Yli 2 miljoonan euron sähköverkon parannushanke on käynnistymässä Haminan Pyhällössä

3.2.2026 09:00:22 EET | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote

KSOY parantaa sähköverkkoa ja sähkön toimitusvarmuutta Haminan Pyhällössä.

Kuva: KSOY / Tavaton Media Oy

Maakaapeloinnin ja puistomuuntamoiden pohjien kaivuutyöt käynnistyvät Pyhällössä talven 2026 aikana. Kaikki hankkeen rakentamistyöt ajoittuvat pääsääntöisesti tälle vuodelle, vanhan verkon purkutyöt voivat kuitenkin jatkua vielä vuonna 2027.

Hankkeessa toteutetaan maakaapelointia noin 35 kilometrin matkalla ja uusia puistomuuntamoita tulee yhteensä 25 kappaletta. Kaapelointia tehdään pääsääntöisesti teiden vierustoilla.

Investoinnin arvo on noin 2,2 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii Elvera Oy ja rakennuttajana Kymenlaakson Sähköverkko.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

