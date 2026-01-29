KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäverotusta

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ampuma-aseasiaa 29.1.2026 09:23:25 EET | Päätös

A oli kuljettanut henkilöautoa yöaikaan yleisellä tiellä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ollut ajon jälkeen 1,48 promillea. Poliisipartio oli pysäyttänyt A:n ajon sen jälkeen, kun kansalainen oli tehnyt hätäkeskukselle ilmoituksen hänen autonsa seilaavasta ajosta ja vaihtelevasta ajonopeudesta. A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta 40 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 30 päiväsakon suuruiseen oheisrangaistukseen. Tuomio oli lainvoimainen. Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella ampuma-aselupa on peruutettava, jos luvan saaneen henkilön tekemä rikos osoittaa hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita. Tämän vuoksi A:n sopivuutta pitämään hallussa ampuma-aselaissa tarkoitettuja aseita oli arvioitava hänen tekemänsä rikoksen perusteella. Törkeää rattijuopumusta