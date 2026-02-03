Kela/FPA

Kelan gradupalkintoa voi hakea vuonna 2025 hyväksytylle sosiaaliturvaa käsittelevälle gradulle

4.2.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Kela myöntää palkinnon viime vuonna hyväksytylle ansiokkaalle pro gradu -työlle. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Palkintoa tulee hakea viimeistään 31.3.2026.

Kelan gradupalkinto myönnetään tieteellisesti tasokkaalle pro gradu -tutkielmalle, jonka aihe on kiinnostava sosiaaliturvan tai sen toimeenpanon kannalta.

Sosiaaliturvaa tutkitaan monessa oppiaineessa ja koulutusohjelmassa. Palkittavan gradun tieteenalaa ei ole rajattu, mutta tutkielman pitää käsitellä sosiaaliturvajärjestelmää tai Kelan toimintaa sosiaaliturvan toimeenpanijana.

Ehdokasta palkinnon saajaksi voivat esittää tutkielman ohjaaja, sen tarkastaja tai tutkielman tekijä itse. Tutkielman pitää olla hyväksytty vuoden 2025 aikana jossakin suomalaisessa yliopistossa.

Ehdotukset palkinnon saajiksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen gradupalkinto@kela.fi viimeistään 31.3.2026. Liitä hakemukseen opinnäyte (pdf tai linkki) sekä sen arviointi.

Lisätietoa

Kysymyksiä koskien palkintoa voi lähettää osoitteeseen gradupalkinto@kela.fi.

Kelan gradupalkinto | Kelan tietotarjotin

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

FPA:s utlåtande: Ett smidigare informationsutbyte främjar verkställigheten av förmåner och en jämlik behandling av kunderna3.2.2026 09:13:33 EET | Pressmeddelande

FPA understöder utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om Folkpensionsanstaltens informationsutbyte. I sitt utlåtande lyfter FPA fram att den föreslagna lagändringen möjliggör en smidigare handläggning av förmåner, mindre administrativ belastning på kunderna och en jämlikare behandling av kunderna samt leder till att eventuellt missbruk av förmåner minskar.

Kelan lausunto: sujuvampi tiedonvaihto vahvistaisi etuuksien toimeenpanoa ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta3.2.2026 09:13:33 EET | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela kannattaa hallituksen esitysluonnosta Kansaneläkelaitoksen tietojenvaihtoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Lausunnossaan Kela korostaa, että lakimuutos sujuvoittaisi etuuksien käsittelyä, vähentäisi asiakkaiden asiointiin liittyvää hallinnollista kuormitusta, edistäisi asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä vähentäisi mahdollisia etuuksien väärinkäyttötapauksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye