Kun kuurojen koulut katosivat – viittomakielten päivä nostaa opetuksen kriisin esiin

Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen päivää juhlistetaan tänä vuonna seminaarissa 12.2. klo 12.30-16.00 Valkeassa talossa, Helsingissä. Juhlaseminaarin tavoitteena on tuoda yhteen tutkimuksen, käytännön kokemuksen ja päätöksenteon näkökulmat sekä edistää yhteistä ymmärrystä kuurojenopetuksen nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnasta. Kuurojen opetuksen tilanne on tällä hetkellä monella tapaa haasteellinen, sillä varsinaisia kuurojen kouluja ei enää ole, ja viittomakielisen opetuksen saatavuudessa sekä myös laadussa on suurta vaihtelua.



Tutkimusten mukaan kuulovammaisten lasten opetus on hajautunut erityisopetuksen, yleisopetuksen ja inkluusion väliin ilman selkeitä rakenteita, laatukriteerejä tai valvontaa. Viittomakielinen ja kaksikielinen opetus ei yleensä näy virallisena opetuskielenä koulujen rakenteissa tai opetussuunnitelmissa, mikä heikentää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä omalla kielellään. Tilanteen taustalla on laaja tietovaje ja vastuun pirstoutuminen, joka pahimmillaan johtaa kuulovammaisten lasten heitteillejättöön koulutusjärjestelmässä. Seminaarissa aihetta avaavat tutkimusta tehneet Maija Koivisto Helsingin yliopistosta (https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/maija-koivisto-9391624#julkaisut) sekä Ulla Sivunen Jyväskylän yliopistosta (https://www.jyu.fi/fi/hankkeet/vikhmot)



Puheenvuoron seminaarissa pitää myös opetusministeri Anders Adlercreutz.



Lisätietoja seminaarista ja sen ohjelmasta: https://kuurojenliitto.fi/tapahtuma/viittomakielten-paivan-seminaari-2026/



Vuoden viittomakieliteko 2025



Seminaarissa jaetaan myös Vuoden viittomakieliteko -tunnustuspalkinto. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on ajanut viittomakielisten kielellisiä oikeuksia Suomessa, edistänyt Suomen viittomakielten asemaa ja nostanut viittomakieliä näkyville.

Suora verkkolähetys



Seminaari on käytännössä loppuun varattu, mutta mahdollisista median paikoista pyydämme olemaan yhteydessä Laura Pajuseen, yhteystiedot alla. Seminaaria voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä linkin kautta osoitteessa www.kuurojenliitto.fi tai suoraan Kuurojen Liiton YouTube-kanavalta.



Muita tapahtumia

Työväenmuseo Werstas järjestää juhlapäivän kunniaksi viittomakielisen opastuksen 11.2., lisätietoja: https://kuurojenliitto.fi/tapahtuma/viittomakielinen-yleisoopastus-yhteisvoimin-nayttelyyn/



Ursa Minorin perinteinen, koko perheen Skidien viittomakielten päivä järjestetään puolestaan 14.2. keskustakirjasto Oodissa, lisätietoja: https://kuurojenliitto.fi/tapahtuma/skidien-viittomakielten-paiva-2026/



Viittomakielten päivää vietetään nyt 17. kertaa, ja se on ottanut paikkansa Suomen viittomakielisen yhteisön tärkeimpänä juhlapäivänä. Moni toivookin, että päivä hyväksyttäisiin myös viralliseksi liputuspäiväksi.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

viestinnän ja vertaistuen johtaja Laura Pajunen, laura.pajunen@kuurojenliitto.fi, GSM 0503372400