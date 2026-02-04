Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikäihminen - tule mukaan Voimaa ruuasta -tapahtumiin

4.2.2026 08:59:00 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Voimaa ruuasta -viikkoa vietetään 9.–15.2.2026. Viikon tavoitteena on muistuttaa ruokailun ja ravitsemuksen tärkeydestä ikäihmisen arjessa. Pohjanmaan muistipolku -hankkeen väki järjestää Pohjanmaalla yhteensä seitsemän tapahtumaa 10.–13.2.2026.

Pohjanmaan muistipolku -hankkeen hankekoordinaattori Kirsi Laitila. Kuva: Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan muistipolku -hankkeen hankekoordinaattori Kirsi Laitila. Kuva: Pohjanmaan hyvinvointialue

Tule tutustumaan elintarvikegalleriaan ja testaamaan, saatko riittävästi proteiinia. Tutustu samalla Pohjanmaan muistipolku -hankkeen väkeen. Joissakin tapahtumissa on mukana myös kunnan liikuntaneuvojia.

Voimaa ruuasta -tapahtumat Pohjanmaalla

Ti 10.2.2026
• Vähäkyrö-talo, Vähänkyröntie 11, klo 10–12
Klo 10-11 Voimaa ruuasta -viikon webinaari: Voimaa ja tasapainoa - syö hyvin, liiku rohkeasti
Klo 11-12 Tutustu elintarvikegalleriaan ja testaa, saatko riittävästi proteiinia.

Ke 11.2.2026
 • K-Supermarket Uusikaarlepyy, Myllytie 24, klo 9.30–11.30
 • K‑Supermarket Piffi Mustasaari, Markkinakuja 2, klo 14–16

To 12.2.2026
 • Bladhin talo Kaskinen, Cneiffinpolku 1, klo 9.30–11
 • K-Market Stenco Maalahti, Viasvägen 94, klo 13.30–15.30

Pe 13.2.2026
 • K-Citymarket Pietarsaari, Koulukatu 6, klo 9–11
 • K‑Market Oravainen, Öyrintie 4 klo 13.30–15.30

Voimaa ruuasta -viikon takana on Gerontologinen ravitsemus Gery ry. Löydät Voimaa ruuasta -viikon myös sosiaalisesta mediasta @voimaaruuasta #voimaaruuasta.

Pohjanmaan muistipolku -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Tapahtuma on toteutettu terveyden edistämisen määrärahalla (STM). 

Lue lisää hankkeesta: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi/pohjanmaan-muistipolku/

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye