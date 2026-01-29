Ilmarinen

Yhä harvempi hakee ammatillista kuntoutusta

3.2.2026 09:49:59 EET | Ilmarinen | Tiedote

Jaa

Ilmariseen tulleiden ammatillisen kuntoutuksen hakemusten määrä jatkoi laskuaan. Laskua edellisvuodesta oli seitsemän prosenttia.

Vuonna 2025 uusia ammatillisen kuntoutuksen hakemuksia tuli Ilmariseen 2 510, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Oikeus kuntoutukseen myönnettiin Ilmarisessa keskimäärin 43 prosentille hakijoista, ja kuntoutuspäätöksen sai keskimäärin 11 päivässä.

Ilmarisen kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyajat olivat työeläkealan keskimääräistä käsittelyaikaa nopeammat. Kuntoutuksen läpikäyneistä 80 prosenttia palasi takaisin joko työhön tai työnhakijaksi.

Mielenterveyssyyt tekevät kuntoutumisesta haastavampaa

Ammatillinen kuntoutus on vaihtoehto silloin, kun muut työhön paluun keinot eivät riitä tai ole mahdollisia – ja kun työkyky on heikentynyt niin paljon, että on vaarana menettää se kokonaan.

Parhaiten kuntoutus onnistui silloin, kun taustalla oli tuki- ja liikuntaelinsairaus ja kun henkilö oli työsuhteessa kuntoutusta hakiessaan. Jos kuntoutuksen taustalla ovat mielenterveyssyyt, on kuntoutuminen takaisin työhön haastavampaa.

 – Ammatillisen kuntoutuksen hakemusmäärät ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Syynä tähän ovat muun muassa osasairauspäivärahan käytön lisääntyminen työhön paluun tukena sekä työterveyshuollon tarjoamien työkokeilujen yleistyminen, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen kertoo.  

Ammatillinen kuntoutus auttaa työhän paluussa, mutta ei voi korvata puuttuvaa hoitoa

Ammatillista kuntoutusta haetaan usein melko lievillä mielenterveyden häiriöillä, joihin ei liity todennäköistä työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina. Näissä tapauksissa ammatillinen kuntoutus ei ole oikea vaihtoehto, ja hakija saa kielteisen päätöksen. Kielteisen päätöksen perusteena on usein myös hoidon puuttuminen, sen riittämättömyys tai se, että hoito on vasta alkamassa tai selvästi kesken.

– Ammatillinen kuntoutus ei voi paikata puutteellista tai keskeneräistä hoitoa, Halonen painottaa. 

– Tärkeintä olisi tunnistaa mielenterveyden häiriöt varhain sekä hoitaa ja tukea ihmisiä aktiivisesti terveydenhuollossa. Keskeinen ongelma on myös psykiatrisen hoidon resurssipula, Halonen jatkaa.

Ilmarisessa on otettu käyttöön uusi asiakaslähtöinen kuntoutuksen palvelukonsepti. Tänä vuonna Ilmarisen ammatillinen kuntoutus keskittyy entistä enemmän tiiviiseen ja aktiiviseen uravalmennukseen sekä nopeaan työhön paluuseen.

Lisätiedot:

Lue myös:

Avainsanat

kuntoutusammatillinen kutoutustyökykytyöeläkeilmarinen

Kuvat

Työeläkeyhtiö Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen
Työeläkeyhtiö Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen
Mikko Käkelä
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye