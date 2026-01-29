KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäverotusta
3.2.2026 09:19:41 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
K Oy oli keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka toteutti pysäköintilaitoksen. Pysäköintilaitos oli normaalioloissa pysäköintitoiminnan käytössä. Poikkeusaikoina pysäköintilaitoksen oli tarkoitus toimia alueellisena yhteisväestönsuojana. Alueen kiinteistönomistajat tulivat asemakaavan niille asettamien velvoitteiden täyttämiseksi hankkimaan K Oy:ltä väestönsuojapaikkaoikeuksia (VSS-oikeus), joilla tarkoitettiin oikeutta väestönsuojapaikan osoittamiseen rakennushankkeen asemakaavamääräysten ja rakennuslupaehtojen täyttämiseksi. Sopimusluonnoksen mukaan VSS-oikeus oikeutti väestönsuojatilojen käyttöön ainoastaan poikkeusoloissa.
Pysäköintilaitokseen tuli yhteensä 4 100 VSS-oikeutta. Alueen kiinteistönomistajat suorittivat K Oy:lle jokaisesta VSS-oikeudesta kertaluonteisen korvauksen. Lisäksi K Oy veloitti neljännesvuosittain VSS-oikeuksia hankkineilta kiinteistönomistajilta korvauksen väestönsuojalaitteiden ylläpidosta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että VSS-oikeuden luovuttamisessa ja väestönsuojalaitteiden ylläpidossa oli kysymys arvonlisäveron soveltamisalaan kuuluvasta palvelun suorittamisesta vastiketta vastaan ja toiminta tapahtui liiketoiminnan muodossa.
VSS-oikeuden luovutuksessa ja väestönsuojelulaitteiden ylläpidossa ei ollut kysymys unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetusta kiinteän omaisuuden vuokrauksesta vaan arvonlisäverodirektiivin 2 artiklassa tarkoitetusta verollisesta palvelun myynnistä.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että oli tulkinnanvaraista, oliko VSS-oikeuksien luovutuksessa ja väestönsuojalaitteiden ylläpidossa kysymys arvonlisäverolain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rasiteoikeuden tai siihen verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamisesta. Koska verovelvollisella oli joka tapauksessa oikeus vedota arvonlisäverodirektiivin välittömään oikeusvaikutukseen ja koska direktiivin mukaan kyseessä oli edellä todetulla tavalla verollisen palvelun myynti, kansallisen lain säännöksen tulkinta jäi tässä yhteydessä merkityksettömäksi eikä siihen ollut tarpeen ottaa kantaa.
Yhtiön VSS-oikeuksien luovutusta oli näin ollen pidettävä arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna liiketoiminnan muodossa tapahtuvana palvelun myyntinä, josta oli suoritettava arvonlisäveroa. Yhtiöllä oli arvonlisäverolain 102 §:n nojalla oikeus vähentää VSS-oikeuksien verollista myyntiä varten tekemiinsä investointeihin sekä väestönsuojalaitteiden ylläpitämiseksi hankkimiinsa hyödykkeisiin sisältyvät arvonlisäverot täysimääräisesti.
