Uudistetaan EU:n päästökauppa kohti vuotta 2040 – päästöt alas kilpailukyky turvaten
3.2.2026 10:00:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Päästökauppa (ETS1) on avain vuoden 2040 ilmastotavoitteen toteutumiseen, sillä sen piirissä on lähes 40 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistetaan päästökauppaa niin, että ilmastotoimet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja joustomahdollisuudet hyödynnetään viisaasti.
Euroopan unioni pääsi viime syksynä sopuun vuoteen 2040 tähtäävästä 90 prosentin päästövähennystavoitteesta. Nyt valmistellaan sen konkreettisempaa toimeenpanoa päästökauppasektorilla vuosina 2031–2040.
Päästökaupan (ETS1) pelisääntöjen merkitys on iso, sillä sen piirissä on Euroopan raskas teollisuus, energiantuotanto sekä meri- ja lentoliikenne, muistuttaa EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki:
”Suomalainen elinkeinoelämä seisoo EU:n päästökaupan takana. Se on esimerkki markkinaehtoisesti toimivasta ohjauskeinosta, jonka avulla päästöt saadaan jo nykyisellä kaudella vähenemään hallitusti kohti 62 prosentin tavoitetta vuonna 2030. Järjestelmän uudistaminen on tehtävä harkiten, koska se vaikuttaa ilmaston ohella niin merkittävästi talouteen ja kilpailukykyyn.”
Vuoden 2040 ilmastotavoite on välttämätöntä saavuttaa, ja se edellyttää huomattavia investointeja. Päästöpolulla on edettävä niin, että Eurooppa onnistuu samalla turvaamaan puhtaan teollisuuden kilpailukyvyn ja kestävän talouskasvun. Geotalouden paineissa näiden näkökulmien yhteensovitus on entistä tärkeämpää, korostaa EK:n asiantuntija Arttu Karila:
”Päästökaupan on ohjattava vähentämään päästöjä siellä, missä se on taloudellisesti ja teknisesti kustannustehokkainta. Vain näin voidaan varmistaa, että järjestelmä kannustaa yrityksiä investoimaan vähähiilisiin ratkaisuihin koko markkinan tasolla.”
Poimintoja EK:n suosituksista 2040-tavoitteen saavuttamiseksi:
- Nykysäännöillä päästöoikeudet loppuvat jo vuonna 2039, vaikka vaikeasti vähennettäviä päästöjä on vielä jäljellä. Siksi päästökaton tulisi laskea nykyistä loivemmin kohti sovittua tavoitetta.
- Hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin kaltaiset uudet teknologiat ja innovaatiot on kyettävä hyödyntämään täysimääräisesti.
- Luotettavia kansainvälisiä ilmastoyksiköitä tulisi voida hyödyntää päästökaupassa rajallisessa määrin, mikäli huolellinen vaikutusarviointi sitä puoltaa.
- Eurooppa tarvitsee tehokkaat keinot estää hiilivuotoa eli teollisuuden siirtymistä EU:n ulkopuolelle. Siksi maksutta jaettavien päästöoikeuksien riittävyys olisi varmistettava sellaisille energiaintensiivisille yrityksille, jotka kilpailevat globaalissa markkinassa. EU‑jäsenvaltioiden välillä käydään poikkeuksellisen kovaa valtiontukikilpailua. Kansallisesti olisikin tärkeää jatkaa energiavaltaisen teollisuuden sähköistämistukea.
- Meri- ja lentoliikenteen kilpailukykyä parantavista toimista on huolehdittava päästövähennysten ohessa.
EU-komission esitystä odotetaan heinäkuussa, minkä jälkeen se siirtyy parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn.
Tutustu EK:n päästökauppakantoihin tarkemmin.
