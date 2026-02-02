SDP:n Jani Kokko: Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava

SDP EDUSKUNTA

– Viime kuukausien aikana mediassa on kerrottu ikäihmisten jopa kuolemaan johtaneista tilanteista hoivakodeissa. Erityisen järkyttäviä ovat olleet tapaukset, joissa iäkkäät asiakkaat ovat menehtyneet hoivakodissa turvattomissa olosuhteissa yksin ollessaan. Yhteisenä nimittäjänä tapauksissa on tuotu esille osassa iäkkäiden hoivakoteja vallitseva hoitajien tarpeeseen nähden liian vähäinen määrä. Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava, vaatii kansanedustaja Jani Kokko (sd.).

Mediatietojen mukaan kaikkia asiakkaita ei ehditä hoitajien vähyyden takia hoitaa asianmukaisesti eikä arvokkaasti, jopa saattohoidossa olevia on jätetty yksin sallittua pidemmäksi ajaksi ja hoivakodeissa on turvauduttu esimerkiksi rajoittamistoimenpiteisiin.

– Yhteiskunnan arvoista ja sivistyksestä kertoo se, miten se kohtelee heikompiaan. Ikäihmisillä on oikeus tuntea olonsa hoivakodissa turvalliseksi, hänen yksityisyyttään on kunnioitettava ja hänen on saatava kokea osallisuutta. Meillä jokaisella pitää olla oikeus ikääntyä arvokkaasti pelkäämättä sitä, että tarpeemme ja ihmisyytemme sivuutetaan, Kokko toteaa.

Orpon–Purran hallitus on tällä kaudella kahdesti heikentänyt edellisen hallituksen säätämää hoitajamitoitusta iäkkäiden ympärivuorokautista hoivaa antavissa yksiköissä. Lakimuutoksen myötä hoitajamitoitusta on laskettu useissa yksiköissä lainvastaisesti arvioimatta asiakkaiden palveluntarvetta, mikä oli johtanut hoidon laadun heikentymiseen.

– SDP on useaan otteeseen varoittanut hoitajamitoituksen heikennyksistä, mutta hallituspuolueet ovat ajaneet heikennykset läpi säästötavoitteet edellä. Onneksi eduskunta hyväksyi hoitajamitoituksen madaltamisen yhteydessä lausuman, jonka mukaan valtioneuvoston on ryhdyttävä tarvittaessa korjaustoimiin ympärivuorokautisen hoivan riittävän henkilöstömitoituksen varmistamiseksi. Jätin tänään kirjallisen kysymyksen, jossa vaadin vastausta, mihin toimenpiteisiin iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoivassa vallitsevan tilanteen korjaamiseksi aiotaan ryhtyä ja milloin, Kokko kertoo.

– Henkilöstön määrän vähentäminen vaikuttaa suoraan asiakkaiden hoivan laatuun, sillä yhtä asiakasta kohti käytettävissä oleva aika lyhenee. Monet ammattiliitot ovat varoittaneet, että niukat henkilöstöresurssit voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden, sillä hoitohenkilöstöön kohdistuva paine ja heidän kokemansa kuormitus lisääntyy, hän jatkaa.

– Hallitusohjelmassakin todetaan, että ikäihmisten palveluita tarvitaan jatkossa paljon nykyistä enemmän. Vaikka ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvaa, on sen kattavuus vähentynyt. Tästä johtuen ympärivuorokautista hoivaa tarjoavaan yksikköön pääsevät vanhukset ovat aiempaa heikkokuntoisempia ja usein muistisairaita. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden iäkkäiden asiakkaiden tarpeiden perusteella hoitajia pitäisi siten olla enemmän, ei vähemmän.

