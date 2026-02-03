Omply Health tuo lääkärin lähemmäs arkea ja helpottaa kroonisten sairauksien kanssa elämistä

Liian usein krooniset sairaudet tunnistetaan tai niihin reagoidaan vasta silloin, kun oireet pahenevat. Moni potilas joutuu odottamaan vastaanottoa tai lykkää hoitoon hakeutumista, vaikka pienikin muutos voinnissa herättäisi huolta. Omplyn mallissa hoitoon pääsy ei edellytä matkustamista, jonottamista tai erillistä klinikkakäyntiä.

– Omplyn avulla potilas voi tehdä lääkärin tarvitsemat mittaukset ja tutkimukset kotona älypuhelimen ja tutkimuslaitteiden avulla. Lääkäri tekee työnsä kuten vastaanotolla, mutta hoitokontakti on potilaalle kevyempi ja nopeampi. Tutkimus onnistuu minuuteissa silloin, kun tarve syntyy, Omply Healthin toimitusjohtaja Tatu Lintukangas sanoo.

Kroonisissa sairauksissa tärkeintä on, että potilas kokee olevansa turvassa ja tilanteen hallinnassa. Kun lääkäriin pääsee helposti ja tutkimus onnistuu ajoissa, pienetkin muutokset voidaan huomata ennen kuin ne kehittyvät vakavemmiksi oireiksi. Mitä myöhemmin hoito alkaa, sitä raskaammiksi ja kalliimmiksi hoitopolut muodostuvat.

Miljardisäästöt nykyisillä resursseilla

Omply ei pyri korvaamaan perinteistä terveydenhuoltoa, vaan täydentämään sitä. Omplyn alusta yhdistää lääkärin, potilaan ja tutkimuslaitteet, jolloin potilas pystyy kotona olevilla tutkimuslaitteilla tekemään etävastaanoton aikana tavallisimmat lääkärin tutkimukset. Malli sopii erityisesti matalan kynnyksen arviointiin, seurantaan ja kontrolleihin. Tämä säästää potilaalta aikaa ja vaivaa ja antaa lääkärille paremmat edellytykset seurata hoidon kokonaisuutta.

– Kun hoitokontakti on helppo, potilas hakeutuu hoitoon ajoissa. Se parantaa elämänlaatua ja vähentää turhaa huolta. Samalla koko hoitopolku kevenee, lääkäri Juuso Juuri kuvailee.

Yksilölle suunniteltu malli hyödyttää myös terveydenhuoltoa laajemmin. Kun seurantaa ja tutkimuksia voidaan tehdä joustavasti etänä ja potilaan kotoa, vapautuu resursseja niille, jotka tarvitsevat fyysistä hoitoa. Kroonisten sairauksien myöhäinen diagnosointi on yhteiskunnalle lisäksi valtavan kallista, ja yksinään hoitamattoman diabeteksen komplikaatiot tarkoittavat useiden miljardien vuosikustannuksia. Kuitenkin jo 30-50 prosentin vähennys komplisoituneissa tautitapauksissa johtaisi Omply Healthin laskelmien mukaan 0,7-1,6 miljardin euron säästöihin.

– Tavoitteemme on tarjota potilaalle nopeampaa hoitoa ja ammattilaisille uusia välineitä työnsä tueksi. Jokainen meistä on tärkeä, ja yksilötason hyödyt heijastuvat nopeasti koko yhteiskuntaan, Omply Healthin toimitusjohtaja Tatu Lintukangas kommentoi.

Omply Health on suomalainen terveysalan ohjelmistoyhtiö (SaaS). Yhtiö keräsi osakeannissa nopeasti 500 000 € ja on matkalla kohti 2,5 miljoonan euron sijotuksia. Yhtiön etävastaanottomalli perustuu helppokäyttöiseen älypuhelinsovellukseen, joka löytää potilaalle tämän tarvitseman lääkärin nopeasti. Etätutkimuksissa hyödynnetään kolmannen osapuolen digitaalisia tutkimuslaitteita.