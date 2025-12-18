SEAL, JOHN LEGEND JA TOM ODELL PORI JAZZIIN
3.2.2026 10:00:00 EET | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote
59. kertaa järjestettävän Pori Jazzin Kirjurinluodon pääkonserteissa nähdään 16.–18.7. muun muassa ilmaisuvoimainen brittilaulaja Seal, maailmanluokan supertähti John Legend, kansainvälisesti menestynyt ja omaleimainen Tom Odell sekä useita laadukkaita jazzin ja rytmimusiikin kokoonpanoja. Pääkonserteissa kuullaan maailmanluokan pop- ja soul-tähtiä, juurevaa roots-musiikkia ja intensiivisiä tulkintoja, jazzin innovatiivisia tekijöitä, huippujazzin superkokoonpanoja sekä ainutlaatuisia musiikkielämyksiä.
Torstaina 16.7. illan huipentaa brittilaulaja Seal. Samettisesta äänestään ja vahvasta lavakarismastaan tunnettu muusikko esittää kappaleita ikoniselta debyyttialbumiltaan Seal I sekä sitä seuranneelta Seal II albumilta unohtamatta hittejä muusta tuotannostaan. Hänen menestynein kappaleensa on kestohitti Kiss from a Rose. Sealin ensimmäinen Suomen vierailu oli Pori Jazzissa kesällä 2016. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin hän palaa toistamiseen maahamme ja Kirjurinluotoon.
Samana päivänä esiintyy Dublinista kotoisin oleva laulaja ja kitaristi Imelda May, joka nousi tunnetuksi rockabillyn ja rock’n’rollin lahjakkaana, omaleimaisena ja genrerajoja rohkeasti uudistavana tulkitsijana. Vuosien varrella hänen musiikkinsa on laajentunut ja syventynyt – mukaan ovat tulleet rockin, soulin, bluesin ja jazzin sävyt, jotka ovat tehneet Imelda Maysta yhden aikamme monipuolisimmista roots-musiikin äänenkannattajista.
Torstaina kuullaan myös Mississipin suistosta tulevan Annie & The Caldwells -kokoonpanon poreilevaa soulin, funkin, gospelin ja bluesin sävyttämää musiikkia. Laulajatar Annie Caldwell on yhdistänyt onnistuneesti työn ja perheen – puoliso on kitaristi, tyttäret hoitavat lauluharmoniat ja pojat pitävät rytmisektiossa grooven.
Perjantain 17.7. ohjelmaan on kiinnitetty brittiläinen laulaja-lauluntekijä Tom Odell, jonka sielukas popmusiikki ammentaa vaikutteita myös folkista ja indierockista. Odellin suurin hitti Another Love on kasvanut globaaliksi ilmiöksi ja kerännyt jo yli 1,3 miljardia striimausta. Niin ikään perjantaina esiintyy SML, joka on Los Angelesista ponnistava uuden sukupolven yhtye, jonka musiikki rakentuu jazzin, improvisoidun musiikin ja indiemusiikin rohkeasta fuusiosta. Yhtyeen ilmaisu on sekä ennakkoluulotonta että äärimmäisen taidokasta – se liikkuu sulavasti eri genrejen rajapinnoilla ja luo täysin oman, tunnistettavan äänimaisemansa. Perjantaina kuullaan myös Teoston Uudet Soundit -kampanjan Pori Jazz -voittajaksi noussutta Helmi Antila Quartettia, joka esittää Antilan jazz- ja soulvaikutteisia kappaleita, joissa moniääniset harmoniat yhdistyvät rehellisiin, tunteikkaisiin lyriikoihin.
Lauantaina 18.7. päästään nauttimaan harvinaisesta soolokonsertista John Legendin seurassa. Luvassa on intiimejä, uudelleensovitettuja versioita hänen suurimmista hiteistään, yllättäviä tarinoita Legendin elämästä ja urasta sekä kappaleita hänen uusimmalta albumiltaan Legend. John Legend kuuluu siihen harvinaiseen taiteilijoiden joukkoon, joka on voittanut kaikki Yhdysvaltain neljä merkittävintä viihdealan palkintoa – Grammyn, Oscarin, Emmyn ja Tonyn.
Lauantaina on luvassa myös neljän huippumuusikon muodostama kvartetti Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland: First Meeting. Gonzalo Rubalcaba esiintyi Pori Jazzissa ensimmäisen kerran jo vuonna 1986, ja monet muistavat erityisesti hänen ikonisen yhteistyönsä Charlie Hadenin kanssa vuonna 2005. Lavalle nousee myös Chris Potter, Grammy-palkittu saksofonisti, jota pidetään yleisesti yhtenä sukupolvensa teknisesti taitavimmista ja innovatiivisimmista jazzmuusikoista. Kvartetin täydentävät basisti Larry Grenadier sekä rumpali Eric Harland. Kokoonpanon musiikissa virtuositeetti, vuorovaikutus ja spontaani luovuus yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.
