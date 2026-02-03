Kelan gradupalkintoa voi hakea vuonna 2025 hyväksytylle sosiaaliturvaa käsittelevälle gradulle
4.2.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Kela myöntää palkinnon viime vuonna hyväksytylle ansiokkaalle pro gradu -työlle. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Palkintoa tulee hakea viimeistään 31.3.2026.
Kelan gradupalkinto myönnetään tieteellisesti tasokkaalle pro gradu -tutkielmalle, jonka aihe on kiinnostava sosiaaliturvan tai sen toimeenpanon kannalta.
Sosiaaliturvaa tutkitaan monessa oppiaineessa ja koulutusohjelmassa. Palkittavan gradun tieteenalaa ei ole rajattu, mutta tutkielman pitää käsitellä sosiaaliturvajärjestelmää tai Kelan toimintaa sosiaaliturvan toimeenpanijana.
Ehdokasta palkinnon saajaksi voivat esittää tutkielman ohjaaja, sen tarkastaja tai tutkielman tekijä itse. Tutkielman pitää olla hyväksytty vuoden 2025 aikana jossakin suomalaisessa yliopistossa.
Ehdotukset palkinnon saajiksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen gradupalkinto@kela.fi viimeistään 31.3.2026. Liitä hakemukseen opinnäyte (pdf tai linkki) sekä sen arviointi.
Kysymyksiä koskien palkintoa voi lähettää osoitteeseen gradupalkinto@kela.fi.
