Järvi-Suomen Energia investoi sähkön toimitusvarmuuteen Heinolan Salajärven alueella yli 2 miljoonaa euroa
6.2.2026 08:24:00 EET | Järvi-Suomen Energia | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta kolmella työmaalla Heinolassa vuonna 2026. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Heinolan alueella, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.
Työt ovat alkaneet Heinolan pohjoispuolella sijaitsevalla, Salajärven ympäristöön sijoittuvalla verkostotyömaalla. Teikarlahdentien varrella hakkuut ovat valmiit ja puusto on poistettu. Maarakennustyöt ovat alkamassa Lepsalantien alueella.
Salajärven työmaa on kokoluokaltaan merkittävä. Investoinnin arvo on noin 2,8 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan hankealueella rakentuu toimitusvarmaa keski- ja pienjänniteverkkoa: maakaapeliojaa kaivetaan 46 kilometriä ja uutta ilmajohtoa rakennetaan 15 kilometriä. Näistä keskijännitteverkon osuus on maakaapelina 15 kilometriä ja ilmajohtona 5,6 kilometriä. Keskijännitteistä vesikaapelia vedetään yksi kilometri.
Vanhan ilmajohtolinjan purkumäärä on myös vuoden suurin, yhteensä noin 66 kilometriä.
Keskijännitteinen verkko vaatii ilmajohtokadun osalta laajemman varoalueen kuin suoraan käyttökohteisiin kulkeva pienjänniteverkko.
Heinolan verkostotyömaiden investoinnit vaikuttavat laajasti paikallisten asukkaiden lisäksi myös kesäasukkaiden sähkön saantiin. Salajärven verkostotyömaan alueella on 317 Järvi-Suomen Energian asiakaskohdetta, joista 54 prosenttia on loma-ajan asuntoja.
– Sähkön toimitusvarmuus alueella paranee ja vikatilanteet ovat nopeammin korjattavissa, kun haastavassa maastossa sijainnut ilmajohtolinja siirretään tien varteen, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Mikko Höylä.
Salajärven hankkeen urakoitsijana toimii Wire Oy. Hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueille nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavaa valokuituverkkoa.
Verkonrakennustyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytöstä poistuva ilmajohtolinja puretaan talven 2027 aikana, ja viimeistelytyöt valmistuvat kesään 2027 mennessä.
Järvi-Suomen Energia investoi Heinolan alueen sähköverkkoon tänä vuonna yhteensä yli 5 miljoonaa euroa. Hankkeita on kolme. Kousankylän ja Marjokorven ympäristössä sijaitsevista verkostotyömaista tiedotetaan erikseen myöhemmin. Heinolan hankkeet ovat Järvi-Suomen Energian tämän vuoden suurimmat paikkakuntakohtaiset investoinnit.
Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti
Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsien keskelle aikoinaan rakennettuja ilmajohtoja siirretään teiden varsille, missä niiden huolto on helpompaa ja vikojen korjaaminen nopeampaa.
Työmaa-alueella liikkuvilta toivotaan varovaisuutta ja nopeusrajoitusten huomioimista. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.
Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2026 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 750 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.
Mikko Höylä
projektipäällikkö
Järvi-Suomen Energia Oy
Puh:0102104375
mikko.hoyla@sssoy.fi
Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 28 500 kilometrin mittaisesta sähköverkosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Rakennamme perustaa Järvi-Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa säävarma ja älykäs sähköverkko mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut, vihreän murroksen ja kuluttajien kasvavan roolin energiantuottajana. Liikevaihtomme on noin 140 miljoonaa ja työntekijöitä meillä on noin 20.
