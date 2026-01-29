Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsinki luopuu laitoshoidosta ennakoitua nopeammin

4.2.2026 09:57:39 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Helsinki pystyy omassa toiminnassaan luopumaan laitoshoidosta kokonaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Suurin osa nykyisistä laitoshoidon asukkaista siirtyy palveluasumisen asukkaiksi jo vuoden 2026 aikana.

Laitoshoitoa on Helsingissä tällä hetkellä tarjolla Kivelän-, Kustaankartanon ja Koskelan seniorikeskuksessa. Kaikkiaan laitoshoidon asukkaita on noin 440. 

– Vielä loppuvuodesta näytti siltä, että emme saavuta vuoden 2027 takarajaa, mutta nyt tilanne on muuttunut. Saamme laitoshoidon purettua isolta osin jo vuoden 2026 aikana, seniorikeskusten johtaja Maritta Haavisto kertoo.

Vanhuspalvelulaki edellyttää laitoshoidosta luopumista. Suurin osa Helsingin ikääntyneiden ympärivuorokautisesta hoidosta on jo tällä hetkellä ympärivuorokautista palveluasumista.

Laitoshoidosta luovutaan ensiksi Kivelän ja Kustaankartanon seniorikeskuksissa, Koskela seuraa perässä


Kustaankartanon ja Kivelän laitoshoidon asiakkaat siirtyvät ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiksi jo kevään 2026 aikana. Koskelassa laitoshoidosta luovutaan, kun uusi seniorikeskus valmistuu syksyllä 2027.

Muutos vaikuttaa ensisijaisesti siihen, miten ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksu määräytyy ja mitä palveluja se sisältää.

– Asiakasmaksu sisältää aina muun muassa ympärivuorokautisen hoidon yksilöllisen tarpeen mukaan, ruuan, siivouksen, vaatehuollon, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan, Haavisto kertoo.

Palveluasumisessa asiakkaat solmivat vuokrasopimuksen kaupungin kanssa ja maksavat itse lääkkeet, terveydenhuollon asiointimaksut, kuljetukset sekä esimerkiksi parturi- ja kampaamopalvelut.

– Tavoitteena on tarjota asukkaille kodikkaampi ja rauhallinen asumisympäristö sekä vahvistaa itsemääräämisoikeutta, Haavisto toteaa.

Kivelän laitoshoidon tiloista luovutaan – asukkaat väistötiloihin Oulunkylään


Kivelän seniorikeskuksen tiloista luovutaan, sillä ne eivät enää täytä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon vaatimuksia eikä peruskorjaus ole kannattavaa. Pitkäaikaisen asumisen asukkaat muuttavat väistötiloihin Oulunkylään. Samalla tontilla sijaitsee Kustaankartanon seniorikeskus.

– Ymmärrämme, että muutokset voivat herättää kysymyksiä. Järjestämme keväällä infotilaisuuksia Kivelässä ja Kustaankartanossa. Sosiaaliohjaajat vastaavat kysymyksiin ja tukea ja tietoa on saatavilla, Haavisto vakuuttaa.

Osaltaan muutto johtuu myös keskustan seniorikeskus -hankkeen viivästymisestä.

Lisätietoja antaa
Seniorikeskusten johtaja Maritta Haavisto, p. 09 310 44450

Avainsanat

laitoshoitoikääntyneetympärivuorokautinen hoitoympärivuorokautinen palveluasuminen

