Jännitys tiivistyy: tässä ovat Otavan ja Kariston upeat uutuusdekkarit ja tiukkaakin tiukemmat trillerit
4.2.2026 09:45:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Maaliskuu on jännityksen ystävän juhlaa, pitipä lukija sitten skandijännäreistä, leppoisammista brittidekkareista tai tiukkaotteisista jenkkitrillereistä. Sen takaavat Jørn Lier Horstin, Ann Cleevesin, Emelie Scheppin, C. L. Millerin ja Chris Carterin uutuudet.
Jørn Lier Horst: Petturi
Palkitun norjalaiskirjailijan uusin dekkari vie konkaripoliisi William Wistingin tutkimaan maanvyöryn jäljiltä löytyneen ruumiin alkuperää. Selviää, että kuolleen miehen tarinaan kytkeytyy useita eri henkilöitä, joiden joukossa saattaa olla myös petollinen poliisi. Löytääkseen ratkaisun Wistingin on lopulta hylättävä kaikki, mihin hän on uskonut. Suomennos: Päivi Kivelä. Julkaisupäivä 5.3.2026.
Ann Cleeves: Kuoleman oppitunti
Kuoleman oppitunti aloittaa bestsellerkirjailijan Ramsay ratkaisee -sarjan, joka sijoittuu Northumberlandin karuihin maisemiin, samoille seuduille kuin rakastettu Vera Stanhope -sarja. Heppleburnin kylän rauha järkkyy, kun kyläkoulun rehtori löydetään murhattuna, mutta onneksi hätiin saapuu komisario Stephen Ramsay. Suomennoksen kanssa samoissa kansissa on myös Cleevesin Suomeen sijoittuva rikosnovelli Pöllösodat. Suomennos: Veera Kaski. Julkaisupäivä 20.3.2026.
Emelie Schepp: Toinen minä
Rikoskirjallisuuden pohjoismaisen supertähden tiivistahtinen jännäri vie vaarallisen totuuden äärelle. Syyttäjä Jana Berzelius alkaa tutkia perhesurman syitä, mutta löytää vain valheita ja salaisuuksia. Samaan aikaa eräs mies hänen synkästä menneisyydestään on hengenvaarassa. Janalle selviää, että hän on ainoa, joka voi pelastaa miehen, josta hän olisi jo toivonut pääsevänsä eroon. Suomennos: Hanna Arvonen. Julkaisupäivä 20.3.2026.
C. L. Miller: Antiikin metsästäjät – Murha linnassa
Hyvänmielen dekkarisarjan uusin osa vie antiikkiaarteiden jäljille lumiseen Skotlantiin. Antiikinmetsästäjä Freya Lockwoodin ja hänen Carole-tätinsä yritys löytää kadonnut arvoesine saa synkän käänteen, kun heidän tiimiinsä kuuluva Bella yllättäen katoaa. Naiset joutuvat pohtimaan, kuka on valmis jopa tappamaan antiikkiaarteen takia. Suomennos: Antti Autio. Julkaisupäivä 26.3.2026.
Chris Carter: Kuolleiden galleria
Painajaismaisen tehokkaassa sarjamurhatrillerissä murhasta tulee taidetta. LAPD:n ultraväkivaltaisten rikosten etsivät Robert Hunter ja Carlos Garcia tunnetaan kovapintaisuudestaan, mutta uusi rikospaikka järkyttää heitäkin. Sarjamurhaaja rakentaa kuolleiden galleriaa, joten etsivillä on palavampi kiire selvittää tapaus kuin koskaan ennen. Suomennos: Inka Parpola. Julkaisupäivä 27.3.2026.
Kaikki kirjat julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana.
Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Hengitys ei ole vain stressinhallintaa ja meditointia – uusi opas laajentaa käsitystä hengityksestä osana urheilusuoritusta4.2.2026 08:22:00 EET | Tiedote
Hengitystä on totuttu pitämään pitkälti levon ja rauhoittumisen välineenä. Urheilussa hengitys on kuitenkin oleellinen osa myös suoritusta ja kuormitusta. Hengitysvalmentaja Milja Markkasen uusi tietokirja haastaa perinteisen rentoutumiseen keskittyvän hengityspuheen ja kohdistaa huomion rasituksen ja liikkeen aikaiseen hengittämiseen.
Joel Kankaan Kaamos voitti Vuoden esikoisdekkari -palkinnon3.2.2026 15:45:00 EET | Tiedote
Suomen Dekkariseura on valinnut Vuoden esikoisdekkariksi Joel Kankaan romaanin Kaamos. Romaania on myyty jo yli 11 000 kappaletta. Vuoden Johtolanka -palkinnon voitti Antti Tuomaisen romaani Hyvällä tai sahalla.
Kristiina Sahan Kriitikko-romaani pohtii merkityksellisyyttä ja saa nauramaan itsepetokselle ja turhantärkeydelle30.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Kristiina Sahan anarkistinen ja riemukas Kriitikko-romaani taluttaa lukijan Kirjamessujen kulisseihin ja yhä kummallisemmaksi muuttuvan työelämän koukeroihin. Merkityksellisyys on hakusessa, mutta periksi ei anneta!
Evelyn Scala Schreiberin perhesaaga Tyttö joka karkasi vie mukanaan sirkuksen kiehtovaan maailmaan28.1.2026 10:46:41 EET | Tiedote
Evelyn Scala Schreiberin omaan sukuhistoriaan perustuva romaani on koskettava tarina vapaudesta ja naisesta, joka päättää uhrata kaiken rakkauden – ja sirkuksen – vuoksi.
10 askelta parempiin päätöksiin – Harri Gustafsberg avaa päätöksenteon psykologiaa28.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Päätöksenteko on taito, jota voi kehittää – ja Harri Gustafsberg tietää miten. Suosittu kouluttaja ja psykologinen valmentaja kertoo uudessa tietokirjassaan, mistä päätökset todella syntyvät ja mitkä mekanismit ohjaavat valintojamme. 10 askelta päätöksentekoon auttaa ratkaisuihin niin työelämässä kuin arjessakin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme