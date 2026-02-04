TÜV SÜD hankkii suomalaisen katsastuspalveluiden tarjoajan

”Suomen Katsastusasemat -yhtiön liiketoiminnan oston myötä jatkamme kasvustrategiaamme johdonmukaisesti Pohjois-Europassa Ruotsin, Viron ja Latvian lisäksi”, TÜV SÜD:in Division Mobilityn toimitusjohtaja Patrick Fruth sanoo. ”Yrityksellä on määräaikaiskatsastuksissa vahva markkina-asema Suomessa. Määrällisesti se on kolmanneksi suurin toimija, ja sen kasvupotentiaali on suuri. Tämän takaavat muun muassa digitaalisen asiakaspolun tekoälypohjaiset työkalut. Tämän innovointikyvyn ja dynamiikan ansiosta yritys täydentää erinomaisesti TÜV SÜDin palveluvalikoimaa”, Fruth jatkaa.

Hankittu yritys aloitti toimintansa vuonna 1995 suomalaisten katsastusmarkkinoiden vapauttamisen jälkeen. Vuosien saatossa yritys kasvoi Itä- ja Keski-Suomessa. Vuonna 2023 yritys laajeni pääkaupunkiseudulle hankintojen myötä. Vuonna 2024 yritys hankki ensimmäisen katsastusaseman pohjoisesta. Yrityksellä on yhteensä 11 katsastusasemaa, jotka työllistävät 45 työntekijää. Asemilla tehdään vuosittain yli 100 000 katsastusta.

”Olemme iloisia siitä, että olemme nyt osa TÜV SÜD -ryhmää. Osana kansainvälisesti kokenutta ja ajoneuvojen katsastusten johtavaa palveluntarjoajaa voimme hyödyntää laajaa osaamista ja synergioita sekä kehittää toimintaamme ja kasvuamme Suomessa”, Suomen Katsastusasemat -yrityksen toimitusjohtaja Ville Silvast sanoo.

Yritysryhmän hankinnan myötä TÜV SÜD toimii jatkossa kansainvälisesti yhteensä kymmenellä markkina-alueella katsastuspalveluissa. Saksan kotimaan markkinoiden lisäksi TÜV SÜDin asiantuntijat tarjoavat katsastuspalveluita myös Turkissa, Espanjassa, Itävallassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Slovakiassa ja Etelä-Afrikassa. Hankinta merkitsee myös TÜV SÜD -konsernin tuloa Suomen markkinoille.

