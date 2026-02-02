Useimpien Oma Hämeen hammashoidon aikojen siirto ja peruminen onnistuu nyt digitaalisesti
3.2.2026 09:13:31 EET | Oma Häme | Tiedote
Ajan voi siirtää tai perua Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi.
Oma Häme helpottaa suun terveydenhuollon aikojen siirtämistä ja perumista tarjoamalla digitaaliset asiointimahdollisuudet useimmissa tilanteissa.
Täysi-ikäisten asiakkaiden ajat
Ajan siirto ja peruminen onnistuu viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa digitaalisesti.
Ajan siirron ja peruutuksen voi tehdä menemällä omiin ajanvarauksiin joko Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Palveluun kirjaudutaan tunnistautumalla joko mobiilivarmenteella tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
Alaikäisten asiakkaiden ajat
Ajan siirto onnistuu digitaalisesti viimeistään 1 tunti ennen vastaanottoa. Ajan voi siirtää enintään 2 kertaa.
Ajan siirron voi tehdä menemällä omiin ajanvarauksiin joko Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Palveluun kirjaudutaan tunnistautumalla joko mobiilivarmenteella tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
Aika perutaan joko
- soittamalla Suun terveydenhuollon kiireettömään Ensilinjaan 03 629 6301, ma–pe klo 8–15
- jättämällä ääniviesti kiireettömän Ensilinjan puhelinvastaajaan numerossa 03 629 6301, avoinna ympäri vuorokauden tai
- asioimalla Terveys-chatissa ma–pe klo 8–14.
Näissä tilanteissa ota aina yhteyttä Ensilinjaan
Päivystys-, röntgen-, erikoishammaslääkärin ja oikomishoidon aikojen siirrot ja perumiset hoidetaan ainoastaan joko
- soittamalla Suun terveydenhuollon Ensilinjaan 03 629 6301, ma–pe klo 8–15
- jättämällä ääniviesti kiireettömän Ensilinjan puhelinvastaajaan numerossa 03 629 6301, avoinna ympäri vuorokauden tai
- asioimalla Terveys-chatissa ma–pe klo 8–14.
Toisen puolesta asiointi
Aikoja voi siirtää ja perua myös toisen henkilön tai alle 18-vuotiaan lapsen puolesta, jos asiakkaalla on siihen valtuutus.
Henkilö, jonka puolesta asiakas haluaa asioida, valitaan Suomi.fi-verkkopalvelussa.
Lue lisää toisen puolesta asioinnista
Yhteyshenkilöt
Laura NikkarilaSuun terveyden tulosaluejohtajaPuh:050 330 5664laura.nikkarila@omahame.fi