Niin ikään lauantaina esiintyy Fred Hersch Trio. Hersch on pitkän linjan jazzpianisti ja säveltäjä, joka vaikuttaa New Yorkin jazzpiireissä. Triossa soittaa myös monipuolinen rumpalilegenda Peter Erskine, jonka yhtyeitä ovat olleet mm. Weather Report, Steely Dan ja Steps Ahead. Erskinellä on siteitä Suomeenkin, sillä hän esiintyi Pori Jazzissa jo vuonna 1985 Steps Aheadin kanssa. Hän on myös opettanut Sibelius-Akatemian jazzlinjalla sekä esiintynyt Helsingin kaupunginorkesterin vieraana. Basistina Kirjurinluodossa on Drew Gress.
Lisää ohjelmajulkaisuja on luvassa lähiviikkoina.
Pääkonserttien liput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan.
Pori Jazzin pääkonserteissa esiintyvät
TO 16.7. mm. Seal / Imelda May / Matteo Mancuso / Annie & The Caldwells / Mikko Kuustonen / Sasha Berliner
PE 17.7. mm. Tom Odell / Jalen Ngonda / Vesala / Cécile McLorin Savant / Pale Jay / SML / Salin / Helmi Antila Quartet
LA 18.7. mm. John Legend / Juanes / Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana / Say She She / Victor Wooten & The Wooten Brothers / Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland: First Meeting / Fred Hersch Trio
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sampsa JolmaPori Jazz Festival OyPuh:0445902555sampsa.jolma@porijazz.fi
Kuvat
Linkit
Pori Jazz on kesästä 1966 lähtien vuosittain (korona-aikaa 2020 ja 2021 lukuun ottamatta) heinäkuussa järjestetty kansainvälinen rytmimusiikin suurfestivaali, joka tarjoaa monipuolisen kattauksen pääsymaksullista ja pääsymaksutonta ohjelmaa.
Pori Jazz -festivaali järjestetään 59. kerran 10.–18.7.2026.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pori Jazz Festival Oy
PORI JAZZIN KESÄN 2026 PÄÄKONSERTTIEN ENSIMMÄISET ESIINTYJÄT JULKI18.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
59. kerran järjestettävä kansainvälinen Pori Jazz tarjoaa jälleen monipuolisia musiikkielämyksiä 10.–18.7.2026. Festivaalin pääkonsertit ovat Kirjurinluodon konserttipuistossa torstaista 16.7. lauantaihin 18.7., ja lavoille nousee tuttuun tapaan kansainvälisiä tähtiä sekä kotimaisia suosikkeja.
PORI JAZZ 2026 -JULISTE JULKAISTU4.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Pori Jazz 2026 -julisteen on suunnitellut syntyperäinen porilainen Johanna Kallio, joka on paikallisille tuttu mm. tunnelmallisesta Caffè Localesta. Tulevan kesän festivaalin ennakkomyynti on nyt käynnistynyt ja avoimet päiväliput sekä kolmen päivän liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista.
PORI JAZZISSA KAIKKIAAN 192 000 KÄVIJÄÄ20.7.2025 14:00:04 EEST | Tiedote
Järjestyksessä 58. kansainvälinen Pori Jazz -festivaali keräsi pääsymaksullisiin konsertteihin 68 000 musiikin ystävää. Näistä 50 000 festivaalivierasta nautti Kirjurinluodon konserttipuiston aurinkoisista pääkonserteista. Yhdessä monipuolisen pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä on 192 000.
Jazzviikko tuo muutoksia Kirjurinluodossa liikkumiseen15.7.2025 11:03:40 EEST | Tiedote
Käynnissä olevan Pori Jazzin konsertit ja konserttialueiden rakentaminen tuovat muutamia muutoksia liikkumiseen Kirjurinluodossa. Kirjurinluoto Areena ja sen ympäristö ovat nyt rakennustyömaita, jotka rakentuvat viikon aikana festivaalikäyttöön. Rakennustyömaa-alueilla liikkuminen on turvallisuussyistä kielletty.
Jazzkadun rakentaminen alkaa11.7.2025 10:00:42 EEST | Tiedote
Pori Jazzin Jazzkadun rakentaminen alkaa ensi sunnuntaina 13.7. klo 22. Silloin Porin Etelärannassa sijaitseva tapahtuma-alue sulkeutuu liikenteeltä. Etelärannassa ei voi liikkua Satakunnan taidemuseon ja Satakunnan Museon välisellä alueella. Myös Etelärantaan johtavat poikkikadut Selim Palmgreninkatu ja Teatterikatu ovat suljetut Hallituskadun ja Etelärannan välisillä tieosuuksilla. Antinkadulta Etelärantaan päin ajettaessa kääntyminen vasemmalle on kielletty.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme