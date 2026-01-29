Kartoitus: Informaatiovaikuttamiseen varautumista syytä tehostaa

Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan Mediapoolin tilaama kartoitus selvitti Suomen ja naapurimaidemme tiedonvälitykseen kohdistuvaa informaatiovaikuttamista ja häirintää. Kartoitus keskittyy erityisesti Venäjän ja Kiinan tiedotusvälineisiin kohdistamaan vaikuttamiseen.

Mediaa altistavat manipuloinnille esimerkiksi kiristyvä kilpailu, vihamielisten tahojen mahdollisuus hyödyntää bottitilejä ja sosiaalisen median algoritmeja vaikuttamisessa sekä nopeasti kehittyvät teknologiat ja vaihtoehtoisten uutislähteiden ja somevaikuttajien kasvava vaikutusvalta.

Medialta tarvitaankin entistä kokonaisvaltaisempia toimia haitallisen informaatiovaikuttamisen ehkäisemiseksi, esimerkiksi paneutumista faktantarkistukseen sekä verkossa leviävien narratiivien seuraamiseen. Yhteiskunnassa ylipäätään tarvitaan nykyistä laajempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken informaatiovaikuttamiseen vastaamiseksi, kartoituksessa todetaan.

Autoritaaristen valtioiden informaatiovaikuttaminen tapahtuu monella tasolla

Sekä Venäjä että Kiina ovat rakentaneet disinformaation tuottamiseen ja levittämiseen verkostomaisen ekosysteemin, joka koostuu useista erilaisista kanavista ja operaatioista.

Venäjän informaatiovaikuttaminen liittyy maan strategiseen tavoitteeseen palauttaa Neuvostoliiton romahduksessa 1990-luvun alussa menetetty asema. Esimerkkeinä Venäjän informaatiovaikuttamisesta ovat vaikkapa Ruotsin Nato-jäsenyyttä hidastaneet Koraanien polttamiset ja Venäjän propaganda lapsikaappauksista Suomessa 2010-luvun alussa.

Kiina on yksi Euroopan tärkeimmistä kauppakumppaneista, mutta samalla se pyrkii myös muokkaamaan eurooppalaisten mielipiteitä, politiikkaa ja julkista keskustelua itselleen mieluisaksi. Tavoitteena on sekä Kiinan etujen puolustaminen että Euroopan yhtenäisyyden murentaminen ja sen kansainvälisen vaikutusvallan heikentäminen.

Tekoäly tarjoaa disinformaation tuottajille uusia kyvykkyyksiä

Toistaiseksi sekä venäläisen että kiinalaisen informaatiovaikuttamisen pääkohteet ovat olleet muualla kuin Pohjoismaissa. Suomea suojaavat mm. korkea yhteiskunnallinen luottamus, medialukutaito ja vaikea kieli.

Jatkossa tekoälyn kehitys tarjoaa entistä tehokkaampia keinoja levittää disinformaatiota myös suomeksi. Etenkin nuoremmissa sukupolvissa mediankäytön painopiste on siirtynyt sosiaalisen median alustoille, jotka ovat vähentäneet moderointia ja faktantarkistusta. Suomessakin lisääntyvä poliittinen polarisaatio ja yhteiskunnallisen epäluottamuksen kasvu voivat altistaa sekä kotimaiselle että ulkomaiselle disinformaatiolle.

Kartoitusta varten haastateltiin yhteensä 20 informaatiovaikuttamisen asiantuntijaa. Se analysoi Venäjän ja Kiinan toteuttamaa informaatiovaikuttamista Suomessa ja naapurimaissamme sekä Yhdysvaltojen informaatiovaikuttamista EU-maissa teknologia-alustojen ja tekoälymallien omistukseen liittyvien riskien valossa. Kartoitus sisältää ohjeita medialle informaatiovaikuttamiseen vastaamiseksi sekä liitteen, joka auttaa tunnistamaan väyliä ja keinoja, joilla ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan mediaan ja kansalaiskeskusteluun.

Raportti kokonaisuudessaan Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivustolla:

Venäjän ja Kiinan mediaan kohdistama informaatiovaikuttaminen ja häirintä - Kartoitus Suomen ja naapurimaiden tilanteesta (pdf)