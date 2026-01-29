Yhä harvempi hakee ammatillista kuntoutusta
3.2.2026 09:49:59 EET | Ilmarinen | Tiedote
Ilmariseen tulleiden ammatillisen kuntoutuksen hakemusten määrä jatkoi laskuaan. Laskua edellisvuodesta oli seitsemän prosenttia.
Vuonna 2025 uusia ammatillisen kuntoutuksen hakemuksia tuli Ilmariseen 2 510, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Oikeus kuntoutukseen myönnettiin Ilmarisessa keskimäärin 43 prosentille hakijoista, ja kuntoutuspäätöksen sai keskimäärin 11 päivässä.
Ilmarisen kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyajat olivat työeläkealan keskimääräistä käsittelyaikaa nopeammat. Kuntoutuksen läpikäyneistä 80 prosenttia palasi takaisin joko työhön tai työnhakijaksi.
Mielenterveyssyyt tekevät kuntoutumisesta haastavampaa
Ammatillinen kuntoutus on vaihtoehto silloin, kun muut työhön paluun keinot eivät riitä tai ole mahdollisia – ja kun työkyky on heikentynyt niin paljon, että on vaarana menettää se kokonaan.
Parhaiten kuntoutus onnistui silloin, kun taustalla oli tuki- ja liikuntaelinsairaus ja kun henkilö oli työsuhteessa kuntoutusta hakiessaan. Jos kuntoutuksen taustalla ovat mielenterveyssyyt, on kuntoutuminen takaisin työhön haastavampaa.
– Ammatillisen kuntoutuksen hakemusmäärät ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Syynä tähän ovat muun muassa osasairauspäivärahan käytön lisääntyminen työhön paluun tukena sekä työterveyshuollon tarjoamien työkokeilujen yleistyminen, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen kertoo.
Ammatillinen kuntoutus auttaa työhän paluussa, mutta ei voi korvata puuttuvaa hoitoa
Ammatillista kuntoutusta haetaan usein melko lievillä mielenterveyden häiriöillä, joihin ei liity todennäköistä työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina. Näissä tapauksissa ammatillinen kuntoutus ei ole oikea vaihtoehto, ja hakija saa kielteisen päätöksen. Kielteisen päätöksen perusteena on usein myös hoidon puuttuminen, sen riittämättömyys tai se, että hoito on vasta alkamassa tai selvästi kesken.
– Ammatillinen kuntoutus ei voi paikata puutteellista tai keskeneräistä hoitoa, Halonen painottaa.
– Tärkeintä olisi tunnistaa mielenterveyden häiriöt varhain sekä hoitaa ja tukea ihmisiä aktiivisesti terveydenhuollossa. Keskeinen ongelma on myös psykiatrisen hoidon resurssipula, Halonen jatkaa.
Ilmarisessa on otettu käyttöön uusi asiakaslähtöinen kuntoutuksen palvelukonsepti. Tänä vuonna Ilmarisen ammatillinen kuntoutus keskittyy entistä enemmän tiiviiseen ja aktiiviseen uravalmennukseen sekä nopeaan työhön paluuseen.
Lisätiedot:
- Kristiina Halonen, työkykyjohtaja, p. 050 380 3868, kristiina.halonen@ilmarinen.fi
Lue myös:
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen
Mediakutsu: Ilmarisen tilinpäätös 13.2. klo 1329.1.2026 10:09:24 EET | Kutsu
Työeläkeyhtiö Ilmarinen julkistaa tilinpäätöksen vuodelta 2025. Tervetuloa tulosinfoon perjantaina 13.2.2026 klo 13 Ilmariseen (Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki). Voit osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan ajankohtaisista asioista sekä kysymään lisää.
Ilmarinen vahvistaa ilmastotyötään20.1.2026 07:34:53 EET | Tiedote
Työeläkeyhtiö Ilmarinen kiristää ilmastotavoitteitaan. – Pääsimme hienosti kaikkiin vuosille 2021–2025 asettamistamme päästövähennystavoitteista. Uudella ilmastosuunnitelmalla sitoudumme tieteeseen perustuviin tavoitteisiin ja kiristämme tavoitteitamme vuosille 2026–2030 sijoitusjohtaja Annika Ekman kertoo.
Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkoi laskuaan15.1.2026 09:39:22 EET | Tiedote
Työntekijämäärä väheni joulukuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -0,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Usealla toimialalla oli kuitenkin myös positiivista kehitystä.
Ilmarisessa merkittävä pudotus työkyvyttömyyseläkehakemuksissa – laskua kahdeksan prosenttia8.1.2026 10:45:33 EET | Tiedote
Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä laski Ilmarisessa kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Useimmiten työkyvyttömyyseläkkeelle veivät tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
Työeläkevakuuttamisen vuosi 2026 – katso muutokset30.12.2025 15:13:18 EET | Tiedote
Vuoden vaihduttua työnantajan on hyvä huomioida muutokset työeläkemaksuissa. Myös yrittäjän työtulo on hyvä tarkistaa, että se vastaa tämänhetkistä työpanosta. TyEL- ja YEL-vakuutusehtoihin tulee myös muutoksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme