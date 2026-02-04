Ikäihminen - tule mukaan Voimaa ruuasta -tapahtumiin

Tule tutustumaan elintarvikegalleriaan ja testaamaan, saatko riittävästi proteiinia. Tutustu samalla Pohjanmaan muistipolku -hankkeen väkeen. Joissakin tapahtumissa on mukana myös kunnan liikuntaneuvojia.

Voimaa ruuasta -tapahtumat Pohjanmaalla

Ti 10.2.2026

• Vähäkyrö-talo, Vähänkyröntie 11, klo 10–12

Klo 10-11 Voimaa ruuasta -viikon webinaari: Voimaa ja tasapainoa - syö hyvin, liiku rohkeasti

Klo 11-12 Tutustu elintarvikegalleriaan ja testaa, saatko riittävästi proteiinia.

Ke 11.2.2026

• K-Supermarket Uusikaarlepyy, Myllytie 24, klo 9.30–11.30

• K‑Supermarket Piffi Mustasaari, Markkinakuja 2, klo 14–16

To 12.2.2026

• Bladhin talo Kaskinen, Cneiffinpolku 1, klo 9.30–11

• K-Market Stenco Maalahti, Viasvägen 94, klo 13.30–15.30

Pe 13.2.2026

• K-Citymarket Pietarsaari, Koulukatu 6, klo 9–11

• K‑Market Oravainen, Öyrintie 4 klo 13.30–15.30

Voimaa ruuasta -viikon takana on Gerontologinen ravitsemus Gery ry. Löydät Voimaa ruuasta -viikon myös sosiaalisesta mediasta @voimaaruuasta #voimaaruuasta.

Pohjanmaan muistipolku -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Tapahtuma on toteutettu terveyden edistämisen määrärahalla (STM).

Lue lisää hankkeesta: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi/pohjanmaan-muistipolku/