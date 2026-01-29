Helsinki luopuu laitoshoidosta ennakoitua nopeammin
4.2.2026 09:57:39 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsinki pystyy omassa toiminnassaan luopumaan laitoshoidosta kokonaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Suurin osa nykyisistä laitoshoidon asukkaista siirtyy palveluasumisen asukkaiksi jo vuoden 2026 aikana.
Laitoshoitoa on Helsingissä tällä hetkellä tarjolla Kivelän-, Kustaankartanon ja Koskelan seniorikeskuksessa. Kaikkiaan laitoshoidon asukkaita on noin 440.
– Vielä loppuvuodesta näytti siltä, että emme saavuta vuoden 2027 takarajaa, mutta nyt tilanne on muuttunut. Saamme laitoshoidon purettua isolta osin jo vuoden 2026 aikana, seniorikeskusten johtaja Maritta Haavisto kertoo.
Vanhuspalvelulaki edellyttää laitoshoidosta luopumista. Suurin osa Helsingin ikääntyneiden ympärivuorokautisesta hoidosta on jo tällä hetkellä ympärivuorokautista palveluasumista.
Laitoshoidosta luovutaan ensiksi Kivelän ja Kustaankartanon seniorikeskuksissa, Koskela seuraa perässä
Kustaankartanon ja Kivelän laitoshoidon asiakkaat siirtyvät ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiksi jo kevään 2026 aikana. Koskelassa laitoshoidosta luovutaan, kun uusi seniorikeskus valmistuu syksyllä 2027.
Muutos vaikuttaa ensisijaisesti siihen, miten ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksu määräytyy ja mitä palveluja se sisältää.
– Asiakasmaksu sisältää aina muun muassa ympärivuorokautisen hoidon yksilöllisen tarpeen mukaan, ruuan, siivouksen, vaatehuollon, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan, Haavisto kertoo.
Palveluasumisessa asiakkaat solmivat vuokrasopimuksen kaupungin kanssa ja maksavat itse lääkkeet, terveydenhuollon asiointimaksut, kuljetukset sekä esimerkiksi parturi- ja kampaamopalvelut.
– Tavoitteena on tarjota asukkaille kodikkaampi ja rauhallinen asumisympäristö sekä vahvistaa itsemääräämisoikeutta, Haavisto toteaa.
Kivelän laitoshoidon tiloista luovutaan – asukkaat väistötiloihin Oulunkylään
Kivelän seniorikeskuksen tiloista luovutaan, sillä ne eivät enää täytä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon vaatimuksia eikä peruskorjaus ole kannattavaa. Pitkäaikaisen asumisen asukkaat muuttavat väistötiloihin Oulunkylään. Samalla tontilla sijaitsee Kustaankartanon seniorikeskus.
– Ymmärrämme, että muutokset voivat herättää kysymyksiä. Järjestämme keväällä infotilaisuuksia Kivelässä ja Kustaankartanossa. Sosiaaliohjaajat vastaavat kysymyksiin ja tukea ja tietoa on saatavilla, Haavisto vakuuttaa.
Osaltaan muutto johtuu myös keskustan seniorikeskus -hankkeen viivästymisestä.
Seniorikeskusten johtaja Maritta Haavisto, p. 09 310 44450
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
TBE-vaccinets (”fästingvaccinets”) rekommendationer har uppdaterats – även invånare i Västra Hertonäs erbjuds vaccin29.1.2026 08:06:23 EET | Pressmeddelande
Invånare i Västra Hertonäs (postnummer 00800) och Björnsö som är över 3 år får TBE-vaccinet (”fästingvaccinet”) genom att boka tid. Vaccin ges på hälsostationerna. Barn i åldern 3–6 år vaccineras på Östergatans familjecenter och grundläggande utbildningens barn och unga i skolan.
TBE- eli “punkkirokotteen” suositus laajentunut – myös Länsi-Herttoniemen asukkaille tarjotaan rokote29.1.2026 08:06:23 EET | Tiedote
Länsi-Herttoniemen (postinumero 00800) ja Karhusaaren yli 3-vuotiaat asukkaat saavat TBE- eli puutiaisaivotulehdusrokotuksen (”punkkirokotteen”) ajanvarauksella. Rokotuksia annetaan terveysasemilla. 3-6-vuotiaat lapset rokotetaan Itäkadun perhekeskuksessa ja perusopetuksen lapset ja nuoret kouluissa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 27.1. kokouksen päätöstiedote27.1.2026 19:31:13 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 27. tammikuuta 2026. Lautakunta päätti tässä kokouksessa yksimielisesti, että käyttämättä jätetystä ajasta perittävää maksua korotetaan vain lakisääteisen indeksitarkastustuksen verran (6,93 %). Maksu on 1.3.2026 alkaen 60,60 euroa. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Raskaana olevien NIPT-seulontatutkimukset jatkuvat Helsingin neuvoloissa27.1.2026 08:19:08 EET | Tiedote
Helsingin neuvolat tarjoavat odottaville äideille sikiöön kajoamattoman seulontatutkimuksen eli NIPT-tutkimuksen (non-invasive prenatal testing) myös vuonna 2026. Tutkimus on vapaaehtoinen ja maksuton, ja se korvaa tavallisen yhdistelmäseulonnan niille, joille se soveltuu.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 27.1. kokouksen ennakkotiedote23.1.2026 12:58:40 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 27. tammikuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa käyttämättä jätetystä palvelusta perittävän maksun käsittelemistä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa tukipalveluna myönnettävää siivouspalvelua.
