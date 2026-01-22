OSAOon yhteishaussa lähes 2 000 opiskelupaikkaa
3.2.2026 08:30:32 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on 17.2.-17.3.2026.
Koulutuskuntayhtymä OSAOssa on yhteishaussa tarjolla 1953 opiskelupaikkaa 29:ssa ammatillisessa perustutkinnossa ja tutkintokoulutukseen valmentavassa TUVA-koulutuksessa.
OSAO mahdollistaa myös lukio-opinnot yhteistyössä alueen lukioverkoston kanssa Oulussa, Kempeleessä, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Ammattilukioon valitaan enintään 160 opiskelijaa.
Hakija, hoksaa nämä
- Puutarha-alan perustutkinto on pitkästä aikaa mukana yhteishaussa. Viime vuosina tutkintoon on voinut hakea vain jatkuvan haun kautta.
- Turvallisuusalan koulutus siirtyy Limingasta Haukiputaan toimipisteeseen, joten tutkintoon hakevat aloittavat opintonsa elokuussa Haukiputaalla.
- OSAO siirtyi toimialapohjaiseen organisaatioon tammikuussa, ja OSAOn yksiköt ovat nyt toimipisteitä.
- OSAOlla on asuntolat toimipisteiden yhteydessä Muhoksella, Haukiputaalla ja Taivalkoskella.
- Hakutoiveiden järjestys kannattaa miettiä tarkasti ja laittaa hakemuksessa ensimmäiseksi kohdaksi se, mihin aidosti eniten toivoo pääsevänsä.
- Yhteishakulomakkeella voi ilmoittaa korkeintaan seitsemän hakutoivetta. Hakukohteiden järjestystä ei voi muuttaa jälkikäteen.
- Jos hakija tulee valituksi ylimpään hakutoiveeseen, kaikki muut hakukohteet peruuntuvat.
- Mikäli hakija saa paikan joltain alemmalta hakutoiveelta, hän jää kuitenkin varasijalta jonottamaan ylempien hakutoiveiden paikkoja.
- Ellei hakija tule valituksi yhteenkään hakukohteista, hänelle osoitetaan opiskelupaikka.
Ammatillinen koulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia
Ammatilliset opinnot ovat monelle sopiva vaihtoehto, koska valmistumisen jälkeen voi siirtyä työelämään tai hakeutua jatko-opintoihin. Ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija saa hakukelpoisuuden niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon.
Jatko-opinnot eivät ole sidoksissa ammatilliseen tutkintoon. Putkiasentaja voi jatkaa tradenomiksi, ja merkonomi voi hakeutua insinööriopintoihin.
”OSAOon tullessa ei tarvitse vielä olla valmis osaaja. Opintojen aikana oma ammatillinen tulevaisuus alkaa kirkastua ja jatkosuunnitelmat hahmottua. Osa lähtee suoraan töihin valmistumisen jälkeen, osa alkaa tavoitella jatko-opintoja tutulta alalta ja jotkut voivat vaihtaa ammatillista suuntaa kokonaan”, OSAOn opinto-ohjaaja Maria Nykänen kertoo.
Ammatillisessa koulutuksessa jokainen opintopolku on yksilöllinen, sillä opinnot rakennetaan opiskelijan aiemman osaamisen ja tulevaisuuden tavoitteiden ympärille. OSAOssa ei tarvitse opiskella jo osaamiaan asioita, vaan aika voidaan käyttää uuden taidon hankkimiseen. Nuori saa ohjausta ja työkaluja elämään, työhön ja jatko-opintoihin. Kouluttamisen lisäksi OSAO myös kasvattaa.
Yksi hyvä mahdollisuus peruskoulunsa päättävälle nuorelle on TUVA-koulutus. TUVA on lyhenne sanoista tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Ajatuksena on, että TUVA-vuoden aikana nuori opiskelija hankkii valmiuksia ammatilliseen koulutukseen. Toisaalta TUVA antaa tilaisuuden vielä pysähtyä ja miettiä rauhassa, mihin suuntaan haluaa lähteä.
”Meillä OSAOlla selkeä painopiste on ammatillisen koulutuksen valmentavuudessa. TUVA:lla kaikki tekevät opiskelu- ja urasuunnittelua eli kirkastavat omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan”, OSAOn opinto-ohjaaja Johanna Heikkinen sanoo.
Väyläopinnot tarjoavat OSAOn opiskelijoille mahdollisuuden opiskella opintojaksoja ammattikorkeakoulun ja yliopiston puolelta. Väyläopinnot ja avaavat ovia korkeakouluihin ilman pääsykoetta.
Väyläopinnoissa on monia mahdollisuuksia usealla alalla, kuten tekniikan alan Highway, sekä väylät sairaanhoitotyön, farmasian ja logistiikan opintoihin. Suoritetut opinnot huomioidaan osaksi tutkintoa niin OSAOssa kuin tulevissa korkeakouluopinnoissa.
Yhteishaku on nuorten hakuväylä 2. asteen opintoihin
Yhteishaku on 9.-luokkalaisten hakuväylä toisen asteen opintoihin. Muut hakijat voivat hakeutua opiskelemaan OSAOon jatkuvan haun kautta ympäri vuoden.
Hakijapalvelu OSAO Ovi neuvoo ja ohjaa hakijoita ja heidän huoltajiaan kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa. OSAO Ovi palvelee Oulun Kaukovainiolla, verkossa ja puhelimitse.
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Marsa JurvakainenViestintäpäällikköPuh:050 336 6704marsa.jurvakainen@osao.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
