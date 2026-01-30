Syöpäjärjestöt Maailman syöpäpäivänä: Suomeen laadittu kansallinen syöpästrategia ei toteudu itsestään
3.2.2026 09:00:00 EET | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Huomenna vietetään Maailman syöpäpäivää. Syöpäjärjestöt haluaa syöpäpäivänä kiinnittää huomion siihen, että vastikään laadittu syöpästrategia tarvitsee rahoitusta, jotta sen hyödyt voidaan tavoittaa.
Ihmislähtöinen syöpähoito tarkoittaa, että näemme syöpään sairastuneen kokonaisvaltaisesti ja kohtaamme hänen yksilölliset tarpeensa myötätuntoisesti. Suomessa on hiljattain saatu valmiiksi ensimmäistä kertaa laajan asiantuntijatyön pohjalta kansallinen syöpästrategia syövän ehkäisyn ja syöpähoitojen kehittämiseksi.
Syöpästrategiassa on monia toimenpiteitä, joiden avulla ihmiset tulisivat paremmin kohdatuksi ja saisivat syöpäpolullaan tarvitsemaansa tukea. Strategian toimeenpanosta ei kuitenkaan ole vielä tehty rahoituspäätöksiä.
"Syöpästrategian laatimisen lähtökohtana on ollut se, että ihmisten hoitopolut ovat eri puolilla maata eriarvoisia. Myös koulutustausta on yhteydessä siihen, sairastuuko ihminen syöpään. Syöpästrategian toimenpiteillä pyritään parantamaan sitä, miten ihmiset tunnistavat syöpään viittavia oireita ja miten hän pääsee oireiden vuoksi lääkäriin", Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen sanoo.
"Ilman toimenpiteitä eriarvoisuus syövän hoidossa ja hoitoon pääsyssä jatkuu."
Keuhkosyöpäkuolleisuuden käyrä kääntyy vaikuttavilla toimenpiteillä
Syöpäjärjestöjen vuonna 2024 teettämässä kyselyssä lähes neljännes vastaajista oli välttänyt hakeutumista terveydenhuoltoon oireiden vuoksi, jotka voisivat olla syöpää. He kokivat hieman muita useammin myös lääkärin vastaanotolle pääsyn olevan vaikeaa.
"Ajatus siitä, että hoitoon pääsy on hankalaa, voi siis estää hoitoon hakeutumista oireiden vuoksi. Varhainen hoitoon hakeutuminen on yksi merkittävimpiä tekijöitä syöpäkuolleisuuden vähentämisessä. Juuri nämä viiveet voivat ratkaista sen, milloin syöpä havaitaan ja voidaanko se parantaa", Turunen sanoo.
Julkisuudessa on puhuttu paljon myös keuhkosyövän hoitotuloksista, jotka Suomessa ovat Pohjoismaiden huonoimmat. Keuhkosyövän kuolleisuus Suomessa on verrokkimaita korkeampi.
"Ilman vaikuttavia toimenpiteitä emme saa tätäkään käyrää kääntymään."
Konkreettisia askelia kohti tasa-arvoisuutta voidaan ottaa nopeastikin
Tiistaina 4.2.2026 vietetään Maailman syöpäpäivää, jolloin Syöpäjärjestöt haluaa muistuttaa, että etenkin syövän ehkäisyyn liittyvien toimenpiteiden ja kansallisesti yhtenäisten hoitosuositusten ja hoitoketjujen toimeenpano on investointi, ei kuluerä.
"Kansallisessa syöpästrategiassa esitetyt toimenpiteet ovat paitsi tarpeellisia, myös kansantaloudellisesti perusteltuja. Strategia tarvitsee rahoituksen, jotta sen hyödyt voidaan saavuttaa. Toivomme, että hallitus tarttuu vielä tällä hallituskaudella syöpästrategian toteuttamiseen."
"Konkreettisia askelia kohti tasa-arvoisempaa syöpähoitoa on mahdollista ottaa nopeastikin. Meillä on Suomessa nyt yhteinen visio syövän hoidon parantamisesta ja siitä, mitä syöpään sairastuneet tarvitsevat. Lähdemmekö viemään tätä yhdessä eteenpäin", Turunen kysyy.
