Jännitys tiivistyy: tässä ovat Otavan ja Kariston upeat uutuusdekkarit ja tiukkaakin tiukemmat trillerit

Jørn Lier Horst: Petturi

Palkitun norjalaiskirjailijan uusin dekkari vie konkaripoliisi William Wistingin tutkimaan maanvyöryn jäljiltä löytyneen ruumiin alkuperää. Selviää, että kuolleen miehen tarinaan kytkeytyy useita eri henkilöitä, joiden joukossa saattaa olla myös petollinen poliisi. Löytääkseen ratkaisun Wistingin on lopulta hylättävä kaikki, mihin hän on uskonut. Suomennos: Päivi Kivelä. Julkaisupäivä 5.3.2026.

Ann Cleeves: Kuoleman oppitunti

Kuoleman oppitunti aloittaa bestsellerkirjailijan Ramsay ratkaisee -sarjan, joka sijoittuu Northumberlandin karuihin maisemiin, samoille seuduille kuin rakastettu Vera Stanhope -sarja. Heppleburnin kylän rauha järkkyy, kun kyläkoulun rehtori löydetään murhattuna, mutta onneksi hätiin saapuu komisario Stephen Ramsay. Suomennoksen kanssa samoissa kansissa on myös Cleevesin Suomeen sijoittuva rikosnovelli Pöllösodat. Suomennos: Veera Kaski. Julkaisupäivä 20.3.2026.

Emelie Schepp: Toinen minä

Rikoskirjallisuuden pohjoismaisen supertähden tiivistahtinen jännäri vie vaarallisen totuuden äärelle. Syyttäjä Jana Berzelius alkaa tutkia perhesurman syitä, mutta löytää vain valheita ja salaisuuksia. Samaan aikaa eräs mies hänen synkästä menneisyydestään on hengenvaarassa. Janalle selviää, että hän on ainoa, joka voi pelastaa miehen, josta hän olisi jo toivonut pääsevänsä eroon. Suomennos: Hanna Arvonen. Julkaisupäivä 20.3.2026.

C. L. Miller: Antiikin metsästäjät – Murha linnassa

Hyvänmielen dekkarisarjan uusin osa vie antiikkiaarteiden jäljille lumiseen Skotlantiin. Antiikinmetsästäjä Freya Lockwoodin ja hänen Carole-tätinsä yritys löytää kadonnut arvoesine saa synkän käänteen, kun heidän tiimiinsä kuuluva Bella yllättäen katoaa. Naiset joutuvat pohtimaan, kuka on valmis jopa tappamaan antiikkiaarteen takia. Suomennos: Antti Autio. Julkaisupäivä 26.3.2026.

Chris Carter: Kuolleiden galleria

Painajaismaisen tehokkaassa sarjamurhatrillerissä murhasta tulee taidetta. LAPD:n ultraväkivaltaisten rikosten etsivät Robert Hunter ja Carlos Garcia tunnetaan kovapintaisuudestaan, mutta uusi rikospaikka järkyttää heitäkin. Sarjamurhaaja rakentaa kuolleiden galleriaa, joten etsivillä on palavampi kiire selvittää tapaus kuin koskaan ennen. Suomennos: Inka Parpola. Julkaisupäivä 27.3.2026.