Lisätiedot:
Bryssel: johtava asiantuntija Kati Ruohomäki, puh. 040 767 5684
Helsinki: asiantuntija Arttu Karila, puh. 040 829 7072
sähköpostit: etunimi.sukunimi@ek.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EU ja Intia saivat kauppaneuvottelut onnistuneesti maaliin27.1.2026 12:00:58 EET | Tiedote
EU ja Intia ovat päässeet tänään sopuun maailman suurimmasta kauppasopimuksesta, joka ajaa monella tapaa Euroopan ja Suomen viennin etua. Eurooppalaisen viennin odotetaan tuplaantuvan Intiaan. Intian jättimarkkinoiden kysyntä kasvaa Suomen vahvuusalueilla kuten energiaratkaisuissa, digitalisaatiossa ja muissa teknologioissa. Neuvottelutulos on EK:n arvion mukaan iso onnistuminen EU-komissiolta. Vaikka sopimuksen toimeenpano onkin vielä monen askeleen takana, on näköpiirissä paljon hyötyjä ja markkinamahdollisuuksia, arvioi EK:n kauppapolitiikan asiantuntija Heli Siikaluoma: ”Intia suojaa korostetun vahvasti omia markkinoitaan. Yritysten kannalta EU-Intia-kauppasopimuksen näkyvin vaikutus on tullien aleneminen yli 90-prosenttisesti, mikä hyödyttää myös Suomelle tärkeitä korkean osaamisen aloja. Helpotusta odotetaan myös Intian tullausvaatimuksiin, jotka ovat erittäin raskaita ja byrokraattisia.” Suomalaisille yrityksille tämä tarkoittaa alhaisempia kustannuksia, parempaa kilpailuasetelm
EK:n Suhdannebarometri: Elpyminen jäi loppuvuonna vähäiseksi – lähikuukausille kohtalaisia kasvuodotuksia27.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanteissa ei tapahtunut viime vuoden lopulla suuria muutoksia. Elpymistä suhdannekuopan pohjalta on tapahtunut lähinnä teollisuudessa, mutta kaikkien päätoimialojen tämänhetkinen tilanne on keskimääräistä heikompi.
Suomen ja Kiinan elinkeinoelämä kohtaa Pekingissä pääministeri Orpon vierailun yhteydessä26.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon Kiinan-vierailun yhteydessä järjestetään tänään 26.1. maittemme välinen elinkeinoelämän tapaaminen. Yhteisen innovaatiokomitean puitteissa keskustellaan yli 50 yritysedustajan kesken kahdenvälisten kauppasuhteiden kehittämisestä, kuten suomalaisyritysten kohtaamista markkinamahdollisuuksista ja -esteistä. Esille tulee yhteistyö muun muassa vihreässä siirtymässä ja teollisuuden uudistamisessa. EK:ta Pekingissä edustaa kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori. Elinkeinoelämän keskustelut käydään Pekingissä yhteisen innovaatiokomitean puitteissa: Suomi-Kiina innovatiivinen liiketoimintakomitea on perustettu vuonna 2017 presidenttien Xi ja Niinistö aloitteesta ja sen suomalaisena puheenjohtajana toimii Kone Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin. Komitean yhteistyötä koordinoivat Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö sekä Kiinassa kauppaministeriö MofCom ja teollisuusjä
Kutsu: Työ antaa tulevaisuuden -webinaari 23.1.20.1.2026 14:26:11 EET | Tiedote
Nuorten ja vastavalmistuneiden työttömyys on hälyttävän korkealla tasolla. Kaikki työmahdollisuudet ovat nuorille tärkeitä – oli kyse sitten viikon työelämään tutustumisesta tai ensimmäisestä vakituisesta oman alan työpaikasta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen yrittäjät ovat yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistäneet Työ antaa tulevaisuuden -kampanjan, joka tarjoaa yrityksille tietoa erilaisista tavoista nuorten työllistämiseen. Tervetuloa webinaariimme perjantaina 23.1. klo 8.30–9.30 kuulemaan, miten voit hyödyntää tarjolla olevia palveluita, kuten uutta nuorten työllistymisseteliä, sekä muita käytännön vinkkejä nuorten työllistämiseen. Tilaisuuden ohjelma: Avaussanat Jyri Häkämies, toimitusjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työministerin terveiset Matias Marttinen, työministeri työ- ja elinkeinoministeriö Millaisia palveluita kunnilla ja työllisyysalueilla on yrityksille nuorten työllistämisen tueksi? Mikko Härkö
EU-tuomioistuin: Julkisomisteiset in house -yhtiöt eivät voi kiertää kilpailutusvelvollisuutta tytäryhtiöiden avulla15.1.2026 12:45:58 EET | Tiedote
EU-tuomioistuin on tänään antanut merkittävän päätöksen kilpailun ja avoimuuden lisäämiseksi markkinoilla. Tuomioistuin linjaa, että in house -hankintojen edellytysten arvioinnissa tulee huomioida konsernin liikevaihto, eikä direktiiviä voi kiertää jakamalla in house -yhtiön markkinatoiminta keinotekoisesti tytäryhtiötoiminnaksi. Ratkaisun mukaan konserniliikevaihto antaa todenmukaisemman kuvan in house -toiminnan taloudellisesta laajuudesta ja luonteesta. Ratkaisu vaikuttaa markkinoihin tilanteessa, jossa julkisomisteiset yhtiöt toimivat sekä in house -yksiköinä että harjoittavat markkinatoimintaa tytäryhtiöidensä kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme