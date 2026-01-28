Mediakutsu: Akavan työelämäseminaari keskiviikkona 11.2.
Tarvitaanko asiantuntijoita tulevaisuudessa? Mitä menestyminen edellyttää? Miten varmistamme osaamisen säilymisen työelämän muutoksissa? Tervetuloa Akavan työelämäseminaariin Havaintoja asiantuntijatyön tulevaisuudesta keskiviikkona 11.2.
Seminaarissa julkaistaan E2 Tutkimuksen Akava Worksille laatima raportti "Mikään ei muutu yhdessä yössä, mutta kaikki muuttuu koko ajan" – Työelämätutkijoiden näkemyksiä asiantuntijatyön muutoksesta.
Selvityksessä suomalaiset työelämän asiantuntijat ja tutkijat arvioivat korkeasti koulutettujen työn muutostekijöitä ja kehityksen suuntaa. Tilaisuus pidetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa osoitteessa Yliopistonkatu 4. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksen välityksellä.
Ohjelma
- Avaussanat, Ville Kopra, työmarkkinajohtaja, Akava
- E2 Tutkimus: selvityksen esittely ja havainnot, Aino Heikkilä ja Jenni Simonen, E2 Tutkimus
- Kommenttipuheenvuoro, Lotta Savinko, tasa-arvo- ja työympäristöasioiden päällikkö, Akava
- Kommenttipuheenvuoro, Suvi Lahti-Leeve, asiantuntija, HR-päällikkö, Elinkeinoelämän keskusliitto
Paneelikeskustelu: Asiatuntijatyön tulevaisuus ja työelämän muutosvoimat
- Fatim Diarra, kansanedustaja (vihr)
- Tuomas Kettunen, kansanedustaja (kesk)
- Lauri Lyly, kansanedustaja (sd)
- Karoliina Partanen, kansanedustaja (kok)
Tilaisuuden juontaa toimittaja Maria Nykänen.
Ilmoittaudu mukaan olemalla yhteydessä viestintäpäällikkö Eeva Karhamoon (eeva.karhamo@akava.fi, 050 322 6757). Verkkolähetystä voit seurata tästä linkistä.
Eeva KarhamoviestintäpäällikköPuh:+358503226757eeva.karhamo@akava.fi
Akava ry
Akava on jäsenliittojaan edustava korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Teemme jäsenjärjestöjemme ja neuvottelujärjestöjemme kanssa yhdessä työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.
