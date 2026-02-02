Useimpien Oma Hämeen hammashoidon aikojen siirto ja peruminen onnistuu nyt digitaalisesti

Oma Häme helpottaa suun terveydenhuollon aikojen siirtämistä ja perumista tarjoamalla digitaaliset asiointimahdollisuudet useimmissa tilanteissa.

Täysi-ikäisten asiakkaiden ajat

Ajan siirto ja peruminen onnistuu viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa digitaalisesti.

Ajan siirron ja peruutuksen voi tehdä menemällä omiin ajanvarauksiin joko Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Palveluun kirjaudutaan tunnistautumalla joko mobiilivarmenteella tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Alaikäisten asiakkaiden ajat

Ajan siirto onnistuu digitaalisesti viimeistään 1 tunti ennen vastaanottoa. Ajan voi siirtää enintään 2 kertaa.



Ajan siirron voi tehdä menemällä omiin ajanvarauksiin joko Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Palveluun kirjaudutaan tunnistautumalla joko mobiilivarmenteella tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.



Aika perutaan joko

soittamalla Suun terveydenhuollon kiireettömään Ensilinjaan 03 629 6301, ma–pe klo 8–15

jättämällä ääniviesti kiireettömän Ensilinjan puhelinvastaajaan numerossa 03 629 6301, avoinna ympäri vuorokauden tai

asioimalla Terveys-chatissa ma–pe klo 8–14.

Näissä tilanteissa ota aina yhteyttä Ensilinjaan

Päivystys-, röntgen-, erikoishammaslääkärin ja oikomishoidon aikojen siirrot ja perumiset hoidetaan ainoastaan joko

soittamalla Suun terveydenhuollon Ensilinjaan 03 629 6301, ma–pe klo 8–15

jättämällä ääniviesti kiireettömän Ensilinjan puhelinvastaajaan numerossa 03 629 6301, avoinna ympäri vuorokauden tai

asioimalla Terveys-chatissa ma–pe klo 8–14.

Toisen puolesta asiointi

Aikoja voi siirtää ja perua myös toisen henkilön tai alle 18-vuotiaan lapsen puolesta, jos asiakkaalla on siihen valtuutus.

Henkilö, jonka puolesta asiakas haluaa asioida, valitaan Suomi.fi-verkkopalvelussa.



