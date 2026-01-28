Suomen pelimuseo juhlii Twitchissä

Vapriikissa alkaa ilmainen luentosarja, joka perehdyttää muinais-DNA-tutkimukseen 19.1.2026 15:26:14 EET | Tiedote

Vapriikin kevään keskiviikkoilloissa syvennytään muinais-DNA:han ja sen tutkimukseen. Muinais-DNA on kauan sitten eläneiden eliöiden perimää, jota voidaan eristää muun muassa ihmisten tai eläinten luista tai kasvien jäänteistä. Viime vuosikymmeninä muinais-DNA:sta on tullut keskeinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella menneisyyden muuttoliikkeitä, sairauksia ja ihmisten yksilöllisiä ominaisuuksia. Luennot järjestetään Vapriikissa klo 18 alkaen. Ennen luentoja klo 17 on opastettu kierros Muinais-DNA-näyttelyyn pääsymaksun lunastaneille.