Kutsu medialle: Varman tilinpäätös 2025

Varman vastuullisen sijoittamisen painopiste siirtyy vaikuttamiseen 20.1.2026 08:52:24 EET | Tiedote

Vastuullinen sijoittaminen on jatkuvaa oppimista, vaikuttamista ja parempien valintojen tekemistä yhdessä. Isoina sijoittajina eläkesijoittajilla on mahdollisuus ja myös vastuu olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Vastuullisten käytäntöjen edistäminen ei tapahdu rajaamalla sijoituskohteita pois, vaan olemalla mukana muutoksessa.