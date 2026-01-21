Bitcoin kärsii likviditeetin vähyydestä

Valour laskee liikkeelle vakiovivutettuja Bitcoin- ja Ethereum-ETP-tuotteita 18.12.2025 07:55:00 EET | Tiedote

● Uudet vivutetut ETP:t Tukholman Spotlight-pörssissä: Bull Bitcoin X2 Valour ja Bull Ethereum X2 Valour tarjoavat kaksinkertaisen päivittäisen altistuksen BTC:lle ja ETH:lle säännellyssä, pörssinoteeratussa muodossa (ei lompakoita tai marginaalia, 1,9 prosentin hallinnointipalkkio). ● Suunniteltu pohjoismaisille sijoittajille, jotka haluavat laajennetun altistuksen ilman digitaalisia lompakoita tai marginaalitilejä, ja jotka tuntevat härkä- ja karhutyyppiset tuotteet. ● Laajenee spot-tuotteiden ulkopuolelle: Lanseeraus vahvistaa Valourin tuotevalikoimaa strukturoiduilla ja parannetuilla altistustarjoomilla, jotka täydentävät yhtiön monipuolista valikoimaa seuraavan sukupolven kryptoteemoissa.