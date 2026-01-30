Kati Saarela S-Pankin markkinointijohtajaksi
3.2.2026 09:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote
Kati Saarela (KTM) on nimitetty S-Pankin markkinointijohtajaksi 9.3.2026 alkaen. S-Pankissa Saarela vastaa brändistä, markkinointistrategiasta sekä erottuvan ja vaikuttavan markkinoinnin toteuttamisesta S-Pankin eri kanavissa.
”S-Pankki on kovassa muutosvauhdissa, ja markkinoinnilla on tässä muutoksessa keskeinen rooli. Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti seuraavaan kokoluokkaan ja tehdä pankkiasioinnista asiakasomistajille mahdollisimman helppoa ja hyödyllistä. Haluamme olla Suomen mutkattomin pankki. Saarela tuo meille vahvan yhdistelmän strategista brändi- ja markkinointiosaamista sekä tuloksellista, dataohjattua markkinointijohtamista. Hänen johdollaan pystymme vahvistamaan asiakaskokemusta, erottumaan markkinassa ja vauhdittamaan kasvua”, sanoo S-Pankin asiakkuus- ja brändijohtaja Anni Hiekkanen.
”S-Pankin rooli miljoonien suomalaisten arjessa on merkityksellinen. Odotan innolla, että pääsen rakentamaan yhdessä tiimin kanssa dataohjattua ja vaikuttavaa markkinointia, joka vahvistaa S-Pankin brändiä ja tukee kannattavaa kasvua”, Saarela sanoo.
Kati Saarela siirtyy S-Pankkiin Vendistä, jossa hän on vastannut pohjoismaisten markkinapaikkojen brändeistä, markkinointistrategiasta ja markkinoinnin liiketoimintatavoitteista. Tätä ennen Saarela on työskennellyt markkinoinnin ja digitaalisen kasvun johto- ja kehitystehtävissä Sanoma Digitalissa sekä Tallink Siljalla.
Anni Hiekkanenasiakkuus- ja brändijohtajaPuh:010 767 9470anni.hiekkanen@s-pankki.fi
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
