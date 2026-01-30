Kati Saarela S-Pankin markkinointijohtajaksi

”S-Pankki on kovassa muutosvauhdissa, ja markkinoinnilla on tässä muutoksessa keskeinen rooli. Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti seuraavaan kokoluokkaan ja tehdä pankkiasioinnista asiakasomistajille mahdollisimman helppoa ja hyödyllistä. Haluamme olla Suomen mutkattomin pankki. Saarela tuo meille vahvan yhdistelmän strategista brändi- ja markkinointiosaamista sekä tuloksellista, dataohjattua markkinointijohtamista. Hänen johdollaan pystymme vahvistamaan asiakaskokemusta, erottumaan markkinassa ja vauhdittamaan kasvua”, sanoo S-Pankin asiakkuus- ja brändijohtaja Anni Hiekkanen.

”S-Pankin rooli miljoonien suomalaisten arjessa on merkityksellinen. Odotan innolla, että pääsen rakentamaan yhdessä tiimin kanssa dataohjattua ja vaikuttavaa markkinointia, joka vahvistaa S-Pankin brändiä ja tukee kannattavaa kasvua”, Saarela sanoo.

Kati Saarela siirtyy S-Pankkiin Vendistä, jossa hän on vastannut pohjoismaisten markkinapaikkojen brändeistä, markkinointistrategiasta ja markkinoinnin liiketoimintatavoitteista. Tätä ennen Saarela on työskennellyt markkinoinnin ja digitaalisen kasvun johto- ja kehitystehtävissä Sanoma Digitalissa sekä Tallink Siljalla.