Tiedote
Helsingin Messukeskuksen kävijämäärä ylitti viime vuonna miljoonan kävijän haamurajan ensimmäistä kertaa sitten koronavuosien. Messuilla, yritystapahtumissa, kongresseissa ja kokouksissa kävi yhteensä 1 004 912 vierasta.
Messukeskuksen itse järjestämistä yleisötapahtumista Helsingin Kirjamessut ja samaan aikaan järjestetty Viini ja Ruoka -tapahtuma ylsivät kaikkien aikojen kävijäennätykseensä tavoittaen 104 516 kävijää. Määrä on Messukeskuksen yksittäisen tapahtuman suurin kävijämäärä 35 vuoteen.
Suosiotaan kasvattivat edelliskertaan nähden myös Matkamessut, Vene Båt, MP Moottoripyörämessut, Lapsimessut, I love me ja Studia. Ammattitapahtumista uusille lukemille kirivät mm. Educa, Maxpo ja Cyber Security Nordic. Vierastapahtumista Kennelliiton World Dog Show toi Messukeskukseen yli 48 000 kävijää 73 maasta.
Vuosi 2025 oli myös vahva kongressivuosi. Messukeskuksessa järjestetyt 10 kansainvälistä kongressia toivat Helsinkiin yli 28 600 kongressivierasta. Finland Convention Bureaun delegaattitutkimuksen mukaan jokainen osallistuja jättää isäntämaahan kongressin aikana keskimäärin 2000 euroa, joten Messukeskuksessa järjestettyjen kongressien tulo- ja työllisyysvaikutus Suomelle oli yli 57 miljoonaa euroa.
”Kohtaamismedia toimii, sillä sen vetovoima perustuu ihmisten luontaiseen haluun jakaa kokemuksia. Iloitsemme ennätyksellisestä kävijämäärästä. Parasta on se, että samaan aikaan myös kävijöidemme tyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku nousi ja on nyt ennätykselliset 53. Lisäksi yrityspäättäjät valitsivat Messukeskuksen Suomen parhaaksi messu- ja tapahtumajärjestäjäksi Taloustutkimuksen Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimuksessa”, sanoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkuri.
Palvelun laadulle asetetaan korkeat tavoitteet. Päättäjät arvostavat erityisesti Messukeskuksen messu- ja näyttelytilojen toimivuutta, monipuolista palvelutarjontaa, henkilöstön ammattitaitoa, monipuolisia oheispalveluita ja uudistumiskykyä.
Messukeskus kehittää jatkuvasti tilojaan ja kasvaa kaupungin mukana. Viime syksynä otettiin käyttöön 5000 henkilön Messukeskus Areena -katsomokokonaisuus, ja nyt käynnistymässä on Messukeskus Solar -tapahtumatilan rakentaminen. Noin 20 miljoonan euron rakennushanke on Messukeskuksen viime vuosikymmenien suurimpia investointeja.
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
