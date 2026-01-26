Eepee uudistaa ABC-mittarikenttiä – aikataulut ja asemakohtaiset vaikutukset
3.2.2026 09:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Eepee toteuttaa vuoden 2026 aikana useilla ABC-asemilla mittarikenttien uudistuksia. Töiden vuoksi asemilla on määräaikaisia sulkuja ja muutoksia polttonestevalikoimassa.
ABC Ilmajoki
Ilmajoella muutostyöt ovat parhaillaan käynnissä. Polttonestemyynti avataan arviolta helmi–maaliskuun vaihteessa 2026. Samalla asennetaan uudet polttonestesäiliöt 95, 98, Smart Diesel ja moottoripolttoöljy.
ABC Alavus
Myös Alavudella muutostyöt ovat käynnissä ja mittarikenttä avataan suunnitelman mukaan helmikuun lopussa. E85-myynti tällä asemalla loppuu vähäisen kysynnän vuoksi. Muutostöiden jälkeen asemalle tulee myyntiin Premium moottoripolttoöljy.
ABC Seinäjoki Itikanristeys
Mittarikenttä suljetaan 2.3.2026 ja pyritään avaamaan uudelleen viikolla 12.
ABC Lapua
Lapuan mittarikenttä suljetaan 15.4.2026 ja pyritään avaamaan uudelleen viikolla 19.
ABC S-market Kivistö Seinäjoki
Kivistön mittarikenttä suljetaan 11.5.2026 ja pyritään avaamaan uudelleen viikolla 23.
Yhteyshenkilöt
Heli BackRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:0107649301heli.back@sok.fi
Kuvat
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Eepeen asiakasomistajat päättävät 100 000 euron Kannustajat-tuen jaosta26.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, jakaa neljättä vuotta peräkkäin 100 000 euroa alueensa urheiluseuroille S-ryhmän Kannustajat-ohjelmalla. Ohjelma kasvattaa suosiotaan vuosittain.
Eepeen asiakasomistajia palkittiin yli 22 miljoonalla eurolla22.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Eepeen asiakasomistajille maksettiin viime vuonna 2025 Bonusta 18,1 milj. euroa (edv. 17,7 milj. euroa), maksutapaetua 0,5 milj. euroa (edv. 0,5 milj. euroa) ja ylijäämänpalautusta 3,5 milj. euroa (edv. 3,5 milj. euroa). Ylijäämän palautuksena maksettiin 1,0 prosenttia Eepeessä tehdyistä ylijäämänpalautukseen oikeuttavista vuoden 2024 ostoista. Eepeen asiakasomistajille vuonna 2025 maksetut edut olivat yhteensä 22,1 milj. euroa (edv. 21,7 milj. euroa) eli keskimäärin 232 euroa (edv. 230 euroa) per jäsen. Nämä edut maksettiin asiakasomistajien S-Pankissa oleville S-Tileille. Näiden rahana S-Tilille maksettujen etujen lisäksi asiakasomistajille on ollut tarjolla iso määrä tuote-etuja S-mobiilissa, S-Etukortti-etuja ja lippuetuja alueemme tapahtumiin. S-Pankin maksuttomat pankkipalvelut ovat myös iso etu asiakasomistajille. 2020-luvulla Eepeen asiakasomistajille maksetut edut ovat olleet yhteensä yli 115 miljoonaa euroa, keskimäärin 1210 euroa per jäsen. Tämän vuoden 2026 alussa haluamme
Yli 120 vuotta reilua kauppaa – Eepee laskee hintoja kaikissa S-marketeissa20.1.2026 10:01:46 EET | Tiedote
Osuuskauppa on ollut paikallisten ihmisten tukena niin hyvinä kuin haastavina aikoina. Nyt elämme taloudellisesti vaikeita aikoja ja Eepee reagoi tähän laskemalla hintoja kaikissa alueen S-marketeissa.
Alkuvuonna Prismakeskuksella rakennetaan kiivaasti – Ravintolamaailmasta tulossa yksi Suomen suurimmista16.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Alkuvuosi 2026 on kiivainta aikaa uuden Prismakeskuksen rakennustyömaalla, kun uusia tiloja rakennetaan muun muassa S-Pankille, apteekille ja Ravintolamaailmalle, josta on tulossa yksi Suomen suurimpia.
Eepee avaa S-market Itikanristeyksen kesän alussa 20269.12.2025 09:02:38 EET | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, rakentaa Seinäjoella entisen ABC:n tiloihin uutta S-markettia, jonka nimeksi on sijaintinsa mukaisesti tulossa S-market Itikanristeys.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme