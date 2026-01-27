Kantatien 51 (Sunnanvik–Munkinmäki) yleissuunnitelmaluonnosta esitellään – yleisötilaisuudet Kirkkonummella 12.2. ja Siuntiossa 25.2.

Kantatien 51 parantamisen yleissuunnitelmaluonnos on valmistumassa. Uudenmaan elinvoimakeskus kutsuu asukkaita, maanomistajia ja muita kiinnostuneita tutustumaan suunnitelmaluonnokseen ja antamaan palautetta. Luonnos on muotoutunut teknisen suunnittelun, selvitysten sekä hankkeesta saadun palautteen pohjalta.

Yleisötilaisuudet ja palautteen keruu

Suunnitelmaluonnosta esitellään kahdessa kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa.

Kirkkonummi: torstaina 12.2.2026 klo 18.00, Kirkkonummi-sali (Ervastintie 2)





Siuntio: keskiviikkona 25.2.2026 klo 18.00, Sivistyskampus Siuntion sydän (Puistopolku 2)

Tilaisuudet ovat pääosin samansisältöisiä, mutta esittelyissä on jonkin verran kuntakohtaisia painotuksia. Tilaisuuksissa käydään läpi ratkaisujen keskeiset perustelut sekä kerrotaan myös melutarkastelujen tuloksista. Esittelyn jälkeen varataan aikaa keskustelulle, kysymyksille ja palautteelle.

Tervetuloa!

Yleissuunnitelman luonnoksesta voi antaa palautetta myös karttapalvelussa välillä 4.2.– 4.3.2026: https://kt51-sunnanvik-munkinmaki-kartta.sitowise.com/

Taustaa hankkeesta

Uudenmaan elinvoimakeskus laatii yleissuunnitelmaa kantatien 51 parantamiseksi välillä Sunnanvik–Munkinmäki. Nykyinen kantatie muutetaan kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi väyläksi, jonka nopeustaso on 100 km/h ja ajosuuntien välissä on välialue. Ratkaisu sisältää myös yhtenäisen rinnakkaistien.

Yleissuunnitteluvaiheessa ratkaisuja tarkennetaan ja sovitetaan yhteen niin, että ne ovat toteuttamiskelpoisia ja huomioivat mahdollisimman hyvin eri tavoitteet sekä ympäristön. Tavoitteena on saada yleissuunnitelma valmiiksi vuoden 2026 aikana.