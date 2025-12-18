SEAL, JOHN LEGEND JA TOM ODELL PORI JAZZIIN

Torstaina 16.7. illan huipentaa brittilaulaja Seal. Samettisesta äänestään ja vahvasta lavakarismastaan tunnettu muusikko esittää kappaleita ikoniselta debyyttialbumiltaan Seal I sekä sitä seuranneelta Seal II albumilta unohtamatta hittejä muusta tuotannostaan. Hänen menestynein kappaleensa on kestohitti Kiss from a Rose. Sealin ensimmäinen Suomen vierailu oli Pori Jazzissa kesällä 2016. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin hän palaa toistamiseen maahamme ja Kirjurinluotoon.

Samana päivänä esiintyy Dublinista kotoisin oleva laulaja ja kitaristi Imelda May, joka nousi tunnetuksi rockabillyn ja rock’n’rollin lahjakkaana, omaleimaisena ja genrerajoja rohkeasti uudistavana tulkitsijana. Vuosien varrella hänen musiikkinsa on laajentunut ja syventynyt – mukaan ovat tulleet rockin, soulin, bluesin ja jazzin sävyt, jotka ovat tehneet Imelda Maysta yhden aikamme monipuolisimmista roots-musiikin äänenkannattajista.

Torstaina kuullaan myös Mississipin suistosta tulevan Annie & The Caldwells -kokoonpanon poreilevaa soulin, funkin, gospelin ja bluesin sävyttämää musiikkia. Laulajatar Annie Caldwell on yhdistänyt onnistuneesti työn ja perheen – puoliso on kitaristi, tyttäret hoitavat lauluharmoniat ja pojat pitävät rytmisektiossa grooven.

Perjantain 17.7. ohjelmaan on kiinnitetty brittiläinen laulaja-lauluntekijä Tom Odell, jonka sielukas popmusiikki ammentaa vaikutteita myös folkista ja indierockista. Odellin suurin hitti Another Love on kasvanut globaaliksi ilmiöksi ja kerännyt jo yli 1,3 miljardia striimausta. Niin ikään perjantaina esiintyy SML, joka on Los Angelesista ponnistava uuden sukupolven yhtye, jonka musiikki rakentuu jazzin, improvisoidun musiikin ja indiemusiikin rohkeasta fuusiosta. Yhtyeen ilmaisu on sekä ennakkoluulotonta että äärimmäisen taidokasta – se liikkuu sulavasti eri genrejen rajapinnoilla ja luo täysin oman, tunnistettavan äänimaisemansa. Perjantaina kuullaan myös Teoston Uudet Soundit -kampanjan Pori Jazz -voittajaksi noussutta Helmi Antila Quartettia, joka esittää Antilan jazz- ja soulvaikutteisia kappaleita, joissa moniääniset harmoniat yhdistyvät rehellisiin, tunteikkaisiin lyriikoihin.

Lauantaina 18.7. päästään nauttimaan harvinaisesta soolokonsertista John Legendin seurassa. Luvassa on intiimejä, uudelleensovitettuja versioita hänen suurimmista hiteistään, yllättäviä tarinoita Legendin elämästä ja urasta sekä kappaleita hänen uusimmalta albumiltaan Legend. John Legend kuuluu siihen harvinaiseen taiteilijoiden joukkoon, joka on voittanut kaikki Yhdysvaltain neljä merkittävintä viihdealan palkintoa – Grammyn, Oscarin, Emmyn ja Tonyn.

Lauantaina on luvassa myös neljän huippumuusikon muodostama kvartetti Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland: First Meeting. Gonzalo Rubalcaba esiintyi Pori Jazzissa ensimmäisen kerran jo vuonna 1986, ja monet muistavat erityisesti hänen ikonisen yhteistyönsä Charlie Hadenin kanssa vuonna 2005. Lavalle nousee myös Chris Potter, Grammy-palkittu saksofonisti, jota pidetään yleisesti yhtenä sukupolvensa teknisesti taitavimmista ja innovatiivisimmista jazzmuusikoista. Kvartetin täydentävät basisti Larry Grenadier sekä rumpali Eric Harland. Kokoonpanon musiikissa virtuositeetti, vuorovaikutus ja spontaani luovuus yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

Niin ikään lauantaina esiintyy Fred Hersch Trio. Hersch on pitkän linjan jazzpianisti ja säveltäjä, joka vaikuttaa New Yorkin jazzpiireissä. Triossa soittaa myös monipuolinen rumpalilegenda Peter Erskine, jonka yhtyeitä ovat olleet mm. Weather Report, Steely Dan ja Steps Ahead. Erskinellä on siteitä Suomeenkin, sillä hän esiintyi Pori Jazzissa jo vuonna 1985 Steps Aheadin kanssa. Hän on myös opettanut Sibelius-Akatemian jazzlinjalla sekä esiintynyt Helsingin kaupunginorkesterin vieraana. Basistina Kirjurinluodossa on Drew Gress.

Lisää ohjelmajulkaisuja on luvassa lähiviikkoina.

Pääkonserttien liput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan.

Pori Jazzin pääkonserteissa esiintyvät

TO 16.7. mm. Seal / Imelda May / Matteo Mancuso / Annie & The Caldwells / Mikko Kuustonen / Sasha Berliner

PE 17.7. mm. Tom Odell / Jalen Ngonda / Vesala / Cécile McLorin Savant / Pale Jay / SML / Salin / Helmi Antila Quartet

LA 18.7. mm. John Legend / Juanes / Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana / Say She She / Victor Wooten & The Wooten Brothers / Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland: First Meeting / Fred Hersch Trio