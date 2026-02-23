Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinkiläiset äänestävät OmaStadin ehdotuksista maaliskuussa

Kaupunkilaiset äänestävät OmaStadissa siitä, miten 10 miljoonaa euroa käytetään Helsingin kehittämiseen. Äänestys järjestetään aikavälillä 11.3.–29.3.2026 verkossa. Kaupunki aloittaa eniten ääniä saaneiden ehdotusten toteuttamisen ensi syksynä.

Ihmisiä sateenvarjoineen siirtymässä sateiselle kadulle.
OmaStadissa saa maaliskuussa äänestää mieleisiään ehdotuksia. Kuva: Marjaana Malkamäki, Helsingin kaupunki.

OmaStadi on osallistuvan budjetoinnin väline, joka kannustaa helsinkiläisiä osallistumaan kotikaupunkinsa kehittämiseen tekemällä ehdotuksia ja äänestämällä niistä.

Maaliskuussa järjestettävä äänestys tapahtuu OmaStadin verkkosivuilla, äänestystapahtumissa ja tuetun äänestämisen toimipisteissä, joita ovat monet Helsingin kaupungin toimipisteet.

– Syksyllä OmaStadissa saatiin aivan ennätysmäärä ehdotuksia. Seuraavaksi kaupunkilaiset pääsevät äänestämään suosikkiaan ehdotusten välillä. On hienoa, että helsinkiläiset haluavat kehittää kotikaupunkiaan ja omaa lähinaapurustoaan entistä paremmaksi ja viihtyisämmäksi, pormestari Daniel Sazonov sanoo.

Tutustu äänestettäviin ehdotuksiin

– Äänestyksessä on mukana yhteensä 640 ehdotusta. Jokainen yli 13-vuotias helsinkiläinen löytää itselleen helposti viisi mieleisintä ehdotusta, joita äänestää, kertoo kehittämispäällikkö Kirsi Verkka

Asukkaat vaikuttavat oman kaupunkinsa viihtyvyyteen

– On ollut hienoa nähdä, miten paljon innostusta helsinkiläisten tekemät ehdotukset ovat herättäneet myös kaupungin sisällä. Nyt jännitämme äänestystulosta, kertoo Kaakkoisen suurpiirin stadiluotsi Gurmann Saini.

Kaikki viime syksynä määräaikaan mennessä saapuneet helsinkiläisten tekemät ehdotukset on arvioitu osallistuvan budjetoinnin vaatimusten mukaisesti. Samankaltaiset tai samaan paikkaan kohdentuvat ehdotukset on yhdistetty keskenään ja ehdotuksille on laskettu kustannusarviot. Kaupunkilaiset äänestävät kriteerit täyttävistä ehdotuksista suosikkinsa maaliskuussa. Sen jälkeen eniten ääniä saaneet ehdotukset kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa toteutuskelpoisiksi hankkeiksi, jotka käynnistetään syksyllä. 

OmaStadissa on järjestetty aiemmin kolme kierrosta, joiden aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki on käyttänyt yhteensä 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä jo 164 hanketta on toteutunut ja tehnyt Helsingistä toimivamman ja viihtyisämmän kaupungin.

Tutustu OmaStadin tarinaan

OmaStadin uutisia on julkaistu Hel.fi-sivustolla ruotsiksi  ja englanniksi.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunginkanslia:

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi

Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi

Kaksi miestä kuntoilee ulkokuntosalissa aurinkoisena päivänä.
OmaStadin avulla on lisätty ulkokuntoilua Helsingissä. Kuva: Kimmo Brandt, helsingin kaupunki.
Lapset maalavat ulkona Kontulassa.
OmaStadin kautta on saatu lapsille ja nuorille paljon erilaista ohjelmaa. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.
Naiset ovat varautuneet lämpimästi pukeutuneina katsomaan ulkoilmaelokuvaa Koffarin Kinofestissä.
OmaStadin myötä on saatu muun muassa lisää ulkoilmatapahtumia Helsinkiin. Kuva: Jukka Vaso, Helsingin kaupunki.
Ihmisiä kesäisissä vaatteissaan Intiankadun Lippakioskilla aurinkoisena päivänä.
OmaStadin myötävaikutuksella on muun muassa Intiankadun Lippakioski otettu yhteisölliseen käyttöön. Kuva: Paavo Jantunen, Helsingin kaupunki.