Äänestys 4–1 perusteluista.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ampuma-aseasiaa29.1.2026 09:23:25 EET | Päätös
A oli kuljettanut henkilöautoa yöaikaan yleisellä tiellä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ollut ajon jälkeen 1,48 promillea. Poliisipartio oli pysäyttänyt A:n ajon sen jälkeen, kun kansalainen oli tehnyt hätäkeskukselle ilmoituksen hänen autonsa seilaavasta ajosta ja vaihtelevasta ajonopeudesta. A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta 40 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 30 päiväsakon suuruiseen oheisrangaistukseen. Tuomio oli lainvoimainen. Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella ampuma-aselupa on peruutettava, jos luvan saaneen henkilön tekemä rikos osoittaa hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita. Tämän vuoksi A:n sopivuutta pitämään hallussa ampuma-aselaissa tarkoitettuja aseita oli arvioitava hänen tekemänsä rikoksen perusteella. Törkeää rattijuopumusta
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ympäristönsuojelua27.1.2026 09:39:44 EET | Päätös
Yhtiö A harjoitti ympäristöluvan nojalla kiviaineksen louhintaa ja murskausta luvassa tarkemmin määritellyllä alueella. Yhtiö oli sittemmin tehnyt ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta louhintatyöstä samalla kiinteistöllä sijaitsevalla muulla alueella. Ilmoituksen mukaan louhintatyö liittyi toimenpidelupaa edellyttävään maarakennustoimintaan eli varastointikentän rakentamiseen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hyväksynyt ilmoituksen päätöksestä tarkemmin ilmenevin määräyksin. Louhintaa edellyttävään varastointikentän rakentamiseen oli myönnetty voimassa olleen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toimenpidelupa sen jälkeen, kun ympäristönsuojeluviranomainen oli hyväksynyt yhtiön ympäristönsuojelulain nojalla tekemän ilmoituksen. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ilmoituksessa tarkoitetun kivenlouhinnan katsottava liittyvän samalla kiinteistöllä harjoitettavaan ympäristöluvanvaraiseen louhintatoimintaan siten, että ilmoituksessa
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta27.1.2026 09:35:58 EET | Päätös
A oli saanut osakkeiden luovutuksen perusteella lisäkauppahintaa ja maksanut tämän johdosta 740 000 euron ennakkoveron. Esitäytetyltä veroilmoitukselta ei ollut ilmennyt kyseistä luovutusvoittoa, eikä A ollut ilmoittanut muutoksia veroilmoitukseen. Verotusta toimitettaessa A:n veroilmoituksesta oli poikettu sivullisen antaman varainsiirtoveroilmoituksen perusteella siten, että lisäkauppahinnasta saatu luovutusvoitto oli lisätty tuloon. A:lle oli lisäksi määrätty veronkorotus, joka oli vastannut kahta prosenttia lisätyn tulon määrästä.
KHO:n muu päätös, joka koskee asemakaavaan valituslupahakemusta ja valitusta (Sairaalanniemen asemakaava, Rovaniemi)22.1.2026 10:19:33 EET | Päätös
Korkein hallinto-oikeus myönsi asemakaavaa koskevassa asiassa valitusluvan ja tutki asian. KHO kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen Rovaniemen kaupungin valituksesta siltä osin kuin hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksen. A:n, Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys ry:n (nykyään Rovaniemen keskikaupungin asukasyhdistys ry) sekä B:n ja hänen asiakumppaneidensa hallinto-oikeudelle tekemät valitukset hylättiin näiltä osin. Korkein hallinto-oikeus otti enemmän viivästyksen välttämiseksi välittömästi tutkittavakseen A:n, Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys ry:n sekä B:n ja hänen asiakumppaneidensa valitukset niiltä osin kuin hallinto-oikeus ei ole niistä ratkaisunsa lopputuloksen vuoksi lausunut. Valitukset Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksestä hylättiin myös näiltä osin. Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan muutoksen hyväksymisestä jää siten voimaan. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa ja tavaroiden myyntiä21.1.2026 09:35:59 EET | Päätös
A Oyj myi sähköautojen latauslaitteita ulkomaille sijoittautuneelle A-myyntiyhtiölle, joka myi tuotteet välittömästi edelleen EU:n ulkopuolella sijoittautuneelle loppuasiakkaalle. Molemmissa myynneissä ostaja oli toimitusehdon mukaan velvollinen järjestämään tavaran kuljetuksen A Oyj:n Suomessa sijaitsevasta toimipaikasta EU:n ulkopuolelle. Itsenäinen kuljetusliike nouti loppuasiakkaan toimeksiannosta tavarat Suomesta ja vei ne suoraan EU:n ulkopuolelle loppuasiakkaan osoittamaan paikkaan. A Oyj toimi tavaran viejänä Suomessa ja sai tullin sähköisesti poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen todisteeksi viennistä. Lisäksi A Oyj sai itsenäisen kuljetusliikkeen kuittaaman rahtikirjan kappaleen näytöksi kuljetuksesta EU:n ulkopuolelle. Kysymys oli siitä, voiko A Oyj käsitellä tavaramyyntinsä arvonlisäverottomana vientimyyntinä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oyj:n myynti täytti kaikki unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut arvonlisäverodirektiivin mukaiset verosta vapa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme