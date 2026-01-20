Varma

Kutsu medialle: Varman tilinpäätös 2025

3.2.2026 10:08:34 EET | Varma | Kutsu

 Varma julkistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen torstaina 12.2.2026 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.     

Varman pääkonttori Salmisaaressa Helsingissä.

Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman vuoden 2025 tuloksen. Varatoimitusjohtaja Markus Aho kertoo Varman sijoituksista ja markkinoiden näkymistä.  

Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että livenä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.      

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 11.2. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.        

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.     

Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.      

Lämpimästi tervetuloa!         

Varman viestintä   

