Suomen Punaiselta Ristiltä apua iskujen keskellä eläville Ukrainassa

Humanitaarinen kriisi Ukrainassa on syventynyt entisestään. Iskut kriittiseen infrastruktuuriin pahentavat tilannetta, kun ihmiset eivät saa riittävästi sähköä, vettä tai lämpöä.

– Energiakatkot ovat Kiovan alueella pahimpia sitten vuoden 2022. Kaupunkiympäristössä valtaosa ihmisistä on riippuvaisia keskitetystä lämmityksestä, sähköstä ja vedenjakelujärjestelmistä, ja yksin Kiovassa 800 000 ihmistä on ollut ilman sähköä. Toistuvat sähkö- ja lämmityskatkot ovat tiputtaneet pakkasessa monien asuntojen sisälämpötilat lähelle nollaa. Elämä on hyvin vaikeaa varsinkin yksin asuville vanhuksille, vammaisille ihmisille ja perheille, joissa on pieniä lapsia, kertoo Toni Jokinen, kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Suomen Punaisesta Rististä.

Myös koulut, päiväkodit ja terveyspalvelut kärsivät toistuvista energiakatkoista. Monin paikoin uudet iskut ovat tuhonneet vasta korjatut järjestelmät.

Ukrainan Punainen Risti vie konkreettista apua pakkasen keskelle

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta annettavat 300 000 euroa käytetään Ukrainan Punaisen Ristin avustustyön tukemiseen.

Ukrainan Punainen Risti on vastannut kasvavaan avun tarpeeseen yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Se on viranomaisten tukena evakuoinut ihmisiä sekä järjestänyt lämmityspisteitä ja kenttäkeittiöitä, joissa ihmiset ovat muun muassa saaneet lämmintä ruokaa ja mahdollisuuden ladata puhelimiaan. Ukrainan Punainen Risti on myös jakanut ihmisille perustarvikkeita, kuten makuupusseja, peittoja ja hygieniatarvikkeita. Se tarjoaa myös kotihoitoa haavoittuvassa tilanteessa oleville ihmisille, jotka eivät pysty poistumaan kotoaan pakkasten aikana. Vapaaehtoiset antavat ensiapua ja psykososiaalista tukea niitä tarvitseville.

Ukrainan Punainen Risti auttaa liikkuvissa lämmityspisteissä noin 1 500 ihmistä joka päivä. Lisäksi se on toimittanut generaattoreita turvaamaan varavoiman saantia energiakatkosten aikana.

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta annettu mittavaa apua

Neljä vuotta konfliktin laajenemisen jälkeen 12,7 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Ukrainan sisällä 3,8 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodistaan, monet useita kertoja jatkuvien iskujen vuoksi.

Suomen Punainen Risti on tähän mennessä ohjannut katastrofirahastostaan apua yli 37 miljoonalla eurolla Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseen. Summa sisältää sekä rahallista että materiaalista tukea. Tämän lisäksi Suomen Punainen Risti on lähettänyt avustustyötä tukemaan neljän vuoden aikana yli 70 eri alojen avustustyöntekijää, joiden lähettäminen on myös kustannettu katastrofirahastosta.

Helmikuun 2022 jälkeen Suomen Punainen Risti on myös ohjannut Suomen ulkoministeriön humanitaarista avustusta Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.

Suomen Punainen Risti on varautunut auttamaan Ukrainan Punaista Ristiä niin pitkään kuin apua tarvitaan.

Lisätietoja:

Kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen, Suomen Punainen Risti, p. 040 652 9807, toni.jokinen@punainenristi.fi

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, Suomen Punainen Risti, p. 040 610 9447, ada.bergroth@punainenristi.fi