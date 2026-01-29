Suurimman vientialan tilauskertymissä yllättävä valoilmiö epävarmuuden jatkuessa
4.2.2026 10:00:00 EET | Teknologiateollisuus ry | Tiedote
Teknologiateollisuuden tilauskannat ja uudet tilaukset ovat vahvistuneet merkittävästi, vaikka kauppa- ja geopoliittinen tilanne on ollut poikkeuksellisen epävakaa. Kasvun ajurina on ollut selkeästi telakkateollisuus, mutta vuoden 2025 viimeinen neljännes oli koko toimialalla yllättävänkin positiivinen. Suhdannetilanteessa ei kuitenkaan näy vielä merkittävää käännettä parempaan, ja kysynnän kasvu on edelleen nihkeää.
Suomen suurimman vientialan tilauskertymissä näkyy kauan kaivattu valoilmiö, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu, jonka tiedot perustuvat tilanteeseen 4.2.2026.
Saatujen uusien tilausten arvo oli loka–joulukuussa 45 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2024 vastaavalla ajanjaksolla. Tilausten voimakasta nousua selittää muun muassa erittäin suuri laivatilaus.
– Tilauskertymän vahvistuminen ei johtunut kuitenkaan vain isoista yksittäisistä tilauksista. Vuoden viimeinen neljännes oli yllättävän positiivinen laajemmin teknologiateollisuudessa. Jopa 61 prosenttia yrityksistä raportoi tilauskertymänsä vahvistuneen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Selkeää käännettä talouden suhdanteeseen ei uskalla vieläkään luvata, mutta odotukset kuluvan vuoden kasvusta ovat vahvistuneet selvästi, iloitsee johtava ekonomisti Hanne Mikkonen.
Meriteollisuuden ajallisesti pitkät ja arvokkaat projektit nostavat koko teknologiateollisuuden tilauskantaa pitkäaikaisesti. Tilauskanta teknologiateollisuudessa oli joulukuun lopussa 12 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 19 prosenttia suurempi kuin vuoden 2024 joulukuussa. Viime vuoden loppupuoliskon tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuusyritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden aikana.
Tarjouspyyntökyselyn saldoluku oli tammikuussa +6 ja pysyi melko samalla tasolla koko viime vuoden ajan. Saldoluku saadaan, kun positiivista kehitystä kuvanneiden yritysten osuudesta vähennetään negatiivista kehitystä kuvanneiden osuus.
– Kysyntä ei siis vieläkään ole lähtenyt reippaaseen kasvuun, mutta huomattavasta kauppapolitiikan epävarmuudesta huolimatta markkinoilla on aktiivisuutta ja yrityksillä näyttää olevan kykyä toimia kovan turbulenssin keskellä, Mikkonen sanoo.
Henkilöstön määrä teollisuudessa pysyi viime vuonna yleiseen työttömyystilanteeseen nähden vakaana, vuoden viimeistä neljännestä lukuun ottamatta. Henkilöstöä oli tuolloin 1 700 vähemmän kuin heinä–syyskuussa. Lomautettuja oli joulukuun lopussa noin 10 300, mutta määrä oli yhä maltillinen verrattuna alkuvuoteen 2025. Uutta henkilöstöä sen sijaan rekrytoitiin viime vuosiin verrattuna hyvin vähän, rekrytointeja oli loka–joulukuussa yhteensä vain 5 500.
– Kone- ja metallituoteteollisuudessa henkilöstömäärä on jo kääntymässä hienoiseen nousuun. Jos uusien tilausten määrän vahvistuminen jatkuu tämän vuoden puolella, kasvanee henkilöstön määrä koko teollisuudessa. Se puolestaan yleensä lupaa hyvää työllisyydelle myös muilla toimialoilla sekä ennen pitää koko kansantalouden virkistymiselle, Mikkonen toteaa.
Suomen on vastattava hurjaan valtiontukikilpailuun
Globaali toimintaympäristö on kuitenkin edelleen hyvin epävakaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki tammikuussa useita tulliuhkauksia ja Euroopan teollisuus kituuttaa nollakasvussa. Suomalaisen teknologiateollisuuden viennistä yli puolet suuntautuu Eurooppaan ja vajaa viidennes Yhdysvaltoihin. Pitkittynyt epävarmuus painaa erityisesti yritysten pitkän aikavälin näkymiä ja investointipäätöksiä, ja riskit odotuksia heikommalle talouskasvulle ovat merkittäviä.
