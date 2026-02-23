Helsinkiläiset äänestävät OmaStadin ehdotuksista maaliskuussa

OmaStadi on osallistuvan budjetoinnin väline, joka kannustaa helsinkiläisiä osallistumaan kotikaupunkinsa kehittämiseen tekemällä ehdotuksia ja äänestämällä niistä.



Maaliskuussa järjestettävä äänestys tapahtuu OmaStadin verkkosivuilla, äänestystapahtumissa ja tuetun äänestämisen toimipisteissä, joita ovat monet Helsingin kaupungin toimipisteet.

– Syksyllä OmaStadissa saatiin aivan ennätysmäärä ehdotuksia. Seuraavaksi kaupunkilaiset pääsevät äänestämään suosikkiaan ehdotusten välillä. On hienoa, että helsinkiläiset haluavat kehittää kotikaupunkiaan ja omaa lähinaapurustoaan entistä paremmaksi ja viihtyisämmäksi, pormestari Daniel Sazonov sanoo.

Tutustu äänestettäviin ehdotuksiin.

– Äänestyksessä on mukana yhteensä 640 ehdotusta. Jokainen yli 13-vuotias helsinkiläinen löytää itselleen helposti viisi mieleisintä ehdotusta, joita äänestää, kertoo kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Asukkaat vaikuttavat oman kaupunkinsa viihtyvyyteen

– On ollut hienoa nähdä, miten paljon innostusta helsinkiläisten tekemät ehdotukset ovat herättäneet myös kaupungin sisällä. Nyt jännitämme äänestystulosta, kertoo Kaakkoisen suurpiirin stadiluotsi Gurmann Saini.

Kaikki viime syksynä määräaikaan mennessä saapuneet helsinkiläisten tekemät ehdotukset on arvioitu osallistuvan budjetoinnin vaatimusten mukaisesti. Samankaltaiset tai samaan paikkaan kohdentuvat ehdotukset on yhdistetty keskenään ja ehdotuksille on laskettu kustannusarviot. Kaupunkilaiset äänestävät kriteerit täyttävistä ehdotuksista suosikkinsa maaliskuussa. Sen jälkeen eniten ääniä saaneet ehdotukset kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa toteutuskelpoisiksi hankkeiksi, jotka käynnistetään syksyllä.

OmaStadissa on järjestetty aiemmin kolme kierrosta, joiden aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki on käyttänyt yhteensä 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä jo 164 hanketta on toteutunut ja tehnyt Helsingistä toimivamman ja viihtyisämmän kaupungin.

Tutustu OmaStadin tarinaan.

OmaStadin uutisia on julkaistu Hel.fi-sivustolla ruotsiksi ja englanniksi.