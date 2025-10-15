Vihreän siirtymän edistäjä Vöyriltä ja neljä muuta vaikuttajaa – Suomeen viisi uutta ilmastosopimuksen lähettilästä

3.2.2026 12:45:24 EET

Suomeen on nimetty viisi uutta vapaaehtoista eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin lähettilästä. He täydentävät 15 lähettilään joukkoa, joka jatkaa vaikuttamistyötään eri puolilla maata. Ilmastosopimuksen sihteeristö on valinnut kustakin EU:n jäsenmaasta hakemusten perusteella lähettiläitä innostamaan ihmisiä käytännön ilmastotoimiin. Euroopan laajuiseen verkostoon kuuluu nyt yli 1300 vapaaehtoista.

Nora Backlund aloittaa vapaaehtoisena Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin lähettiläänä helmikuussa 2026.
Ilmastosopimuksen lähettiläänä Nora Backlund haluaa muistuttaa ilmastoviisauden ja oikeudenmukaisen siirtymän tarpeesta. Hän tuo esiin maaseudun ilmastotekoja ja toimijuutta. Kuva: Anne Kalliola

Suomen 20 ilmastolähettilästä edustavat jälleen useita alueita, ikäryhmiä ja ammatillisia taustoja. Yksi uusista sanansaattajista on kestävän kehityksen ja maaseutupolitiikan asiantuntija Nora Backlund Vöyriltä. Kestävän kehityksen viikon Ruotsista Suomeen tuonut asiantuntija halusi laajentaa vaikutusmahdollisuuksiaan hakeutumalla Climate Pactin lähettilääksi. Nora Backlund toimii myös maaseutupolitiikan KERÄ-verkostossa, joka  haki ja valittiin Climate Pactin partneriksi.  KERÄ edistää sopimuksen tavoitteita omassa toiminnassaan. Sopimuksen toisena Suomen partnerina jatkaa Climate Leadership Coalition

Backlund haluaa muistuttaa ilmastoviisauden ja oikeudenmukaisen siirtymän tarpeesta ja tuoda esiin maaseudun ilmastotekoja ja toimijuutta. Hänestä paikallisyhteisöissä on ratkaisun aineksia, kuten yhdessä tekeminen, luontoteot ja ylikulutuksen välttäminen. 

– Materiaalisesti meidän pitää uskaltaa tyytyä siihen, mitä meillä jo on. Paikalliset toimijat tekevät arvokasta työtä edistämällä biodiversiteettiä ja resurssiviisaita toimintatapoja, joilla on selkeä ekologinen kädenjälki. Tämä luo samalla sosiaalista kestävyyttä, hän huomauttaa.  

Uusina ilmastosopimuslähettiläinä aloittavat myös kansainvälisen ilmastopolitiikan asiantuntija Bradlie Luisa Ana Martz-Sigala, innovaatioasiantuntija, konsultti Mika Pirttivaara, tutkimusjohtaja Taina Tukiainen ja vaikuttajanuori Huugo Wahalahti. Lähettiläät on valittu vuodeksi kerrallaan, ja he voivat hakea kaudelleen jatkoa vuosittain. Täydentyvä lista Suomen vapaaehtoisista ilmastolähettiläistä löytyy täältä. 

Euroopan komission 2020 käynnistämä Climate Pact -ilmastosopimus on ilmastotyöstä innostuneiden ihmisten liike, jossa jokainen edistää omalla aktiivisuudellaan kestävämpää Eurooppaa. Osana Euroopan Vihreän kehityksen ohjelmaa se yhdistää yksilöitä, yhteisöjä ja organisaatioita torjumaan ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen seurauksiin. Tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä.



Kuvat

Nora Backlund muistuttaa, että paikalliset toimijat tekevät arvokasta työtä edistämällä biodiversiteettiä ja resurssiviisaita toimintatapoja, joilla on selkeä ekologinen kädenjälki.
Ilmastosopimusöähettiläs Nora Backlund näkee paikallisyhteisöissä ratkaisun aineksia, kuten yhdessä tekeminen, luontoteot ja ylikulutuksen välttäminen.
Foto Anne Kalliola
Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact

Euroopan komission 2020 käynnistämä Climate Pact -ilmastosopimus on ilmastotyöstä innostuneiden ihmisten liike, jossa jokainen edistää omalla aktiivisuudellaan kestävämpää Eurooppaa. Osana Euroopan Vihreän kehityksen ohjelmaa se yhdistää yksilöitä, yhteisöjä ja organisaatioita torjumaan ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen seurauksiin. Tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä.

