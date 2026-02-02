Kouvolan sydänpoliklinikan lääkärivastaanotot siirretään väliaikaisesti Kymenlaakson keskussairaalaan
4.2.2026 11:00:00 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Ratkaisulla pyritään varmistamaan sydänpotilaiden turvallinen hoito niin kauan, kun henkilöstöstä on Kouvolassa pulaa.
Kouvolan sydänpoliklinikan lääkärien vastaanotot on pääosin jouduttu siirtämään väliaikaisesti Kymenlaakson keskussairaalaan työvoimapulan vuoksi. Pula koskee kardiologian erikoislääkäreitä.
Ratamokeskuksessa toimiva Kouvolan sydänpoliklinikka on viime aikoina toiminut pääsääntöisesti yhdellä tai kahdella vastaanotolla kolmena päivänä viikossa. Hoitajavastaanotto jatkuu Kouvolan sydänpoliklinikalla edelleen.
Poliklinikalle kutsuttuja potilaita on tiedotettu mahdollisista muutoksista erikseen. Johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi pitää järjestelyä valitettavana mutta välttämättömänä hoidon kannalta.
– Pahoittelen tilannetta, Rajaniemi sanoo.
– Tällä hetkellä hoidon keskittäminen keskussairaalaan on ainoa tapa turvata asianmukainen, mahdollisimman nopea ja turvallinen hoito niin kauan, kun Kouvolassa on vajetta kardiologeista.
Rajaniemen mukaan henkilöstöä ei ole mahdollista siirtää keskussairaalasta Ratamokeskukseen ilman riskejä, sillä kardiologeilta edellytetään poliklinikkatoiminnan lisäksi muita potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä. Keskussairaalassa toimii Kymenlaakson sydänkeskus, jossa tehdään vastaanottojen lisäksi myös sydäntoimenpiteitä ja -valvontaa.
– Resurssien hajauttaminen ilman riittävää henkilöstöä voisi vaarantaa potilasturvallisuuden. Keskussairaalassa on riittävät valmiudet hoitaa suurempaa potilasjoukkoa, myös akuuteissa tilanteissa.
Ylilääkäri Juha Koskisen mukaan sydänpoliklinikan lääkärivastaanottoja pyritään jatkamaan Kouvolassa välittömästi sitten, kun henkilöstöä on jälleen riittävästi.
– Seuraamme tilannetta tiiviisti. Sydäntautien henkilöstö tekee työtään suurella ammattiylpeydellä ja haluaa varmistaa kymenlaaksolaisille korkeatasoisen kardiologisen hoidon myös tämän väliaikaisen järjestelyn aikana.
Yhteyshenkilöt
Tuula RajaniemijohtajaylilääkäriKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 674 9064tuula.rajaniemi@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
