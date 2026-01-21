Bitcoin kärsii likviditeetin vähyydestä
3.2.2026 12:30:00 EET | Mailand Communications Oy | Tiedote
Helsinki, 2.2.2026 – Kryptomarkkinoilla viikko alkaa kovissa paineissa. Bitcoin putosi sunnuntain jälkeen jopa alle 75 000 Yhdysvaltain dollariin. Näin alhaalla sen arvo ei ole ollut sitten viime huhtikuun. Korkeimmista noteerauksista viime lokakuussa sen arvosta on pyyhkiytynyt pois noin 800 miljardia dollaria eli se on myyntilistalla ympäri maailmaa.
– Markkinoilla vältellään nyt selvästi riskejä, ja se osuu myös bitcoiniin, sanoo Johanna Belitz, joka johtaa pörssinoteerattuja kryptotuotteita liikkeelle laskevaa Valouria Pohjoismaissa.
Yhteys kullan arvon putoamiseen on selkeä. Kullan arvo nousi yli 50 prosenttia viimeisen puolen vuoden aikana, kunnes se menetti arvostaan 11 prosenttia yhdessä viikossa. Samaan aikaan hopean arvo putosi lähes 30 prosenttia.
– Aiemmin nähty ilmiö, että pääoma siirtyy kullasta bitcoiniin, ei ole ainakaan vielä tapahtunut. Sen sijaan riskiä on vähennetty monissa pääomaluokissa, kuten raaka-aineissa ja kryptoissa. Kun käteistä on vähän, markkinat eivät erottele pääomaluokkia – sitä myydään pois, mikä menee nopeasti kaupaksi, Belitz toteaa.
On merkillepantavaa, että tämänhetkinen myyntiaalto näyttää johtuvan globaalista likviditeetin puutteesta ja geopoliittisesta epävarmuudesta – se ei liity erityisesti kryptoihin. Tällaiset laajan rintaman myyntioperaatiot ovat historiallisesti olleet lyhytaikaisia.
Kun lyhytaikaiset sijoittajat ovat keventäneet riskejään ja varallisuuserät ovat päätyneet pidempijänteisille sijoittajille, ja makrotalouden olosuhteet rauhoittuvat, perusta uudelle tasaiselle vaiheelle on olemassa.
