Kesätöiden määrä jatkaa laskuaan – katso, missä on eniten töitä kesäksi
3.2.2026 05:03:00 EET | Duunitori Oy | Tiedote
Kilpailu avoimista kesätyöpaikoista on nyt erityisen kovaa. Duunitorin data kertoo, millä aloilla ja missä päin Suomea on eniten kesätöitä. Lue myös vinkit kesätyönhakijalle.
Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla on tällä hetkellä yli 6 000 kesätyöpaikkailmoitusta kesälle 2026. Näet reaaliaikaisen tilanteen ja avoimet paikat Duunitorin kesätyösivulta.
Kesätyöntekijöiden rekrytointi on alkanut vaisusti. Duunitorilla julkaistiin marras–tammikuussa noin 8 700 kesätyöilmoitusta, mikä oli noin 26 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.
Kesätöiden määrä on vähentynyt enemmän kuin kaikkien avoimien työpaikkojen. Samalla jaksolla Duunitorilla julkaistiin kaikkiaan noin 69 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 19 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
Avoimet kesätyöpaikat saavat suuren huomion, joka jatkaa kasvuaan. Marras–tammikuussa Duunitorin kesätyöilmoitukset keräsivät noin 6,3 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja noin 70 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
Työpaikkoja on todellisuudessa enemmän kuin työpaikkailmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voi hakea useita työntekijöitä.
”On yllättävää ja surullista, että kesätöiden määrä on vähentynyt vielä enemmän kuin kaikkien työpaikkojen. Yleensä näin ei ole, sillä kesätyö on työnantajalle pienempi investointi kuin pitkäaikaisempi rekrytointi. Toivottavasti työnantajat vain lykkäävät kesätyörekrytointeja ja lasku pienenee kauden edetessä. Onneksi on vielä hyvin aikaa tilanteen paranemiselle”, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.
”Kesätyöllä on suuri merkitys nuorille ja koko yhteiskunnalle, sillä se on monen portti työelämään. Toivon, että kaikki kynnelle kykenevät työnantajat antavat nuorille näitä tärkeitä mahdollisuuksia epävarmasta taloustilanteesta huolimatta.”
5 alaa, joilla on eniten avoimia kesätyöpaikkoja
Näillä toimialoilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia Duunitorilla marras–tammikuussa (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):
Teollisuus ja teknologia (–14 %)
Ravintola- ja matkailuala (–25 %)
Sosiaali- ja hoiva-ala (–10 %)
Myynnin ja kaupan ala (–34 %)
Rakennusala (–21 %)
”Teollisuus ja teknologia on poikkeuksellisen korkealla, sillä perinteisesti paljon kesätyöntekijöitä työllistäneillä ravintola- ja matkailualalla sekä myynnin ja kaupan alalla työt ovat vähentyneet merkittävästi. Jälkimmäiset matalan kynnyksen alat yleensä rekrytoivat kesätyöntekijöitä vielä pitkin kevättä, joten toivottavasti lasku loivenee vielä”, Salonen kommentoi.
”Sosiaali- ja hoiva-alan verrattain matala lasku on positiivinen käänne. Sosiaali- ja terveysalan työpaikat ovat vähentyneet dramaattisesti etenkin julkisen puolen säästöjen vuoksi.”
Alle 18-vuotiaille suunnattuja kesätyöpaikkoja on perinteiseen tapaan huomattavasti vähemmän kuin muita kesätöitä. Tällä hetkellä Duunitorilla on yli 200 kesätyöilmoitusta, joissa ilmaistaan paikan sopivan alaikäisille.
”On harmillista, miten harva alaikäinen saa kesätöitä. Duunitorin datasta ja kyselyistä tiedämme, että heillä olisi paljon intoa päästä töihin. Alaikäisten kohdalla suhteilla onkin suuri merkitys kesätyönhaussa.”
Miten kesätöiden määrä on kehittynyt eri alueilla?
