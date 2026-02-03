Nelonen Median jättihankinta Hildur nousi suurmenestykseksi – sarja tavoittanut jo yli miljoona katsojaa!

Ruutu+-tilaajille Hildur alkoi kolmen ensimmäisen jakson voimin. Nyt jaksoja julkaistaan yksi viikossa, aina maanantaisin. Nelosella sarjaa esitetään yhden jakson viikkotahdilla maanantaisin klo 21.

Viime maanantaina alkanut Hildur on tavoittanut Nelonen Median kanavissa neljällä ensimmäisellä jaksollaan 1,1 miljoona katsojaa. Sarjan ensimmäisen jakson keskikatsojamäärä on 674 000. Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus, (3+) 26.1.-2.2.2026.

Ruutu+-palvelussa julkaistuja jaksoja on käynnistetty yli puoli miljoonaa kertaa. Lähde: Ruudun sisältöanalytiikka 26.1.-2.2.2026.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee Satu Rämön dekkari-ilmiön saavuttamasta TV-suosiosta.

– Satu Rämön loistavat kirjat ovat hurmanneet suomalaiset lukijat, ja nyt Hildurin tarina jatkaa voittokulkuaan TV-ruuduissa. Sarja on koukuttanut yleisönsä upeasti, ja olemme valtavan iloisia jo nyt saavutetusta suosiosta. Hildurin menestys osoittaa selvästi, että laadukas, vahva draama puhuttelee ja sille on suuri kysyntä, Toivonen sanoo.

TV-draaman lisäksi Hildur-faneja hemmotellaan Ruudussa ja Suplassa julkaistulla podcast-sarjalla, jossa kirjailija Satu Rämö sukeltaa sekä kirjasarjan että sen tv-adaptaation maailmaan tv-sarjan tekijöiden ja WSOY:n kustannustoimittajan kanssa.

Hildur-sarjan on ohjannut islantilainen Tinna Hrafnsdóttir. Pääkäsikirjoittaja Matti Laine on vastannut Hildurin adaptaatiosta tv-sarjaksi työparinsa, islantilaiskäsikirjoittaja Margret Örnolfsdottirin kanssa. Sarjan päähenkilöä eli Hilduria näyttelee islantilainen Ebba Katrín Finnsdóttir, Jakobin roolissa nähdään Lauri Tilkanen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Oona Airola, Iina Kuustonen, Minka Kuustonen ja saksalainen Rick Okon. Sarjan ovat tuottaneet Eero Hietala ja Sara Norberg Take Two Studiosilta, Kjartan Thor Thordarson ja Tjörvi Thorsson Sagafilmiltä sekä Timo Argillander, James Baker ja Andrea Scarso IPR.VC:ltä.

Hildur-TV-sarja kertoo etsivä Hildur Rúnarsdóttirista, jonka kaksi pikkusiskoa katosivat jäljettömiin matkalla koulusta kotiin. Nyt, kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin, Hildur on palannut Ísafjörðuriin – syrjäiseen, pieneen kaupunkiin Luoteis-Islannissa – missä hän työskentelee poliisina. Kun raaka murha järkyttää yhteisöä, Hildur saa yllättävää apua suomalaiselta poliisikokelas Jakob Johansonilta, joka etsii uutta alkua, sekä saksalaiselta poliisiharjoittelija Florian Herrmannilta, joka on päätynyt tiimiin erehdyksen kautta. Vuosikymmeniä vanhat salaisuudet nousevat pintaan, kun kolmikko tajuaa olevansa sarjamurhaajan jäljillä. Myrskyisten merien ja jylhien vuorten keskellä Hildurin on kohdattava elämänsä suurin tragedia – totuus hänen kahdesta pikkusiskostaan.

Hildurin kuvia voit ladata täältä.