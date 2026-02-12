Salon uusi poliisiasema valmis – poliisin toiminta käynnistyy uusissa tiloissa maaliskuussa

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennutti noin 3 000 bruttoneliömetrin kokoisen poliisiaseman noin 1,5 kilometrin päähän Salon keskustasta osoitteeseen Tehdaskatu 30. Uudisrakennukseen on sijoitettu kaikki poliisin keskeiset toiminnot, kuten lupapalvelut, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta sekä poliisivankila.

”Uudet tilat ovat valmistuneet suunnitellusti, ja viimeisetkin säädöt on tehty. Seuraavaksi poliisi kalustaa ja varustaa tilat täyteen toimintavalmiuteen. Henkilöstö pääsee muuttamaan uusiin tiloihin, ja toiminta käynnistyy maaliskuussa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Sami Brück.

Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2024. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa, ja pääurakoitsijana toimi Astora Rakennus Oy.

Tilat ovat poliisitalokonseptin mukaiset poliisitoiminnan nykytarpeita vastaavat terveelliset ja turvalliset toimitilat. Ne tukevat uusien työnteon tapojen käyttöönottoa, vuorovaikutusta ja poliisitalossa tehtävää työtä. Tilat ovat muuntojoustavat, joten tulevaisuudessa niitä voi helposti muokata poliisitoiminnan muutostarpeiden mukaan. Hanke on merkittävä investointi Salon ja sen ympäristön turvallisuuteen, ja se palvelee poliisin henkilöstöä sekä alueen asukkaita pitkälle tulevaisuuteen.

”Pitkä odotus päättyy pian, ja on ollut ilo seurata uuden poliisitalon rakentumista ja valmistumista. Suunnitelmat ja aikataulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti, ja yhteistyö on ollut erinomaisen hyvää kaikkien rakentamiseen osallistuneiden tahojen kanssa. Niin henkilöstö kuin asiakkaatkin tulevat varmasti viihtymään uusissa ja moderneissa tiloissa. Ensimmäisiä asiakkaita päästäänkin palvelemaan 16. maaliskuuta”, sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala.

Lämmitys- ja jäähdytys tuotetaan pääosin kiinteistön omilla energiaratkaisuilla

Salon uuden poliisitalon hankkeessa noudatettiin Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Rakennuksessa on hyödynnetty uusiomateriaaleista valmistettuja vähähiilisiä rakennusmateriaaleja: kantavan rakenteen teräspalkit on tehty 90-prosenttisesti kierrätetystä teräksestä, ja betonielementeissä sekä -rakenteissa on käytetty vähähiilistä betonia siltä osin kuin se on ollut mahdollista.

Rakennuksen katolle on asennettu 40 kWp -tehoinen aurinkovoimala, joka tuottaa energiaa noin 30 000 kWh vuodessa. Määrä vastaa suunnilleen kahden sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergia tuotetaan pääosin kiinteistön omilla energiaratkaisuilla.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että valtion kiinteistöt ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus otetaan huomioon niin rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä kuin mahdollisessa purkamisessa. Kiinteistöjen kokonaispäästöjä on vähennetty merkittävästi muun muassa tehokkailla ja joustavilla tilaratkaisuilla sekä siirtymällä fossiilivapaaseen energiaan.

Nykyiset poliisin toimitilat sijaitsevat Salon virastotalossa osoitteessa Kirkkokatu 1–3. Poliisin muuton jälkeen valtiolla ei enää ole käyttöä virastotalolle, ja rakennus laitetaan myyntiin keväällä 2026. Toistaiseksi virastotaloon jää hyvin vähäistä valtion käyttöä, ja jatkosta neuvotellaan vuokralaisten kanssa.

Hankkeen verkkosivu: https://www.senaatti.fi/hankkeet/salon-uusi-poliisitalo

Tietoa poliisitalokonseptista: https://www.senaatti.fi/ajankohtaista/artikkelit/uusi-konsepti-sujuvoittaa-poliisien-tyota-poliisitaloissa/