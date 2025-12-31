Yli 2 miljoonan euron sähköverkon parannushanke on käynnistymässä Haminan Pyhällössä

Maakaapeloinnin ja puistomuuntamoiden pohjien kaivuutyöt käynnistyvät Pyhällössä talven 2026 aikana. Kaikki hankkeen rakentamistyöt ajoittuvat pääsääntöisesti tälle vuodelle, vanhan verkon purkutyöt voivat kuitenkin jatkua vielä vuonna 2027.

Hankkeessa toteutetaan maakaapelointia noin 35 kilometrin matkalla ja uusia puistomuuntamoita tulee yhteensä 25 kappaletta. Kaapelointia tehdään pääsääntöisesti teiden vierustoilla.

Investoinnin arvo on noin 2,2 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii Elvera Oy ja rakennuttajana Kymenlaakson Sähköverkko.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.