Näin eri maakunnissa julkaistiin kesätyöilmoituksia Duunitorilla marras–tammikuussa (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):
Uusimaa: 2 400 kesätyöilmoitusta (–31 %)
Pirkanmaa: 875 (–20 %)
Varsinais-Suomi: 824 (–6 %)
Pohjois-Pohjanmaa: 555 (–5 %)
Satakunta: 428 (–14 %)
Pohjois-Savo: 391 (–27 %)
Etelä-Savo: 333 (–29 %)
Keski-Suomi: 328 (–41 %)
Lappi: 258 (–42 %)
Kanta-Häme: 252 (–24 %)
Etelä-Karjala: 247 (–28 %)
Pohjanmaa: 244 (–34 %)
Päijät-Häme: 229 (–22 %)
Kymenlaakso: 220 (–37 %)
Etelä-Pohjanmaa: 179 (–42 %)
Pohjois-Karjala: 154 (–23 %)
Keski-Pohjanmaa: 137 (–15 %)
Kainuu: 94 (–24 %)
Ahvenanmaa: 25 (–24 %)
Avoimien kesätyöpaikkojen määrä on laskenut kaikkialla Suomessa, niin suurissa kuin pienemmissä maakunnissa.
Uusimaa on edelleen selvästi merkittävin kesätyökeskus, vaikka ilmoitusten määrä on pudonnut siellä lähes kolmanneksen verran.
Loivinta kesätyöilmoitusten lasku on Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa määrät ovat laskeneet vain vähän.
Dramaattisinta lasku on Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.
Miten erottua valtavasta joukosta? 10 vinkkiä hakijalle
Poikkeuksellisen suuresta hakijajoukosta erottautuminen ei ole helppoa. Tässä Aino Salosen vinkit kesätyönhakijoille:
Aloita hakeminen ajoissa – viimeistään nyt. Näin sinulla on enemmän mahdollisuuksia.
Hae aktiivisesti ja rohkeasti erilaisia työpaikkoja, myös vähemmän suosittuja ja tunnettuja.
Huomioi piilotyöpaikat eli paikat, joista ei ilmoiteta julkisesti. Ole suoraan yhteydessä työnantajiin sekä kerro somessa ja verkostoissasi, mitä sinulla olisi tarjota kesätyöntekijänä.
Ota selvää työnantajasta. Tutki työpaikkailmoitus, työnantajan verkkosivut ja somekanavat huolella.
Räätälöi hakemus ja CV jokaiseen työpaikkaan. Vastaa niillä työnantajan tarpeeseen.
Kerro konkreettisia esimerkkejä vahvuuksistasi, osaamisestasi, kokemuksestasi, motivaatiostasi ja asenteestasi.
Pyydä suosittelijoita ja kerro heistä CV:ssä tai hakemuksessa. Voit pyytää suosittelijoilta myös kommentteja sinusta ja käyttää niitä hakemuksessa. Jos sinulla ei ole työkokemusta, suosittelija voi olla myös vaikkapa harrastuksesta.
Pyydä apua kokeneemmilta esimerkiksi työpaikkojen löytämiseen sekä hakemusten tekemiseen ja lukemiseen.
Käytä tekoälyä apuna työnhaun eri vaiheissa. Älä kuitenkaan kirjoita hakudokumentteja pelkästään tekoälyllä, sillä silloin niistä tulee usein geneerisiä. Pohdi tekoälyn kanssa, millaisia töitä voisit hakea ja miten. Pyydä siltä ideoita ja palautetta.
Älä lannistu. Tässäkin tilanteessa moni pääsee kesätöihin, ja kesätöitä on tarjolla läpi kevään.
Kaipaatko lisätietoa?
Haluatko tietää lisää työmarkkinasta tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!
Tutustu myös viime kesän tutkitusti parhaisiin kesätyöpaikkoihin.
Yhteyshenkilöt
Aino SalonenViestintäjohtajaDuunitori OyPuh:+35850 4144 245aino@duunitori.fiduunitori.fi
Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu. Vuonna 2025 Duunitorilla vierailtiin yli 70 miljoonaa kertaa. Vuonna 2009 perustettu yritys kokoaa avoimet työpaikkailmoitukset ja ohjaa ne alustansa lisäksi sadoille ylläpitämilleen sosiaalisen median sivuille. Duunitorin työelämämedia julkaisee uutisia, vinkkejä ja tarinoita työnhausta, rekrytoinnista ja työelämästä. Työnantajille Duunitori tarjoaa rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen palveluita. Vuonna 2019 Duunitori laajeni Ruotsiin ja perusti Jobbland-työnhakupalvelun. Vuonna 2023 Duunitori rantautui Norjaan ja osti paikallisen Jobbsafari-työnhakupalvelun. Vuonna 2024 Duunitori jatkoi kasvuaan Ruotsissa ostamalla Keeparo-työnantajabränditoimiston ja Allalöner-palkkatietopalvelun.
