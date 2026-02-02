Kelan lausunto: sujuvampi tiedonvaihto vahvistaisi etuuksien toimeenpanoa ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään Kelalle mahdollisuutta saada etuuskäsittelyyn tarvittavat pankki- ja tilitiedot sekä tilitapahtumatiedot sähköisesti, lääkärintodistukset ja -lausunnot Kanta-palveluista kyselypalvelun kautta sekä toimeentulotuessa huomioitaviin menoihin tiedonsaantioikeuksia suoraan laskuttajalta. Lisäksi esitetään mahdollisuutta evätä suorakorvausoikeus Kela-takseista henkilöiltä, jotka ovat väärinkäyttäneet matkoja.

Pankki- ja tilitietojen saaminen nopeuttaisi asiointia ja etuuskäsittelyä

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Kelan olisi jatkossa mahdollista saada etuudenhakijoiden pankki- ja tilitietoja tietoturvallisesti Tullin ylläpitämästä järjestelmästä. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä (PMJ) saatavien pankki- ja tilitietojen myötä asiakkaan ei tarvitsisi enää itse toimittaa näitä tietoja Kelalle. Muutos nopeuttaisi hakemusten käsittelyä ja helpottaisi niitä asiakkaita, joille laajojen selvitysten hankkiminen itse voi olla vaikeaa. Suora ja luotettava tiedonsaanti edistäisi myös asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja vähentäisi virheiden riskiä etuuskäsittelyssä. Esitys ei lisäisi etuuskäsittelyssä käytettäviä tietoja eikä laajentaisi Kelan tiedonsaantioikeuksia, vaan ainoastaan muuttaisi Kelan tiedonsaantitavan sujuvammaksi.

Toimeentulotuen osalta Kela korostaa, että PMJ-järjestelmästä saatavat tiedot ovat välttämättömiä hakemusten ratkaisemisessa, päätösten tarkistamisessa, laskujen maksun varmistamisessa sekä väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä.

Toimeentulotuessa huomioitavien menojen tietojen saanti suoraan laskuttajalta ehkäisisi väärinkäytöksiä

Kela pitää tärkeänä myös sille esitettyä oikeutta saada väärinkäytösepäilyä koskevissa tilanteissa toimeentulotuessa huomioitavia menoja koskevat tiedot suoraan laskuttajalta.

Sähköiset lääkärinlausunnot ja hallittu suorakorvaus parantaisivat järjestelmää

Kela pitää erittäin tärkeänä lääkärintodistusten ja -lausuntojen saamista Kelan etuuskäsittelyyn suoraan Kanta-palvelujen kyselypalvelusta. Sähköinen tiedonsaanti vähentäisi päällekkäistä asiointia, nopeuttaisi käsittelyä ja pienentäisi tietosuojariskejä erityisen arkaluonteisten terveystietojen osalta. Kela katsoo, että menettelyä olisi tarkoituksenmukaista laajentaa myös muihin terveysperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Kela-taksien suorakorvausoikeuden rajoittaminen vähentäisi mahdollisia väärinkäytöksiä

Kela kannattaa esitystä, joka mahdollistaisi matkakorvausten suorakorvausoikeuden rajoittamisen tilanteissa, joissa Kela-taksien väärinkäytökset jatkuvat ohjeistuksesta huolimatta. Suorakorvausoikeuden rajoittamisen aloittaminen ja sen poistaminen olisi aina tapauskohtaisesti Kelan harkittavissa.

Muutokset tuovat säästöjä Kelan toimintamenoihin

Kela toteaa, että arvioidut toimintamenosäästöt (7,5 miljoona euroa) ovat osa toimenpiteitä, joilla varmistetaan valtiohallinnon tuottavuusohjelmasta Kelan toimintakulujen valtionosuuksiin jo kohdennettujen säästövelvoitteiden toteutuminen (34,2 miljoonaa euroa valtionosuutena).

Kela arvioi, että pankki- ja tilitietojen sekä lääkärinlausuntojen ja -todistusten sähköistämistä koskevat lainsäädäntömuutokset mahdollistavat tulevina vuosina tiedon tehokkaamman hyödyntämisen, manuaalisen työn automatisoinnin ja asioinnin sujuvoittamisen.

Lisätietoa

Kelan lausunto