– Vientiyritykset joutuvat toimimaan täysin uudenlaisessa toimintaympäristössä. Siksi niin kansallisten kuin EU-päättäjien tärkein tehtävä on huolehtia yritysten toimintaedellytyksistä ja taloudellisesta turvallisuudesta. Ulkoisia riskejä on vähennettävä turvaamalla EU:n ja Suomen globaali kilpailukyky vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä vahvistamalla yhteiskunnan resilienssiä, sanoo toimitusjohtaja Minna Helle.
Suomalaisella teknologiateollisuudella on vahvuuksia ja kasvumahdollisuuksia, joita on hyödynnettävä määrätietoisesti, kun totuttu maailmanjärjestys on murroksessa.
– Suomella on kriittisiä raaka-aineita ja laivanrakennuksen lisäksi maailmanluokan osaamista muun muassa tekoälyssä, kvanttiteknologiassa sekä puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuudessa. Samalla meillä on vastassa Euroopassa käynnistynyt äärimmäisen kova valtiontukikilpailu. Suomi ei voi uida vastavirtaan, kun kilpailijamaat tukevat omaa teollisuuttaan massiivisesti, Helle muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanne MikkonenJohtava ekonomistiPuh:0440 296 152hanne.mikkonen@teknologiateollisuus.fi
Minna HelleToimitusjohtajaPuh:050 3414884minna.helle@teknologiateollisuus.fi
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4.2.2026 kello 10.0029.1.2026 08:00:00 EET | Kutsu
Alkaako vienti vetää puolustus- ja meriteollisuuden tilausten perässä? Teknologiateollisuuden talousnäkymät julkaistaan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 4.2.2026 kello 10.00.
TeknoBaro: Investointien arvioidaan lisääntyneen teknologiateollisuudessa – Kysyntäkin piristymässä16.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuusyritysten arvioiden mukaan toimialan investoinnit ovat lisääntyneet loppuvuoden aikana. Lisäksi merkittävä osa yrityksistä arvioi investointien digitalisaatioon, tekoälyyn sekä tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) kasvavan ensi vuoden aikana tähän vuoteen verrattuna, kertoo tuore TeknoBaro-kysely. Kysyntä ja työllisyys toimialalla ovat alkuvuonna piristymään päin.
Selvitys: Teknologiateollisuuden osaajatarpeesta jopa 74 % kohdistuu korkeakoulutettuihin – toimiala tarvitsee 140 000 uutta osaajaa 10 vuoden aikana25.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuuden jäsenyrityksilleen tekemän laajan osaajatarvekyselyn mukaan 74 prosenttia yritysten rekrytointiaikeista kohdistuu tulevien neljän vuoden aikana korkeakoulutettuihin. Suomen suurimman vientialan osaajatarpeeseen vastaaminen on talouskasvun kannalta keskeistä: Etla on laskenut, että tällä on bruttokansantuotteeseen jopa 0,6 prosentin vahvistava vaikutus.
Toiveet ripeästä toipumisesta hiipuivat teknologiateollisuudessa – piristynyttä kysyntää on tuettava vakaalla teollisuuspolitiikalla5.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Positiivinen vire Suomen teknologiateollisuudessa on vahvistunut, mutta toiveet taloussuhdanteen ripeästä toipumisesta ovat hiipuneet. Uusien tilausten arvo on hieman heikentynyt, tilauskanta pysynyt kohtuullisena ja kysyntä osoittaa vähittäistä piristymistä. Samalla kauppa- ja geopoliittinen epävarmuus jarruttaa yhä investointipäätöksiä. Globaalin epävakauden tuomia vaikeuksia tulee nyt hillitä ennakoitavalla ja luottamusta vahvistavalla teollisuuspolitiikalla niin EU:ssa kuin kotimaassa.
Miten teollisuudessa menee? – Teknologiateollisuuden talousnäkymät 5.11.2025 kello 10.0030.10.2025 08:30:00 EET | Kutsu
Suomen merkittävimmän vientialan talousnäkymät julkaistaan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 5.11.2025 kello 10.00.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme