Ikäihminen - tule mukaan Voimaa ruuasta -tapahtumiin
4.2.2026 08:59:00 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Voimaa ruuasta -viikkoa vietetään 9.–15.2.2026. Viikon tavoitteena on muistuttaa ruokailun ja ravitsemuksen tärkeydestä ikäihmisen arjessa. Pohjanmaan muistipolku -hankkeen väki järjestää Pohjanmaalla yhteensä seitsemän tapahtumaa 10.–13.2.2026.
Tule tutustumaan elintarvikegalleriaan ja testaamaan, saatko riittävästi proteiinia. Tutustu samalla Pohjanmaan muistipolku -hankkeen väkeen. Joissakin tapahtumissa on mukana myös kunnan liikuntaneuvojia.
Voimaa ruuasta -tapahtumat Pohjanmaalla
Ti 10.2.2026
• Vähäkyrö-talo, Vähänkyröntie 11, klo 10–12
Klo 10-11 Voimaa ruuasta -viikon webinaari: Voimaa ja tasapainoa - syö hyvin, liiku rohkeasti
Klo 11-12 Tutustu elintarvikegalleriaan ja testaa, saatko riittävästi proteiinia.
Ke 11.2.2026
• K-Supermarket Uusikaarlepyy, Myllytie 24, klo 9.30–11.30
• K‑Supermarket Piffi Mustasaari, Markkinakuja 2, klo 14–16
To 12.2.2026
• Bladhin talo Kaskinen, Cneiffinpolku 1, klo 9.30–11
• K-Market Stenco Maalahti, Viasvägen 94, klo 13.30–15.30
Pe 13.2.2026
• K-Citymarket Pietarsaari, Koulukatu 6, klo 9–11
• K‑Market Oravainen, Öyrintie 4 klo 13.30–15.30
Voimaa ruuasta -viikon takana on Gerontologinen ravitsemus Gery ry. Löydät Voimaa ruuasta -viikon myös sosiaalisesta mediasta @voimaaruuasta #voimaaruuasta.
Pohjanmaan muistipolku -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Tapahtuma on toteutettu terveyden edistämisen määrärahalla (STM).
Lue lisää hankkeesta: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi/pohjanmaan-muistipolku/
Yhteyshenkilöt
Kirsi Laitilahankekoordinaattori, Pohjanmaan muistipolkuPuh:+358 40 523 6814kirsi.laitila@ovph.fi
Annika Tetraultkoordinoiva osastonhoitaja, ikäihmisten terveyspalvelutPuh:044 424 9203annika.tetrault@ovph.fi
