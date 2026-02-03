Kutsu mediatilaisuuteen 10.2.2026: Mitä toimeentulotukilain muutokset tarkoittavat ja keihin ne kohdistuvat?

Kelassa järjestettävässä mediatilaisuudessa toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl kertoo, miten laki muuttuu ja miten se näkyy Kelassa. Tutkija Tuija Korpela taustoittaa, keihin leikkaukset kohdistuvat, ja miten Kelan tutkimuksessa seurataan tukeen tehtyjen muutosten toteutumista. Ståhl ja Korpela avaavat esimerkkien kautta, mitä muutokset tarkoittavat työssäkäyvien, opiskelijoiden, työtä vailla olevien nuorten aikuisten ja ukrainalaisten pakolaisten kohdalla.

Aika ja paikka: tiistaina 10.2. klo 13–14, Kelan päätalo, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyytissä viimeistään maanantaina 9.2. klo 12. Etäosallistujille lähetetään striimilinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Huom! Tilaisuuteen paikan päällä osallistuvilla tulee olla henkilöllisyystodistus mukana Kelan kulunvalvonnan vuoksi.

Lämpimästi tervetuloa!